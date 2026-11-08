Sud-Liban : frappes à Kfar Tebnit, maisons rasées à Zawtar

Deux frappes aériennes israéliennes ont visé Kfar Tebnit en moins de dix minutes, dimanche 8 novembre après-midi, selon une agence de presse libanaise. À Zawtar el-Charqiyeh, un correspondant rapporte des démolitions de maisons par des bulldozers et des incendies durant la nuit. Des tirs à l’arme automatique ont aussi été signalés en direction de Qantara. Aucun bilan humain ni décompte des habitations détruites n’accompagnait ces premières informations. Ces faits sont distincts des tirs d’artillerie rapportés la veille dans le secteur.

30

Lire l'article Stop

Deux frappes aériennes israéliennes ont visé Kfar Tebnit, dans le sud du Liban, dimanche 8 novembre 2026 après-midi. Selon une agence de presse libanaise, elles se sont succédé en moins de dix minutes. Des démolitions et des incendies de maisons ont également été signalés à Zawtar el-Charqiyeh. Aucun bilan humain n’accompagnait ces informations.

Deux frappes rapprochées à Kfar Tebnit

Un premier bulletin, diffusé à 15 h 08, heure de Beyrouth, rapporte un raid de l’aviation israélienne sur Kfar Tebnit. Un second, publié à 15 h 16, fait état d’une nouvelle frappe sur la même localité. Il précise que moins de dix minutes séparent les deux attaques.

Les dépêches situent les faits dans l’après-midi, sans donner l’heure exacte de chaque frappe. Elles ne précisent ni les bâtiments visés, ni les dégâts. Aucun nombre de victimes n’est annoncé à ce stade. L’absence de bilan ne permet donc pas de conclure à l’absence de blessés ou de morts.

Des maisons démolies à Zawtar el-Charqiyeh

Dans un autre bulletin, publié à 15 h 29, un correspondant rapporte la poursuite de destructions à Zawtar el-Charqiyeh. Selon son récit, de gros bulldozers de l’armée israélienne ont été vus ce dimanche attaquant les fondations et les toitures de maisons, avant de les démolir.

Le même compte rendu indique que des habitations avaient été incendiées durant la nuit. Il ne chiffre pas le nombre de maisons concernées. Les incendies nocturnes et les démolitions observées dans la journée constituent ainsi deux séquences distinctes rapportées dans cette localité.

Un bulletin diffusé à 15 h 38 signale aussi des tirs israéliens à l’arme automatique en direction de Qantara, dans le secteur de Marjeyoun. Il ne donne pas davantage d’indications sur leurs conséquences.

Ces nouveaux faits concernent le dimanche 8 novembre. Ils s’ajoutent aux tirs d’artillerie signalés la veille dans les environs de Zawtar, Mayfadoun et Kfar Tebnit. Les premières dépêches de l’après-midi ne fournissent encore aucun bilan détaillé des dommages ni des éventuelles victimes des opérations de ce dimanche.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews