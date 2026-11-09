Lycées publics : Karami répond à la grève

Rima Karami a défendu le 9 novembre la décision 1513 sur l’organisation des écoles et lycées publics au Liban. Elle invoque les règles de recrutement, le financement du secteur et les écarts de surveillance entre établissements. La Ligue du secondaire maintient la grève et conteste l’existence de négociations annoncées par la ministre. Un rassemblement reste prévu mardi devant le ministère. Les dérogations annoncées pour le Sud et les zones occupées ne constituent pas une suspension générale du texte contesté.

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Rima Karami a défendu, lundi 9 novembre 2026, la réorganisation des écoles et des lycées publics libanais contestée par les enseignants. La ministre de l’Éducation invoque les règles budgétaires et une meilleure répartition des personnels. La grève des lycées publics se poursuit, tandis que la Ligue du secondaire conteste l’existence de négociations annoncées par la ministre.

Lors d’une conférence de presse au ministère, à Beyrouth, Rima Karami a expliqué les raisons de la décision 1513. Le texte organise notamment la répartition des surveillants et des divisions scolaires. Elle a présenté cette mesure comme une condition du financement et du fonctionnement du secteur public, tout en affirmant vouloir préserver le dialogue avec les représentants des enseignants.

La ministre n’a annoncé ni retrait du texte ni calendrier de reprise des cours. Elle a indiqué qu’un représentant négociait, pendant sa conférence de presse, avec des personnes mandatées par la Ligue. Selon un média libanais spécialisé dans l’éducation, celle-ci a démenti lundi l’existence de négociations en cours et confirmé le maintien de la grève. Les deux parties ne donnent donc pas la même version de l’état des échanges.

Grève des lycées publics : Karami défend le cadre légal

La ministre rattache la décision 1513 à l’article 56 du budget de 2026. Selon son explication, cette disposition interdit désormais les recrutements contractuels en dehors du cadre régulier faisant intervenir le Conseil de la fonction publique. Elle affirme que son ministère doit appliquer cette contrainte pour l’année scolaire en cours.

Rima Karami a également annoncé la préparation d’un projet de décret concernant les enseignants jusque-là rémunérés sur les caisses des établissements. Il vise aussi les personnels auxiliaires intervenant dans les cours du matin. L’objectif présenté est de faire entrer ces contrats dans le cadre régulier. À ce stade, il s’agit d’un projet, sans annonce d’adoption définitive.

Elle cite par ailleurs l’avis 2319 du Conseil de la fonction publique, fondé sur la loi 630. D’après la ministre, cet avis exige une étude des besoins réels avant toute validation des contrats. Elle lie ainsi la répartition des postes à la capacité du ministère d’engager des dépenses dont le financement est assuré.

Un surveillant pour 125 élèves, avec des exceptions

Le nombre de surveillants concentre une partie du désaccord. Rima Karami défend un ratio de 125 élèves par surveillant, commun au cycle moyen et au secondaire. Elle rappelle que certains lycées accueillent également le troisième cycle de l’enseignement de base, correspondant aux années précédant le secondaire.

Le ministère avait déjà présenté cette règle dans son communiqué du 30 octobre. Il la comparait au ratio de 150 élèves prévu par le règlement intérieur. La Ligue invoque, pour sa part, la décision du 29 août 2026, qui retenait 100 élèves par surveillant. Cette différence de référence explique pourquoi une mesure présentée comme un assouplissement par le ministère est contestée par les enseignants.

Lundi, Rima Karami a avancé de nouveaux chiffres pour justifier son intervention. Selon elle, les lycées publics comptent actuellement un surveillant pour 56 élèves en moyenne. Elle estime que 76 % des établissements ne respectent pas la référence de 100 élèves. Ces données sont celles présentées par la ministre, sans publication, lors de cette conférence, d’un tableau détaillé par établissement.

Elle a donné l’exemple d’un lycée accueillant environ 90 élèves pour huit surveillants. Son argument porte sur les écarts entre établissements et sur la nécessité de répartir des moyens limités. Ces chiffres ne permettent toutefois pas, à eux seuls, de déterminer combien de personnels changeraient de fonction ou combien d’heures seraient réaffectées.

Le Sud et les zones occupées traités séparément

La ministre insiste sur les dérogations prévues pour adapter les règles aux conditions locales. La configuration des bâtiments, la taille des classes et l’afflux d’élèves peuvent justifier un encadrement supplémentaire. Les écoles inclusives, celles engagées dans des projets particuliers et les établissements isolés peuvent également demander des exceptions.

Rima Karami a précisé lundi que la décision ne s’applique pas aux écoles et aux lycées situés dans les zones occupées. Elle annonce aussi un examen particulier des demandes venant du Sud et de Nabatiyé. Les déplacements de population peuvent y provoquer une hausse des inscriptions dans certains établissements et une baisse dans d’autres.

Elle affirme vouloir garantir une place à chaque élève. Pour le ministère, l’application de ratios nationaux doit donc s’accompagner d’un examen des situations concrètes. Les autorisations accordées localement restent décisives pour connaître les effets de la réorganisation sur les équipes et sur les classes.

La ministre invoque les contraintes de financement

Rima Karami dit avoir attendu les inscriptions pour évaluer les besoins en classes et en enseignants. Elle explique que les enregistrements tardifs ont retardé ce travail. Elle défend désormais une organisation permettant de montrer aux familles et aux bailleurs que le secteur public utilise ses ressources de manière cohérente.

La ministre assure que le texte reprend environ 90 % des points discutés avec la Ligue lors d’une réunion de deux heures. Cette appréciation reste la sienne. Les représentants du secondaire contestent toujours les conséquences des mesures sur les services des enseignants et sur l’organisation des lycées.

Elle a également évoqué le travail mené avec le Centre de recherche et de développement pédagogiques pour modifier le règlement intérieur. Ce chantier doit accompagner les nouveaux programmes. Il demeure distinct de la décision contestée, présentée lundi comme un dispositif destiné à organiser l’année scolaire en cours.

Un rassemblement annoncé mardi devant le ministère

Dans son communiqué du 8 novembre, la Ligue du secondaire public a reconduit le mouvement. Elle a appelé à un rassemblement devant le ministère de l’Éducation mardi 10 novembre, à 10 h 30, heure de Beyrouth. Elle demande aussi aux directeurs des lycées de ne pas répondre aux mesures ministérielles contestées.

La Ligue accueille favorablement les recommandations de la commission parlementaire de l’Éducation, formulées le 4 novembre. Celle-ci a demandé de reporter la décision 1513 et de préserver les contrats dans l’attente de l’étude du dossier. Cette intervention parlementaire ne vaut toutefois pas annulation de la décision ministérielle.

Le différend reste donc ouvert après les explications de Rima Karami. Le ministère défend ses règles et ses dérogations, tandis que la Ligue maintient la mobilisation. Le rendez-vous syndical annoncé pour mardi matin doit se tenir devant le ministère, en l’absence d’un accord de reprise confirmé.

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