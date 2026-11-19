Le Conseil de sécurité doit examiner la résolution 1701 à huis clos cet après-midi. Au Liban, Rodolphe Haykal appelle à préparer la fin de la FINUL et le ministère de l’Industrie précise les certificats nécessaires aux établissements. À Shenzhen, la réunion entre Xi Jinping, Donald Trump et Vladimir Poutine a commencé, sans accord confirmé. Le nouveau rapport de l’AIE distingue les scénarios sur Ormuz des prévisions. À Riyad, plusieurs témoignages signalent des dommages sur la tour du fonds souverain saoudien, sans bilan humain établi.

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Jeudi 19 novembre 2026, édition de midi à Beyrouth. Le Liban attend les consultations du Conseil de sécurité sur la résolution 1701, tandis que le commandant de l’armée appelle à préparer la fin de la mission de la FINUL. À Shenzhen, Xi Jinping, Donald Trump et Vladimir Poutine ont ouvert leur réunion à trois. L’énergie reste au centre des inquiétudes régionales, avec un nouveau rapport de l’AIE sur les risques liés au détroit d’Ormuz.

Liban : consultations à l’ONU à 17 h, sans vote annoncé

Le Conseil de sécurité doit tenir ce jeudi des consultations à huis clos sur l’application de la résolution 1701. Le calendrier des Nations unies les prévoit à 10 h à New York, soit 17 h à Beyrouth. Il mentionne le rapport S/2026/905 et d’autres questions.

Ce format ne correspond pas à une séance publique de vote. Aucun changement de mandat ni nouvelle décision n’est annoncé dans cet ordre du jour. Les positions exprimées à l’issue des consultations devront être distinguées d’un éventuel texte adopté. Le dossier reste central pour le déploiement de l’armée libanaise au Sud et le suivi de la situation frontalière.

Haykal demande de préparer l’après-FINUL

Dans son ordre du jour pour le 83e anniversaire de l’Indépendance, publié ce 19 novembre, Rodolphe Haykal appelle les militaires à maintenir leur préparation à l’approche de la fin de la mission de la FINUL. Le commandant de l’armée réaffirme la poursuite du déploiement au Sud et l’extension de l’autorité de l’État sur tout le territoire.

Il lie cet objectif au principe de réserver les armes à l’État. Ce texte fixe une orientation institutionnelle ; il n’annonce ni nouvelle opération ni effectifs supplémentaires. Il est distinct des consultations prévues cet après-midi à New York. Aucun résultat de celles-ci ne peut être déduit de cette déclaration matinale.

Dans le Sud, des médias libanais signalent une explosion à Kfar Tebnit durant la nuit du 18 au 19 novembre et l’attribuent à l’armée israélienne. Les informations consultées ne permettent pas de fixer l’heure exacte, de confirmer la cible ou de fournir un bilan humain.

Industrie : des certificats et une exonération bien distincts

Le ministère de l’Industrie a rendu publiques les règles du certificat industriel et de l’attestation destinée à importer des machines. L’arrêté 87/1 distingue les situations selon la licence de l’établissement et l’état de son dossier. La validité du certificat peut notamment atteindre un an pour une usine autorisée à exploiter.

L’attestation d’importation concerne les établissements disposant d’une autorisation de construction industrielle. L’avantage prévu porte sur les droits de douane des équipements destinés à leur industrie. Il ne constitue pas une exonération générale de TVA ou de toutes les taxes.

Le texte permet aussi de refuser une demande après un mois si le demandeur ne complète pas les pièces ou démarches réclamées. Ce délai n’est donc ni une garantie de délivrance ni une approbation automatique. Le certificat ne vaut pas certification de qualité ou de sécurité.

Shenzhen : la réunion à trois s’est ouverte

Xi Jinping, Donald Trump et Vladimir Poutine ont ouvert leur réunion trilatérale à Shenzhen, comme le confirme l’agence officielle chinoise. Les déclarations liminaires portent sur la paix internationale et les arsenaux nucléaires. Elles ne constituent pas un accord : aucun texte commun sur l’Ukraine, l’Iran ou les armements n’est établi dans les éléments vérifiés pour cette édition.

Des entretiens bilatéraux ont précédé cette rencontre. La réunion Xi–Trump a été confirmée par l’agence officielle chinoise ; l’entretien Trump–Poutine a également été rapporté par plusieurs agences. Ces échanges restent distincts de la discussion à trois.

L’APEC a, de son côté, adopté une déclaration des dirigeants et une « perspective de Shenzhen », selon le compte rendu chinois. Trois documents concernent le commerce, la connectivité et l’innovation. Ce résultat du forum économique ne doit pas être présenté comme un accord trilatéral de sécurité.

Ormuz : contourner le détroit ne supprime pas le risque régional

Le World Energy Outlook 2026, rendu public ce jeudi par l’Agence internationale de l’énergie, examine les conséquences durables du choc énergétique. Même dans son scénario de très faible dépendance au transit par Ormuz, le Moyen-Orient reste la première région exportatrice de pétrole. Changer les routes ne fait pas disparaître l’exposition à l’instabilité régionale.

Le gaz naturel liquéfié présente une contrainte différente : l’AIE ne retient pas de voie réalisable de contournement pour les exportations du Golfe. La diversification des fournisseurs et la réduction des besoins importés prennent donc une importance particulière.

Ces exercices sont des scénarios conditionnels, pas une prévision certaine. L’hypothèse d’un transit sans entrave d’ici à la fin de 2027, retenue dans deux scénarios, n’est pas une date de règlement diplomatique annoncée.

Riyad : des dégâts signalés sur la tour du PIF

Des témoignages recueillis par plusieurs agences de presse font état de dommages à la tour abritant le Fonds public d’investissement saoudien, dans le quartier financier de Riyad. La coalition dirigée par l’Arabie saoudite avait annoncé avant l’aube des débris et des dégâts matériels après une menace de missile qu’elle attribue aux Houthis.

Les témoignages précisent un lieu absent du communiqué officiel, mais ne permettent pas de trancher entre impact direct et dégâts causés par des débris. Aucun bilan humain confirmé ni évaluation de l’ampleur des dommages n’est disponible dans les éléments vérifiés. L’absence de bilan ne signifie pas absence de victimes.

Couverture : Parlement libanais à Beyrouth, photographie d’archives, date de prise de vue non établie. Illustration institutionnelle. © François el Bacha / Libnanews.

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