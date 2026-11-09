Cyberattaque des frigos : Paris accuse l’Iran

La France attribue aux Gardiens de la révolution iraniens la cyberattaque qui a touché les systèmes frigorifiques d’environ 700 sites de distribution en octobre. Le parquet de Paris vise les responsables de l’unité Shahid Kaveh et demande des mandats d’arrêt internationaux. Jean-Noël Barrot annonce une convocation diplomatique et des sanctions européennes à venir. Un rapport officiel détaille les indices avancés par les services français. L’enquête doit établir les responsabilités individuelles, tandis que le lien avec les autres incidents européens reste à démontrer.

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La France accuse les Gardiens de la révolution iraniens d’avoir organisé la cyberattaque des frigos survenue en octobre. Environ 700 sites de la grande distribution ont été touchés. Lundi 9 novembre 2026, Jean-Noël Barrot a annoncé une riposte diplomatique et des sanctions européennes à venir. Le parquet de Paris ouvre une information judiciaire visant les responsables d’une unité cyber iranienne et requiert des mandats d’arrêt internationaux.

Les annonces françaises font passer le dossier du constat de sabotage à l’attribution publique de l’opération. Elles concernent les attaques des 11 et 12 octobre contre les installations frigorifiques françaises. Elles ne permettent pas, à elles seules, d’attribuer à un même groupe tous les incidents similaires signalés ensuite ailleurs en Europe.

Une information judiciaire contre les responsables de Shahid Kaveh

La procureure de Paris, Laure Beccuau, a annoncé l’ouverture d’une information judiciaire visant le chef du groupe iranien Shahid Kaveh. Ses deux adjoints sont également concernés, ainsi que toute autre personne que les investigations permettraient d’identifier. Le parquet présente cette organisation comme une unité cyber offensive rattachée au Centre électronique et cyber des Gardiens de la révolution.

La procédure porte sur des intrusions frauduleuses dans des systèmes informatiques en bande organisée et sur des dégradations dangereuses pour les personnes. Le parquet a demandé la délivrance de mandats d’arrêt internationaux. Cette demande ne signifie ni que les personnes visées ont été arrêtées, ni qu’un tribunal a établi leur culpabilité.

Le dossier judiciaire ne se limite donc pas au soupçon visant un ressortissant iranien isolé. Les autorités françaises mettent en cause une structure organisée et sa chaîne de responsabilité. L’instruction doit préciser les rôles individuels, les moyens employés et les actes imputables à chacun. Les personnes visées restent présumées innocentes.

Cyberattaque des frigos : les indices avancés par la France

Un rapport officiel publié le même jour expose les éléments retenus par les services français. Le Centre de coordination des crises cyber, ou C4, désigne les Gardiens de la révolution comme commanditaire présumé. Il attribue l’exécution à l’unité Shahid Kaveh. Cette instance réunit notamment l’ANSSI et les services de renseignement intérieur et extérieur.

L’attribution repose sur plusieurs rapprochements. Les enquêteurs techniques relèvent la réutilisation d’infrastructures pour des opérations de reconnaissance contre des équipements industriels. Ils identifient des méthodes déjà associées à cette unité, ainsi que l’emploi d’un outil de repérage qu’elle utilise habituellement. Des traces de farsi apparaissent aussi dans l’infrastructure d’attaque.

Le rapport mentionne également la diffusion d’informations sur le sabotage, dès le 13 octobre, par CyberbanNews. Les services français présentent ce canal comme un organe de communication associé à Shahid Kaveh. Ils rapprochent ces observations d’autres campagnes menées contre des équipements industriels, en particulier aux États-Unis et en Israël.

Ces éléments constituent l’argumentaire public de l’attribution française. L’usage d’une langue ou d’un outil de recherche, considéré isolément, ne suffirait pas à identifier un commanditaire. Les services les présentent ici comme un ensemble concordant. Leur analyse technique et la procédure pénale suivent deux démarches distinctes. L’une attribue une opération, l’autre doit établir des responsabilités individuelles.

Environ 700 sites touchés et des départs de feu

Le C4 indique avoir été alerté le 12 octobre après la compromission nocturne de contrôleurs de froid. Les attaquants avaient modifié les réglages de dégivrage pour imposer des températures élevées. Les marchandises ont subi des pertes importantes. Le rapport officiel recense au moins quinze cas de départ de feu.

Les victimes appartiennent principalement à la grande distribution. Le document cite notamment Casino, Leclerc, Coopérative U, Metro, Carrefour et Intermarché. Il mentionne aussi de petites boucheries, un abattoir et des usines agroalimentaires coopératives. Le périmètre dépasse ainsi les seuls rayons de supermarchés, même si ceux-ci concentrent les établissements concernés.

Les conséquences matérielles expliquent la gravité du dossier. Le détournement des commandes ne perturbe pas seulement un logiciel : il modifie le fonctionnement d’appareils qui conservent des denrées. Les exploitants doivent retirer les produits devenus impropres à la vente et vérifier les installations. Ils doivent rétablir une conservation sûre avant de reconstituer les stocks.

Les services français signalent également des attaques concomitantes contre des équipements de petites installations hydroélectriques. Ils les rattachent à la même opération, tout en décrivant des effets modérés. Ces installations constituent d’autres cibles identifiées par les services français. Le rapport ne fait état d’aucune interruption générale de l’approvisionnement électrique liée à cette opération.

Barrot annonce une riposte diplomatique et européenne

Jean-Noël Barrot a publiquement accusé les Gardiens de la révolution d’avoir conduit l’attaque. Le ministre français des Affaires étrangères la présente comme une opération de sabotage d’une ampleur et d’une agressivité inédites sur le territoire national. Il a annoncé la convocation de l’ambassadeur iranien pour protester auprès de Téhéran.

Le chef de la diplomatie française a également annoncé que des sanctions seraient prises à l’échelle européenne contre les responsables. À ce stade, il s’agit d’une annonce française sur les mesures à venir. La liste des personnes ou entités concernées et le calendrier d’application restent à préciser.

La distinction compte : la mise en cause diplomatique, les poursuites judiciaires et l’adoption de sanctions suivent des procédures différentes. Les mesures évoquées lundi restent à concrétiser au niveau européen.

Le lien avec les autres incidents reste à établir

Début novembre, d’autres commerces européens ont signalé des perturbations de leurs équipements frigorifiques. Des incidents ont aussi touché des installations de conservation de produits sanguins en France. La proximité des cibles et des effets nourrit les rapprochements. Elle ne démontre pas que toutes ces attaques relèvent de la même opération.

L’attribution française publiée le 9 novembre porte précisément sur le sabotage des contrôleurs français des 11 et 12 octobre. Elle ne règle pas automatiquement l’origine des autres épisodes. Sollicitée par une agence de presse, la mission iranienne auprès des Nations unies n’avait pas répondu dans les premières informations publiées lundi.

Les prochaines étapes concernent désormais les suites données aux réquisitions du parquet et la définition de la réponse européenne annoncée par Paris. L’instruction doit encore préciser les responsabilités pénales. Les conséquences de cette attaque ont atteint les stocks alimentaires et la sécurité des magasins.

Couverture : photographie d’illustration du 21 janvier 2016. Le magasin photographié n’est pas présenté comme victime des attaques. Photo : Raysonho @ Open Grid Scheduler / Grid Engine, Wikimedia Commons, CC0 1.0. Recadrage et habillage éditorial Libnanews.

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