Hezbollah : Fadlallah appelle à rejoindre Islamabad

Hassan Fadlallah appelle les autorités libanaises à rejoindre le processus d’Islamabad entre Washington et Téhéran. Hussein Hajj Hassan avait demandé la veille que tout futur accord inclue le Liban. Leurs déclarations relancent le débat sur la stratégie diplomatique, sans annoncer de compromis conclu ni de retrait israélien garanti. Le mémorandum américano-iranien du 17 juin et l’accord-cadre libano-israélien du 26 juin restent deux instruments distincts.

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Hassan Fadlallah appelle les autorités libanaises à revoir leur stratégie et à rejoindre le processus d’Islamabad entre les États-Unis et l’Iran. Dans des propos diffusés lundi 9 novembre 2026 par la NNA, le député du Hezbollah affirme que Téhéran veut placer le Liban en tête de tout nouvel accord. Hussein Hajj Hassan avait, la veille, réclamé lui aussi l’inclusion du pays dans un éventuel règlement régional. Ces prises de position ne constituent pas l’annonce d’un accord conclu ni d’un retrait israélien garanti.

Fadlallah demande un changement de stratégie

Dans sa dépêche du 9 novembre, l’Agence nationale d’information rapporte une intervention de Hassan Fadlallah lors d’une cérémonie du Hezbollah en hommage à des combattants originaires de Tayri. Le parlementaire demande aux autorités de renoncer à la voie suivie jusqu’ici et de rechercher une entente nationale autour d’une autre approche.

Il articule cette proposition autour du maintien des capacités de la « résistance », d’un accord entre Libanais et de l’appui du rapport de force régional. « L’Iran insiste pour que le Liban soit le premier point de tout nouvel accord », affirme-t-il. La priorité qu’il attribue à Téhéran reste présentée comme sa déclaration, et non comme un engagement conjoint annoncé par les négociateurs américains et iraniens.

Fadlallah estime que cette combinaison permettrait d’obtenir le départ des forces israéliennes du Sud. Il maintient parallèlement son attachement à la lutte armée. Son appel à une voie diplomatique régionale ne comporte donc pas d’engagement de désarmement du Hezbollah.

Hajj Hassan formule une exigence pour un accord futur

Hussein Hajj Hassan s’était exprimé dans une intervention distincte, publiée par la NNA dimanche 8 novembre. Le député participait à une cérémonie commémorative à Hazine, dans la Békaa. Il a placé le Liban au centre de l’équation régionale liée au détroit d’Ormuz, qu’il présente comme un moyen de pression iranien.

Sa formulation arabe est prescriptive : « Tout accord éventuel à l’avenir doit nécessairement inclure le Liban ». Il réclame également que soient pris en compte les autres acteurs engagés dans la confrontation régionale. Il ne décrit pas les clauses d’un texte déjà accepté.

La distinction est essentielle. Le souhait d’inclure le Liban, l’affirmation que l’Iran défendra cette demande et l’existence d’un engagement applicable sont trois niveaux différents. Aucun des deux discours ne fournit de calendrier de retrait, de mécanisme de contrôle ou d’accord israélien à de nouvelles obligations.

Le mémorandum de juin et ses limites

Le processus d’Islamabad renvoie aux négociations américano-iraniennes facilitées par le Pakistan. Le service de recherche de la Chambre des communes britannique situe au 17 juin 2026 la signature d’un mémorandum en quatorze points entre Washington et Téhéran. Il précise, dans sa note du 2 juillet, qu’aucun texte officiel commun n’avait alors été publié. Les versions communiquées aux journalistes et rendues publiques par l’Iran étaient proches.

Selon cette synthèse, le premier point prévoyait l’arrêt durable des opérations militaires sur tous les fronts, dont celui opposant Israël au Hezbollah au Liban. Le document ouvrait aussi une période initiale de soixante jours pour négocier notamment la navigation dans le détroit d’Ormuz, le programme nucléaire iranien et les sanctions.

Mais le gouvernement libanais, Israël et le Hezbollah n’étaient pas parties à ce mémorandum bilatéral. L’inclusion du front libanais dans ses objectifs ne suffisait donc pas à régler les modalités d’un cessez-le-feu et d’un retrait sur le territoire libanais. Les propos des députés ne démontrent pas que ces difficultés d’application soient désormais résolues.

Un accord-cadre distinct entre le Liban et Israël

Un autre instrument a été signé à Washington le 26 juin : l’accord-cadre entre les gouvernements libanais et israélien, sous médiation américaine. Il doit être distingué du mémorandum américano-iranien, conclu neuf jours auparavant.

Dans son communiqué du 27 juin, la diplomatie française en avait énuméré les objectifs : rétablissement de la souveraineté libanaise, monopole des armes par l’État, retrait israélien, accès humanitaire et retour des déplacés. Ce soutien portait sur un cadre destiné à produire ces résultats, pas sur leur réalisation immédiate.

Aoun maintient la voie diplomatique

Le président Joseph Aoun continue de défendre la négociation. Le 29 octobre, en recevant la ministre allemande Reem Alabali-Radovan, il avait toutefois constaté l’absence des progrès attendus sur quatre dossiers : cessez-le-feu, retrait israélien, délimitation des frontières et prisonniers.

Selon le compte rendu de la présidence, Aoun avait aussi réaffirmé que l’État et l’armée étaient disposés à traiter les préoccupations sécuritaires par les mécanismes officiels. Ce constat de résultats insuffisants n’équivalait pas à un abandon de la diplomatie ou à un ralliement au processus demandé par le Hezbollah.

Le débat rejoint la position de Nawaf Salam, qui réaffirme la priorité d’éviter une nouvelle guerre et le monopole étatique des décisions de guerre et de paix. Il se poursuit alors que Washington et Téhéran négocient sous pression militaire. La question reste celle des engagements que chaque acteur accepterait et appliquerait au Liban, au-delà des orientations défendues par les députés.

Photo : Hassan Fadlallah, photographie diffusée par la NNA avec sa dépêche du 9 novembre 2026. La date exacte de prise de vue n’est pas précisée. Photographie conservée sans retouche ni recadrage. © NNA.

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