La hausse de la TVA destinée à financer la 13e rente AVS ne peut plus réunir la majorité des cantons. Le versement de décembre est maintenu. D’après le dépouillement partiel de l’Office fédéral de la statistique, le oui mène sur les feux d’artifice bruyants et la loi sur le matériel de guerre.

19

Lire l'article Stop

La hausse de la TVA destinée à financer la 13e rente de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) ne peut plus obtenir la majorité des cantons, l’une des deux conditions de son adoption. Au pointage de l’Office fédéral de la statistique (OFS) du dimanche 29 novembre à 14 h 19, heure suisse, 22 cantons sur 26 avaient achevé leur dépouillement. Le non réunissait alors 56,21 % des suffrages comptabilisés. Le total national restait provisoire.

Le premier versement de la 13e rente est maintenu

Le scrutin portait sur le financement de la prestation, pas sur son existence. Le peuple et les cantons ont approuvé la 13e rente en mars 2024. Selon l’Office fédéral des assurances sociales, elle doit être versée pour la première fois en décembre 2026 à environ 2,6 millions de personnes.

Le projet soumis dimanche faisait passer le taux normal de TVA de 8,1 % à 8,5 % et relevait de 0,2 point le taux spécial de l’hébergement. Il laissait inchangé le taux réduit, qui s’applique notamment aux denrées alimentaires. Selon le Conseil fédéral, les recettes supplémentaires n’auraient couvert qu’une partie du coût de la 13e rente, estimé entre 4 et 5 milliards de francs suisses par an. Le financement reste à déterminer.

Fiscalité des couples mariés : la majorité des cantons fait aussi défaut

L’initiative sur les couples mariés échoue elle aussi au décompte des cantons, indépendamment du résultat national final. Elle proposait d’inscrire dans la Constitution l’imposition commune des revenus des époux pour l’impôt fédéral direct, sans que les couples mariés soient désavantagés par rapport aux autres contribuables.

Ce vote ne remet pas en cause la loi sur l’imposition individuelle, adoptée le 8 mars par 54,23 % des votants. Cette loi prévoit que chaque époux remplisse sa propre déclaration. Elle ne rend pas pour autant la déclaration séparée obligatoire dès le lendemain du scrutin.

Feux d’artifice et matériel de guerre : le oui en tête

Au même pointage de l’OFS, le oui obtenait 59,02 % sur l’initiative relative aux feux d’artifice. Tous les cantons ayant terminé leur comptage l’approuvaient. Le texte vise la vente et l’usage des pièces qui causent du bruit, avec des exceptions possibles pour certains événements d’importance suprarégionale. Il laisse au législateur le soin de définir les modalités.

La révision de la loi sur le matériel de guerre recueillait 55,35 % de oui. Ce référendum ne requiert que la majorité des suffrages exprimés au niveau national. Le texte modifie les conditions de certaines exportations et réexportations. Il maintient l’obligation de respecter le droit de la neutralité suisse. Le dépouillement se poursuivait encore pour ces deux textes.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews