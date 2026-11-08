Sabra : trois arrestations et un tunnel découvert

Les Forces de sécurité intérieure annoncent trois arrestations à Sabra lors d’une opération menée le 8 novembre contre un entrepôt de motos volées. Selon leur communiqué, un échange de tirs d’environ une heure a précédé la découverte d’un tunnel et des saisies d’armes, de munitions et de stupéfiants. Les quantités ne sont pas précisées. Une personne recherchée a été légèrement blessée à la tête après une chute pendant sa tentative de fuite. Les suspects ont été remis au service compétent sur instruction judiciaire.

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À Sabra, les Forces de sécurité intérieure (FSI) annoncent l’arrestation de trois personnes après une opération menée le 8 novembre 2026 contre un entrepôt de motos volées. Dans leur communiqué publié le même jour, elles font état d’un échange de tirs et de la découverte d’un tunnel.

Sabra : un échange de tirs d’environ une heure

Selon les FSI, des personnes recherchées ont ouvert le feu sur la patrouille de la brigade d’investigation du Mont-Liban et lancé une grenade lors de la perquisition, à l’entrée du camp, côté Mont-Liban. Les agents ont riposté et les affrontements ont duré environ une heure.

Le communiqué signale une blessure légère à la tête chez une personne recherchée, provoquée par une chute pendant sa tentative de fuite.

Des saisies sans bilan chiffré

Les FSI déclarent avoir saisi des motos volées, des stupéfiants, des armes et des munitions, dont des grenades, sans en préciser les quantités. Elles présentent le tunnel découvert comme un passage destiné aux échanges de biens volés entre groupes.

Les faits rapportés par les FSI concernent des soupçons de vol et des infractions liées aux stupéfiants. Le communiqué ne détaille pas le rôle imputé à chacun des suspects. Aucune condamnation n’est annoncée.

Les trois suspects et les saisies ont été remis au service compétent sur instruction judiciaire, précisent les FSI.

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