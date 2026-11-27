Nawaf Salam a réuni les bailleurs le 26 novembre. À Srifa et Zawtar al-Gharbiyé, le dossier des travaux chiffre les conduites à remettre en état, mais le marché reste en évaluation.

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Nawaf Salam a réuni les bailleurs le 26 novembre. À Srifa et Zawtar al-Gharbiyé, le dossier des travaux chiffre les conduites à remettre en état, mais le marché reste en évaluation.

Le Premier ministre Nawaf Salam a réuni jeudi 26 novembre des bailleurs au Grand Sérail pour faire le point sur le plan national de retour, de relèvement et de rétablissement des services essentiels. La réunion, à laquelle ont notamment participé la ministre des Affaires sociales Haneen Sayed et le président du Conseil du développement et de la reconstruction (CDR), Mohammad Ali Kabbani, n’a donné lieu ni à l’annonce d’un calendrier village par village ni à de nouveaux chiffres de logements réparés.

À Srifa et Zawtar al-Gharbiyé, deux des six communes pilotes, un marché public permet de suivre un volet concret du plan : le rétablissement de l’eau. Les deux communes font partie du même appel d’offres, mais les dégâts et la nature des travaux diffèrent.

À Srifa, des tronçons à reprendre

Le diagnostic de juillet joint au dossier du CDR classe les dommages au réseau de distribution de Srifa comme modérés, avec des interventions concentrées notamment près de bâtiments détruits et sur des travaux interrompus par la guerre. Le dossier chiffre à environ 2,5 kilomètres les tronçons de distribution concernés. Il relève aussi des dégradations visibles sur le réservoir de 300 mètres cubes, sans fuite apparente lors de l’inspection. Le document demande des vérifications complémentaires ; il ne constitue pas une attestation de fourniture d’eau aux habitants aujourd’hui.

À Zawtar al-Gharbiyé, reconnecter le pompage au village

Le diagnostic juge les dégâts plus graves à Zawtar al-Gharbiyé. La tête du puits était détruite lors du relevé et les conduites reliant le puits, la station de pompage et le réservoir étaient fortement endommagées. Le bordereau prévoit environ 900 mètres de conduite de liaison et 5 kilomètres de réseau de distribution, avec des quantités provisoires. Dans un compte rendu publié en octobre, l’ONU indiquait que le village dépendait de l’eau livrée par camion et n’avait pas encore de solution pour l’électricité. L’Ordre de Malte a documenté une intervention sanitaire et humanitaire auprès de plus de 150 familles, sans que cette opération vaille rétablissement des réseaux publics.

Logements : des mesures communes, pas de bilan par village

Le 20 août, Nawaf Salam avait demandé d’accélérer l’achat de logements préfabriqués et d’engager les réparations des maisons qui ne sont pas entièrement détruites. Il avait également demandé une coordination avec les Affaires sociales pour l’aide au loyer. Les communiqués publics consultés ne donnent pas le nombre de foyers de Srifa ou de Zawtar ayant bénéficié de ces mesures. Les travaux sur l’eau forment un marché distinct.

Le CDR indique que les offres pour les six villages ont été remises au plus tard le 13 novembre et qu’elles restent en cours d’évaluation. Le financement prévu relève de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, au sein de la Banque mondiale. La fiche du marché ne publie ni attributaire ni date de mise en service des réseaux.

Photo d’archives : Khiam vue depuis Marjayoun. Cette vue du Sud-Liban ne représente ni Srifa ni Zawtar al-Gharbiyé. François El Bacha / Libnanews.

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