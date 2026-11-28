Présenté le 27 novembre à Beyrouth, un rapport issu de deux ans d’enquête recense des pertes documentaires au Sud-Liban. Un nouveau réseau doit réunir les professionnels des archives.

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Présenté le 27 novembre à Beyrouth, un rapport issu de deux ans d’enquête recense des pertes documentaires au Sud-Liban. Un nouveau réseau doit réunir les professionnels des archives.

Les bibliothèques de Bint Jbeil et de Taybé figurent parmi celles dont le ministre de la Culture, Ghassan Salamé, a annoncé la destruction vendredi à la Bibliothèque nationale, dans le quartier de Sanayeh. Le ministre a dit avoir participé à la création des deux établissements. À Taybé, l’inauguration était encore à venir au moment où les combats ont repris en mars, a-t-il rappelé.

Des fonds publics et des collections privées

Intitulé « Nakba documentaire », le rapport examine les effets des opérations militaires israéliennes sur les bibliothèques et les archives du Jabal Amel, dans le sud du Liban. L’Association des bibliothèques libanaises et le Laboratoire des archives et des médias numériques l’ont présenté avec l’association Biladi, qui a apporté son travail de documentation sur les édifices historiques du Sud.

L’enquête s’est déroulée sur deux ans avec des chercheurs, des bibliothécaires et des archivistes. Elle porte sur les collections détruites, mais aussi sur celles qui ont survécu et qu’il reste à préserver. Le cas d’Assad Ghandour, photographié par Ali Mazraani dans les ruines de sa maison et de sa bibliothèque à Nabatiyé el-Fawqa, illustre le volet consacré aux fonds privés, distinct de celui des établissements de lecture. Le ministre a souligné que la préservation de tels fonds était un domaine dans lequel l’État intervenait difficilement.

Un réseau d’archivistes lancé à Beyrouth

La rencontre a aussi marqué le lancement du Collectif des archives arabes au Liban, une initiative de l’Association des bibliothèques libanaises. Il doit réunir les professionnels qui conservent les archives et gèrent les documents, afin de partager leurs méthodes et de travailler ensemble à la protection des collections. Les éléments rendus publics lors de la présentation ne précisent ni le budget du collectif ni le calendrier d’éventuels travaux sur les sites endommagés.

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