Herzog appelle à poursuivre les négociations avec le Liban

Lors de la remise du mandat à Gadi Eisenkot, le 8 novembre, Isaac Herzog a demandé d’avancer dans les négociations avec le Liban et les autres voisins d’Israël. Yashar a parallèlement démenti des discussions attribuées à Eisenkot sur un retrait israélien du Liban. L’appel présidentiel ne vaut pas annonce d’accord, et ce démenti ne permet pas de conclure à un refus de tout retrait futur.

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Isaac Herzog a appelé, dimanche 8 novembre 2026, à faire avancer les négociations avec le Liban, lors de la remise à Gadi Eisenkot du mandat de former un gouvernement. Le même jour, le parti Yashar a démenti qu’Eisenkot mène des discussions avec des interlocuteurs étrangers sur un retrait israélien du territoire libanais.

Un appel de Herzog aux négociations

Dans le discours publié par la présidence israélienne, Herzog demande d’avancer dans les « négociations avec le Liban et nos autres voisins ». Il associe cette priorité à l’application du plan américain en vingt points pour Gaza, soutenu par Donald Trump, et au travail du Conseil de la paix.

Il s’agit d’une orientation adressée au futur gouvernement. Le passage ne présente ni nouvel accord, ni calendrier de retrait, ni équipe de négociateurs. La Syrie n’y est pas nommée séparément : la formulation officielle porte sur le Liban et les autres pays voisins.

L’Iran et la criminalité parmi les priorités présidentielles

Herzog a également insisté sur les menaces iraniennes, qu’il décrit comme permanentes. Il a appelé à combattre la criminalité et les violences, en soulignant particulièrement celles qui frappent la société arabe en Israël. Ces propos figurent dans son intervention présidentielle.

Le président a lié ces défis à la nécessité d’un exécutif stable, capable d’agir dans la durée et de servir l’ensemble de la population. Le compte rendu de Ynet distingue cette intervention de celle d’Eisenkot, centrée sur la restauration de la confiance dans les institutions, la responsabilité des dirigeants et la constitution d’une nouvelle majorité.

Yashar dément des discussions sur un retrait

La controverse sur le Liban est partie d’une information diffusée dimanche matin sur Channel 14. Le journaliste Shlomo Rizel y affirmait qu’Eisenkot discutait avec des acteurs étrangers d’un retrait israélien. Dans sa réponse, rapportée le 8 novembre par LBCI, Yashar a rejeté cette affirmation et assuré que ces négociations n’avaient pas eu lieu.

Le parti a demandé le retrait du reportage et des excuses publiques du journaliste. Il a aussi accusé la chaîne de chercher à alimenter la peur et les divisions pour entraver la formation d’un nouveau gouvernement. Ces accusations relèvent de la réponse de Yashar à Channel 14.

Ce démenti vise donc des pourparlers attribués personnellement à Eisenkot. Il ne constitue pas, à lui seul, une annonce de refus de tout retrait futur. Inversement, l’appel de Herzog à négocier ne prouve pas que les contacts décrits par Channel 14 ont eu lieu.

Un mandat de formation, pas encore un gouvernement

Comme lors de la remise officielle du mandat, la distinction institutionnelle reste essentielle : Eisenkot dispose de 28 jours pour tenter de constituer un gouvernement, avec une prolongation possible de 14 jours. Les 67 recommandations recueillies auprès des parlementaires ne sont pas un accord de coalition. Benjamin Netanyahu reste premier ministre jusqu’à l’investiture d’un nouvel exécutif.

Pour le dossier libanais, les éléments établis sont ainsi un appel présidentiel à poursuivre la voie diplomatique et un démenti du parti chargé de former une majorité. Ils ne permettent d’annoncer ni un retrait décidé par Eisenkot, ni un nouvel arrangement conclu avec Beyrouth.

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