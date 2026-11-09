Tchernobyl : 278 millions promis pour réparer l’arche

Quinze donateurs ont confirmé 278 millions d’euros pour réparer l’arche de Tchernobyl, lors d’une conférence à Paris. Le besoin atteint au moins 500 millions. La France porte sa contribution à 40 millions. Les partenaires visent un financement complet au printemps 2027, avant la restauration de cette protection nucléaire endommagée en 2025. L’ouvrage doit retrouver ses fonctions de confinement et de démantèlement sécurisé. La remise en état complète est attendue d’ici à 2030 pour limiter le risque de corrosion.

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Pour réparer l’arche de Tchernobyl, les donateurs ont confirmé 278 millions d’euros d’engagements. Quinze donateurs ont annoncé leur participation à l’issue d’une conférence tenue lundi 9 novembre 2026 à Paris. Le besoin total atteint au moins 500 millions d’euros. La mobilisation reste donc inachevée pour restaurer cette protection du réacteur détruit en 1986, endommagée par une frappe de drone en février 2025.

Benjamin Haddad, ministre délégué français chargé de l’Europe, a présenté ce bilan en clôture de la rencontre. Le montant annoncé correspond à des engagements financiers, et non à la confirmation de versements intégralement réalisés. Le ministre a indiqué que d’autres contributions pourraient encore s’ajouter au cours de la journée, selon une agence de presse.

Réparer l’arche de Tchernobyl : un financement incomplet

Sur la base du besoin minimal de 500 millions d’euros, il reste au moins 222 millions à mobiliser. Les promesses confirmées représentent donc un peu plus de la moitié du financement recherché. Le total s’établissait auparavant à 260 millions d’euros. L’écart entre ces deux bilans est de 18 millions, sans que cela permette d’attribuer cette progression à un donateur particulier.

Cette distinction évite de confondre les annonces nationales avec le montant supplémentaire obtenu lors de la conférence. Une contribution annoncée publiquement lundi peut déjà figurer, en tout ou partie, dans le total précédemment recensé. Les chiffres disponibles décrivent un état des engagements, pas une ventilation complète des nouveaux apports.

La rencontre s’est tenue à Bercy, sous la coprésidence de la France, de l’Ukraine et de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Son programme prévoyait une présentation des besoins techniques, de la stratégie de restauration et des contributions internationales. Cette conférence s’inscrit dans la présidence française du G7.

La France porte sa contribution à 40 millions

Roland Lescure, ministre français de l’Économie, a annoncé une contribution française supplémentaire de 30 millions d’euros. Elle s’ajoute aux 10 millions déjà affectés aux études préliminaires. La participation de la France atteint ainsi 40 millions d’euros, selon ses déclarations rapportées par la presse.

Le ministre a fixé l’objectif de réunir l’ensemble du financement d’ici au printemps 2027. Il a également appelé à élargir le cercle des contributeurs. Les pays du G7 avaient annoncé leur engagement collectif lors de la réunion des ministres des Finances organisée en octobre à Bangkok.

Le financement et les travaux suivent deux échéances différentes. Le printemps prochain constitue l’objectif de mobilisation financière. Pour la remise en état de l’ouvrage, la banque de développement retient une restauration complète d’ici à 2030.

Restaurer deux fonctions de protection

L’arche métallique recouvre les restes du réacteur numéro 4 et l’ancien sarcophage construit après l’accident de 1986. Elle doit confiner les matières radioactives. Elle doit aussi permettre le démantèlement sécurisé de la structure initiale, devenue instable.

La frappe du 14 février 2025 a endommagé les enveloppes intérieure et extérieure de l’arche ainsi que des systèmes essentiels. Ces dégâts ont compromis ses deux fonctions principales. La France et la banque de développement attribuent cette frappe à un drone russe.

La restauration ne se limite donc pas à refermer une brèche visible dans la toiture. Elle doit rendre à l’ensemble ses capacités de confinement et ses moyens d’intervention. L’estimation d’au moins 500 millions d’euros reste une évaluation préliminaire des réparations nécessaires.

Le calendrier répond aussi au risque de corrosion de la structure métallique. L’objectif est de préserver un ouvrage conçu pour une durée de cent ans. La banque de développement coordonne les efforts internationaux pour rétablir son fonctionnement et réunir les moyens encore manquants.

Les annonces de Paris ne signifient pas qu’une fuite radioactive nouvelle a été constatée ce lundi. Dans son bilan publié après la frappe de février 2025, l’Agence internationale de l’énergie atomique avait indiqué que les niveaux de radiation sur le site et à l’extérieur étaient restés normaux. Ce constat décrivait la situation après l’attaque ; il ne constitue pas une mesure radiologique du 9 novembre 2026.

À l’issue de la conférence, le prochain point à suivre reste la confirmation des contributions supplémentaires et leur intégration au financement des réparations.

Photo d’illustration : arche de Tchernobyl le 13 octobre 2017, avant les dommages de 2025. Tim Porter, via Wikimedia Commons ; contraste de la version Commons modifié par Osepu. Photo conservée entière, redimensionnée proportionnellement et entourée d’un habillage Libnanews. Fichier d’origine et crédits. Photo et adaptation visuelle sous licence CC BY-SA 4.0.

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