Syrie : plus de cinq millions de documents commerciaux à numériser

La Syrie prévoit de numériser plus de cinq millions de documents commerciaux. Le programme doit simplifier les démarches des entreprises. Un accord distinct concerne les registres fonciers de cinq gouvernorats. Les deux projets ont des budgets séparés et restent au stade des objectifs annoncés, sans bilan public de réalisation disponible.

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La Syrie prévoit de numériser plus de cinq millions de documents historiques liés aux entreprises. Selon SANA du 1er novembre 2026, ce volume figure dans le projet de modernisation de leur enregistrement. Il s’agit d’un objectif annoncé, pas de dossiers déjà traités.

Le programme associe le ministère de l’Industrie, du Commerce intérieur et de la Protection du consommateur, le département d’État américain et Creative Associates International. Son budget annoncé atteint un million de dollars, pour une durée pouvant aller jusqu’à six mois.

Des démarches commerciales à distance

Le dispositif prévoit un centre de données, une plateforme pour enregistrer sociétés et agences à distance, ainsi que la connexion de quatorze directions. Il vise 500 000 investisseurs et entreprises. Ce nombre de bénéficiaires potentiels se distingue du volume des archives.

Dans une dépêche du 3 novembre 2026, SANA apporte une précision technique. Mohammad Hamish, responsable de Creative en Syrie, explique que le chantier s’appuiera sur la plateforme existante d’enregistrement des sociétés locales. Le travail doit donc aussi revoir et simplifier les procédures actuelles.

Les services destinés aux entreprises étrangères, à leurs succursales et à leurs agences doivent être améliorés. La formation doit préparer les agents à gérer, exploiter et entretenir le système. Ces précisions décrivent le travail prévu. Elles ne constituent pas un bilan de mise en service.

Un accord séparé pour le foncier

Un autre projet concerne les registres immobiliers. SANA du 2 novembre 2026 rapporte la signature d’un protocole entre le ministère de l’Administration locale et de l’Environnement et Creative. Le département d’État américain en assure le financement annoncé.

Son enveloppe de deux millions de dollars doit permettre d’équiper cinq centres d’archivage. Ils sont prévus dans les gouvernorats de Damas, Alep, Deir ez-Zor, Hama et Raqqa. Un centre de données doit aussi être établi à Damas.

Le ministre Mohammad Anjarani évoque environ six mois d’exécution et le démarrage des travaux pendant la prochaine phase. Des équipes spécialisées et des formations locales sont prévues. Le ministère présente ce chantier comme une première étape, appelée à être suivie d’autres projets.

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