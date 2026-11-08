Retour en Syrie : la facture de la réinstallation

Pour Hassan Haydan, préparer le retour à Lattaquié ne consiste pas seulement à organiser le passage de la frontière. Installé en Turquie, il remet son logement syrien en état avant de rentrer. Les prix des matériaux et de la main-d’œuvre se révèlent plus élevés qu’il ne l’avait prévu. Son expérience montre une dépense moins visible que le transport : rendre de nouveau une maison habitable. Le retour des Syriens fait travailler des transporteurs, des artisans et des commerces d’équipement. Cette activité peut créer des revenus pour ceux qui fournissent les services. Pour les familles qui les achètent, elle représente une facture à financer, souvent avant même d’avoir retrouvé une source de revenu sur place.

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Pour Hassan Haydan, préparer le retour à Lattaquié ne consiste pas seulement à organiser le passage de la frontière. Installé en Turquie, il remet son logement syrien en état avant de rentrer. Les prix des matériaux et de la main-d’œuvre se révèlent plus élevés qu’il ne l’avait prévu. Son expérience montre une dépense moins visible que le transport : rendre de nouveau une maison habitable.

Le retour des Syriens fait travailler des transporteurs, des artisans et des commerces d’équipement. Cette activité peut créer des revenus pour ceux qui fournissent les services. Pour les familles qui les achètent, elle représente une facture à financer, souvent avant même d’avoir retrouvé une source de revenu sur place.

Un déménagement en plusieurs étapes

Khaled al-Wakil travaille avec deux de ses frères dans le transport de meubles et d’effets personnels entre la Turquie et la Syrie. Il décrit un service organisé depuis le logement de départ jusqu’à celui d’arrivée. L’objectif est de limiter, pour les familles, la multiplication des interlocuteurs au cours du trajet.

Le parcours reste matériellement fragmenté. Les biens sont emballés au domicile en Turquie puis chargés dans un camion qui les conduit vers un poste frontalier. À la frontière, les meubles sont transférés dans un autre véhicule, qui poursuit le trajet en Syrie jusqu’à la destination convenue.

Ce changement de camion implique une nouvelle manutention. Il fait partie du fonctionnement décrit par le transporteur et ne doit pas être confondu avec une règle applicable à tous les déménagements. Les conditions d’un trajet précis dépendent des arrangements entre l’entreprise, les chauffeurs et la famille.

Entre 1 000 et 1 500 dollars selon le trajet

Khaled al-Wakil évoque des tarifs moyens compris entre 1 000 et 1 500 dollars, variables selon la ville turque de départ et la province syrienne d’arrivée. Cette fourchette correspond à son activité. Elle n’est ni un barème national ni un prix garanti pour tous les volumes de mobilier.

Il explique que son travail s’est développé depuis la fin de 2024. Son périmètre s’est ensuite élargi à des villes turques plus éloignées, notamment Istanbul et Ankara. Pour lui et ses frères, les déménagements ont ouvert une possibilité de revenu après plusieurs années de travail insuffisant.

Le coût du transport ne donne toutefois qu’une partie du budget d’installation. À l’arrivée, une famille peut devoir louer un logement, réparer celui qu’elle possède, acheter des équipements manquants ou remettre les réseaux domestiques en état. Aucun budget complet n’est fourni pour les ménages cités.

Les artisans retrouvent des commandes

À Idlib, Ayman Daoud dirige un atelier de rénovation. Il constate une reprise des demandes au cours des derniers mois, liée à la préparation des logements par des familles revenant au pays. Les travaux qu’il décrit concernent surtout les besoins élémentaires : murs, peinture, eau et électricité.

Ces chantiers mobilisent plusieurs métiers. Un même logement peut nécessiter un maçon, un plombier et un électricien. L’activité se diffuse aussi vers les vendeurs de matériaux, de peinture et d’équipements sanitaires. Elle ne se limite donc pas au transport qui précède l’arrivée.

Daoud souligne cependant que la hausse du prix des matériaux complique l’établissement du coût final des travaux. L’augmentation des commandes n’efface pas cette difficulté. Un marché peut retrouver de l’activité tout en restant difficile d’accès pour les ménages dont l’épargne est limitée.

Un logement disponible n’est pas toujours habitable

Les besoins diffèrent selon l’état du bien retrouvé. Certains logements réclament des réparations limitées, comme une peinture ou la remise en état d’une fenêtre. D’autres exigent des interventions plus lourdes sur les installations et des parties du bâtiment. Le simple fait de posséder une maison ne renseigne donc pas sur le coût de son occupation.

Hassan Haydan illustre ce décalage entre le projet de retour et les dépenses constatées lorsqu’il devient concret. Il prépare son installation à Lattaquié, mais découvre que les travaux absorbent davantage de ressources qu’attendu. Son témoignage ne permet pas de chiffrer les économies de tous les réfugiés, ni de conclure à un niveau uniforme de prix dans les villes syriennes.

La préparation matérielle doit aussi être distinguée du caractère volontaire et sûr du retour. L’existence d’un service de déménagement ou d’un chantier ne garantit ni la sécurité d’une destination ni l’accès durable aux services. Elle décrit une activité économique liée à des décisions individuelles, pas une évaluation générale des conditions de réinstallation.

La facture de l’exil se prolonge ainsi au-delà du départ. Les transporteurs vendent un trajet et les artisans remettent des logements en état. Les familles doivent, elles, réunir ces dépenses dans un même budget et retrouver ensuite les moyens de vivre. C’est à cette échelle que se joue la différence entre rejoindre une adresse et s’y réinstaller durablement.

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