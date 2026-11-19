Au Liban, la décoration de Noël se confie aussi à des professionnels. François El Bacha préfère les boules de travers, les guirlandes capricieuses et les désaccords qui font les souvenirs de famille.

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Au Liban, on vous propose même de venir chez vous faire le sapin de Noël, artificiel, et toute la décoration qui va avec. Vous choisissez les couleurs, vous laissez faire les professionnels et vous récupérez un salon dans lequel chaque boule est à sa place, chaque guirlande à la bonne hauteur, chaque lumière savamment répartie.

Mais où est donc la joie de s’engueuler en famille ?

Qui va dire que le sapin est trop près de la fenêtre, puis trop loin, puis qu’il était finalement mieux là où on l’avait mis l’année dernière ? Qui va expliquer que les boules rouges ne vont pas avec les dorées, pendant que quelqu’un d’autre rappellera, avec une précision inquiétante, qu’elles allaient pourtant très bien ensemble en 2008 ?

Et celui qui ne fait rien, assis dans le canapé, mais qui voit tout ?

« Un peu plus à gauche. »

On déplace.

« Non, ma gauche. »

On redéplace.

« C’était mieux avant. »

Il faut avoir une famille pour comprendre toute la violence contenue dans cette dernière phrase.

Et la crèche ? On va aussi confier la crèche à quelqu’un ? Faire entrer chez nous une personne qui décidera, sans consulter personne, de l’emplacement de l’âne et du bœuf ? Qui nous expliquera peut-être que le berger est trop grand, que le mouton n’est pas à l’échelle et que cette petite maison n’a aucune cohérence avec le reste ?

Mais on le sait, que le mouton est trop grand. Il est plus grand que Joseph depuis trente ans. Personne ne lui a jamais demandé de partir.

Il y a aussi cette décoration affreuse qu’un enfant a fabriquée à l’école et qu’on continue d’accrocher alors que l’enfant en question a désormais des enfants, cette boule dont la peinture s’écaille mais qu’il est absolument interdit de jeter, cette guirlande qui ne fonctionne qu’à condition de lui parler gentiment et de maintenir le fil dans une position que personne ne devra plus toucher jusqu’en janvier.

Allez expliquer cela à un décorateur.

Allez lui dire que cette chose en pâte à sel doit être bien visible, même si elle ruine ses efforts, parce que quelqu’un, un jour, l’a rapportée à la maison avec la fierté de celui qui vient de faire quelque chose de beau.

Alors oui, le sapin sera peut-être plus élégant si quelqu’un vient le faire. Il aura une cohérence, une palette, un thème. On pourra le photographier sans avoir à cacher le bas avec les cadeaux.

Mais on aura raté l’après-midi. Celui où l’on ouvre les cartons, où l’on retrouve ce qu’on croyait perdu, où l’on se reproche d’avoir mal rangé l’année précédente, où quelqu’un menace de tout laisser en plan avant de revenir cinq minutes plus tard parce que, décidément, on ne peut pas vous laisser faire seuls.

Et quand on allumera enfin les guirlandes, il manquera cette petite satisfaction collective d’avoir réussi à faire quelque chose ensemble malgré les avis de chacun, surtout les avis de chacun.

Qu’ils viennent donc monter le sapin, s’ils veulent.

Mais qu’ils nous laissent au moins la boule de travers.

On a encore deux ou trois choses à se dire.

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