Stade olympique de Tripoli : des travaux restent à finir

La ministre de la Jeunesse et des Sports, Nora Bayrakdarian, a visité le stade olympique de Tripoli pour suivre sa remise en état. La pelouse est prête à accueillir des matchs, mais des interventions techniques et de sécurité restent nécessaires. Une structure métallique dangereuse a été retirée, révélant d’autres travaux à effectuer. La ministre privilégie leur achèvement avant la réouverture, quitte à la reporter de quelques mois. Un match international est envisagé pour l’inauguration, sans date annoncée.

23

Lire l'article Stop

La ministre de la Jeunesse et des Sports, Nora Bayrakdarian, a inspecté les travaux de remise en état du stade olympique de Tripoli. La pelouse est prête à accueillir des rencontres, mais des interventions techniques et de sécurité restent nécessaires avant la réouverture.

La ministre était accompagnée de Naji Hammoud, président du conseil d’administration et directeur général de l’établissement public des installations sportives et scoutes. La visite a permis de faire le point sur les travaux réalisés et les prochaines étapes du chantier.

Stade olympique de Tripoli : une pelouse prête

Nora Bayrakdarian a indiqué que la surface de jeu était en très bon état et prête pour les matchs. Elle a toutefois souligné que certains problèmes techniques nécessitaient encore des travaux et un suivi.

La ministre a insisté sur la qualité des interventions et la sécurité des installations et de leurs équipements. Cette remise en état s’inscrit dans l’objectif du ministère de développer les infrastructures sportives dans les différentes régions libanaises. Il s’agit de permettre à ces équipements d’accueillir des rencontres et des compétitions.

Des interventions de sécurité avant la réouverture

Une structure métallique qui présentait un risque pour la sécurité publique a été retirée, a expliqué Nora Bayrakdarian. Cette opération a fait apparaître d’autres travaux nécessaires, désormais en cours d’exécution.

La ministre a estimé préférable de terminer ces interventions avant de rouvrir le stade, puisque la reprise de ses activités avait déjà été repoussée. L’état de la pelouse ne suffit donc pas, à lui seul, à permettre la réouverture de l’ensemble de l’équipement.

Un match international envisagé pour l’inauguration

Nora Bayrakdarian a précisé qu’un match international était envisagé à l’occasion de la réouverture. Elle a jugé acceptable un report de quelques mois pour achever les travaux, en rappelant la longue période de stagnation que connaît le stade depuis 2006.

Aucune date de réouverture ni d’affiche pour cette rencontre internationale n’a été annoncée dans les déclarations rapportées. L’achèvement des travaux techniques et de sécurité reste la prochaine étape.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews