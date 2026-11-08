Centrale nucléaire de Zaporijjia : retour aux diesels

La centrale nucléaire de Zaporijjia a perdu sa dernière alimentation électrique externe le 8 novembre. Energoatom indique que la tentative de reconnexion automatique a échoué et que les générateurs diesel assurent désormais les besoins essentiels du site. L’AIEA confirme cette nouvelle coupure, sans en connaître encore la cause ni la localisation précise. Les réserves de carburant permettraient un fonctionnement limité pendant environ deux semaines. Aucun calendrier de rétablissement du raccordement au réseau n’a été annoncé dans les communications vérifiées dimanche.

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La centrale nucléaire de Zaporijjia a perdu sa dernière liaison électrique externe dans la nuit du 7 au 8 novembre 2026. Energoatom annonce que les générateurs diesel assurent seuls ses besoins essentiels. L’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) confirme la coupure, dont elle ne connaît encore ni la cause ni le lieu précis.

La centrale nucléaire de Zaporijjia coupée du réseau

L’opérateur ukrainien situe la déconnexion à 2 h 36 le 8 novembre. La ligne Ferosplavna-1, d’une tension de 330 kilovolts, constituait alors le dernier raccordement opérationnel entre le site et le réseau ukrainien. La tentative de remise sous tension automatique a échoué, précise Energoatom.

Cette coupure oblige la centrale à dépendre des groupes électrogènes de secours. L’installation ne produit plus d’électricité, mais le combustible nucléaire doit toujours être refroidi. L’arrêt de la production ne supprime donc pas les besoins d’alimentation des équipements de sûreté.

Selon le décompte publié dimanche par Energoatom, il s’agit de la seizième perte complète d’alimentation externe depuis le début de 2026. Ce chiffre concerne cette année, et non l’ensemble de la guerre.

Des réserves de carburant pour un fonctionnement limité

L’AIEA estime que les stocks disponibles permettent de faire fonctionner un nombre limité de générateurs diesel pendant environ deux semaines. Cette durée dépend du régime retenu ; elle ne constitue pas une garantie de fonctionnement de tous les équipements.

Energoatom avertit qu’une panne des générateurs ou l’épuisement de leurs ressources compromettrait les systèmes essentiels et le refroidissement du combustible. L’opérateur décrit un risque lié à la perte des moyens de secours, sans annoncer qu’un tel accident s’est produit.

La direction installée par Moscou affirme, de son côté, que les niveaux de radiation restent normaux sur le site et dans la zone de surveillance. Cette indication relève de son communiqué. La déconnexion d’une ligne électrique ne suffit pas, à elle seule, à établir un rejet radioactif.

Un raccordement rétabli en septembre, de nouveau interrompu

La même ligne Ferosplavna-1 avait permis de reconnecter la centrale le 7 septembre, après une interruption commencée le 20 août. Energoatom avait alors annoncé l’intervention de spécialistes ukrainiens, rendue possible par un cessez-le-feu local permettant les réparations.

Le nouvel incident remet au premier plan la continuité de cette alimentation. Les informations disponibles ne permettent pas d’attribuer la déconnexion du 8 novembre à une frappe précise. Aucun calendrier de remise en service de la ligne n’a été annoncé dans les communications vérifiées dimanche.

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