La FINUL cesse ses opérations de maintien de la paix le 31 décembre 2026. Le Conseil de sécurité prévoit ensuite un retrait dans l’année, avec des pouvoirs limités, puis la clôture administrative de la mission.

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Au 31 décembre 2026, la FINUL cessera ses opérations de maintien de la paix. Ses derniers personnels ne partiront pas pour autant ce soir-là. La résolution 2790 prévoit un retrait ordonné dans l’année qui suit, avec des pouvoirs restreints. La clôture des sites, des comptes et des contrats relève d’une troisième étape, distincte de l’activité des Casques bleus sur le terrain.

Le 31 décembre marque la fin du mandat opérationnel

Le Conseil de sécurité a voté le 28 août 2025 une dernière prorogation de la Force intérimaire des Nations unies au Liban. La résolution 2790 fixe son terme au 31 décembre 2026. Jusqu’à cette échéance, la FINUL reste chargée de surveiller la cessation des hostilités et d’appuyer l’armée libanaise au Sud, conformément à la résolution 1701. En novembre, la mission a précisé que les rotations de contingents qui se poursuivent avant cette date ne constituent pas le début du retrait.

La fin du mandat de la FINUL n’abroge pas la résolution 1701. Le Conseil de sécurité continue d’exiger sa mise en œuvre. La résolution 2790 demande notamment à Israël de retirer ses forces au nord de la Ligne bleue, où elle indique qu’elles tiennent cinq positions en territoire libanais, et aux autorités libanaises de s’y déployer. Cela décrit les obligations et demandes posées par le Conseil, pas leur exécution sur le terrain.

En 2027, une présence résiduelle avec des fonctions limitées

La FINUL situe au 1er janvier 2027 le début de son retrait. Le Conseil de sécurité lui donne jusqu’à un an pour le mener, en consultation avec Beyrouth et en coordination avec les pays qui fournissent les contingents. Pendant cette phase, la force peut notamment protéger le personnel, les installations et les convois de l’ONU, observer la situation autour de ses emprises et escorter le personnel qui assure les opérations de soutien. Le Conseil l’autorise aussi à contribuer, dans la limite de ses moyens, à la protection des civils et à l’acheminement sûr de l’aide sous direction civile. Ces autorisations ne prolongent pas les patrouilles ni la surveillance générale du cessez-le-feu aux conditions du mandat actuel.

Dans son rapport budgétaire, le secrétaire général de l’ONU prévoit le rapatriement de l’essentiel du personnel militaire et du matériel des contingents d’ici au 30 juin 2027. Le comité consultatif chargé des questions budgétaires indique que le scénario qui lui a été présenté maintient à cette date 1 037 militaires et 464 civils pour les dernières opérations de retrait et de fermeture. Il s’agit d’un scénario de planification, pas d’un effectif observé ni d’un nouveau mandat militaire.

La liquidation concerne les biens, les contrats et les comptes

Le calendrier de l’ONU sépare le départ des contingents de la liquidation. Cette dernière couvre les dossiers du personnel, le règlement des réclamations, le traitement des équipements et les comptes de la mission. Le rapport prévoit aussi une remise progressive d’emprises aux autorités libanaises, sans annoncer une date pour chaque site. Le paragraphe 7 autorise une capacité de garde limitée, coordonnée avec les forces libanaises, pendant cette période. Du personnel civil peut donc rester mobilisé pour clore la mission sans que des Casques bleus soient encore habilités à opérer sous leur mandat actuel.

Photo d’archive : contingent français de la FINUL à At Tiri, le 14 juillet 2009. © Libnanews.

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