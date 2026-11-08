Sport scolaire : 120 élèves réunis à Furn el-Chebbak

Plus de 120 élèves de cinq écoles de Beyrouth ont participé, le 6 novembre 2026 à Notre-Dame des Frères, à Furn el-Chebbak, à la troisième journée « Votre santé entre vos mains ». Organisée par Lebanese Young Talents avec l’ambassade de France et l’Institut français du Liban, cette rencontre a proposé sept ateliers, dont une initiation au sport pour les personnes aveugles ou malvoyantes. Le programme privilégie la découverte, la santé et la participation plutôt que la compétition, avec l’appui de six fédérations sportives.

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Le sport scolaire au Liban était au programme de la troisième journée « Votre santé entre vos mains », organisée le vendredi 6 novembre 2026 à l’école Notre-Dame des Frères, à Furn el-Chebbak. Plus de 120 élèves de cinq établissements de Beyrouth ont participé à cette initiative de l’association Lebanese Young Talents, menée en partenariat avec l’ambassade de France au Liban et l’Institut français du Liban.

La rencontre a réuni les élèves, leurs enseignants et leurs entraîneurs, ainsi que des représentants des partenaires français et des fédérations sportives participantes. L’établissement hôte accueillait cette troisième édition d’un programme lancé en 2025.

Sept ateliers pour découvrir le sport scolaire au Liban

Les élèves ont été répartis entre sept ateliers. Six fédérations libanaises ont encadré la découverte du tennis, de l’athlétisme, du pentathlon moderne, de l’escrime, du taekwondo et du muay-thaï. Un septième atelier, animé par l’association Blind with Vision, était consacré au sport pratiqué par les personnes aveugles ou malvoyantes.

Chaque groupe passait 25 minutes à un atelier, avec une brève présentation suivie d’une mise en pratique pour l’ensemble des élèves. Les groupes rejoignaient ensuite l’activité suivante. Cette rotation permettait à chaque participant de s’essayer aux différentes disciplines proposées au cours de la journée.

La santé et la participation au cœur du programme

La cérémonie d’ouverture a commencé par les hymnes nationaux libanais et français. Le directeur de Notre-Dame des Frères, Fadi Touma, a salué l’accueil de cette troisième édition et remercié l’ambassade de France, Lebanese Young Talents, les fédérations et les écoles pour leur soutien à la pratique sportive des jeunes.

Les représentants de l’ambassade ont rappelé le lancement, en 2025, du projet de soutien au sport et aux sportifs, notamment en milieu scolaire. Le secrétaire général de Lebanese Young Talents, le Dr Georges Assaf, a évoqué les objectifs de « Votre santé entre vos mains » : sensibiliser les élèves à leur santé, les encourager à pratiquer une activité physique et renforcer leur confiance en eux par la découverte sportive.

Il a également remercié les partenaires français, l’école hôte, les fédérations, les établissements participants, Blind with Vision, les bénévoles et l’équipe de l’association.

Le programme vise à favoriser la santé physique et psychologique des élèves par le mouvement et la découverte. Il encourage la participation plutôt que la compétition et cherche à renforcer les liens entre les écoles, les fédérations sportives et les institutions éducatives. Cette troisième journée faisait suite à deux éditions précédentes, dont la plus récente avait eu lieu dans le nord du Liban en février 2026.

Les participants à la troisième journée « Votre santé entre vos mains », le 6 novembre 2026 à Furn el-Chebbak. Photo : Prophoto.

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