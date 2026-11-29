De Fouad Chéhab à Joseph Aoun, les archives éclairent cinq élections à la présidence et les manières distinctes dont l’article 49 a été appliqué ou discuté.

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Le 9 janvier 2025, Joseph Aoun est devenu le cinquième ancien chef de l’armée libanaise à accéder à la présidence. Les archives du Parlement et les textes constitutionnels montrent que ses prédécesseurs n’ont pas tous emprunté la même voie. En 1958, le délai d’inéligibilité de deux ans n’existait pas encore ; en 1998, une loi constitutionnelle a ouvert une exception. Ce n’est ni le mécanisme retenu à Doha en 2008 ni le parcours de Michel Aoun en 2016.

1958, le vote précède la règle d’inéligibilité

Fouad Chéhab est toujours chef de l’armée quand la Chambre l’élit le 31 juillet 1958. Dans un pays en crise, il recueille 48 voix contre 7 à Raymond Eddé, selon les archives de l’armée. Il prête serment le 23 septembre, après être resté à la tête de l’institution militaire jusqu’à la veille de son entrée en fonctions. L’article 49 prévoyait déjà une élection par les députés. Il ne comportait pas encore le délai de deux ans qui s’applique aujourd’hui aux magistrats et aux hauts fonctionnaires de première catégorie ou assimilés. Ce délai apparaît dans la version issue de la révision constitutionnelle de 1990.

1998 et 2008 : une exception écrite, puis un accord politique

En 1998, Émile Lahoud commande l’armée lorsqu’est préparée sa candidature. La loi constitutionnelle n° 687 du 13 octobre ajoute alors à l’article 49 une disposition exceptionnelle, applicable une seule fois, qui permet d’élire un magistrat ou un haut fonctionnaire entrant normalement dans le champ de l’inéligibilité. Lahoud accède à la présidence la même année. La dérogation concerne cette élection ; elle ne supprime pas la règle des deux ans pour les scrutins suivants.

En 2008, l’accord conclu à Doha le 21 mai désigne Michel Sleiman comme candidat de consensus et prévoit la convocation de la Chambre. Le texte transmis à l’ONU présente cette voie comme appropriée dans les circonstances exceptionnelles de l’époque. Il ne se présente pas pour autant comme une nouvelle loi constitutionnelle. Les députés élisent Sleiman le 25 mai, au lendemain de la fin de son commandement selon le registre de l’armée. L’accord règle la question du candidat et met fin à la vacance ; il ne réécrit pas l’article 49.

Deux présidents Aoun, deux parcours

Michel Aoun a dirigé l’armée dans les années 1980. Quand il est élu président, le 31 octobre 2016, il a depuis longtemps quitté le commandement. Revenu au Liban en 2005 après son exil en France, il a été élu député la même année, puis réélu en 2009. L’article 49 n’impose pas à un ancien commandant une inéligibilité à vie : le délai associé à sa fonction militaire était écoulé.

Joseph Aoun, en revanche, commande encore l’armée lorsque les députés se réunissent le 9 janvier 2025. Le compte rendu de la Chambre mentionne la lecture de l’article 49 et des interventions sur l’application de la Constitution. Il fixe aussi les résultats : 71 voix au premier tour, une suspension de deux heures, puis 99 voix au second tour. Le président de la Chambre le proclame élu. Le compte rendu ne fait état d’aucun vote séparé de révision constitutionnelle. Atteindre une majorité au scrutin et modifier une condition d’éligibilité sont deux actes distincts.

Le chef de l’État n’exerce pas le même commandement

L’article 49 donne au président le titre de commandant en chef des forces armées tout en plaçant celles-ci sous l’autorité du Conseil des ministres. La présidence et le commandement de l’armée restent donc deux fonctions distinctes. Les cinq élections racontent comment le Parlement a porté des militaires ou d’anciens militaires à la magistrature suprême, mais elles ne créent pas une voie d’accès automatique pour un commandant en exercice.

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