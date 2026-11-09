Électricité au Liban : pourquoi la facture reste élevée

L’électricité au Liban reste chère malgré la légère baisse du tarif des générateurs en octobre 2026. Sur un an, le kilowattheure de base augmente de 75,1 %, tandis que le prix de référence du mazout progresse de 91,8 %. À partir de trois barèmes annuels comparables, ce dossier décompose l’énergie, les abonnements et les majorations géographiques. Deux simulations montrent aussi pourquoi un ménage peut dépenser davantage sans consommer plus, lorsque le courant privé remplace celui d’EDL, et pourquoi le solaire ne supprime pas tous les coûts.

9

Lire l'article Stop

L’électricité au Liban reste chère malgré la légère baisse du tarif des générateurs en octobre 2026. Leur kilowattheure de base coûte 75,1 % de plus qu’un an auparavant. Le carburant explique une grande partie de cette tension. Mais la facture dépend aussi des frais fixes et du courant que les ménages doivent acheter en remplacement d’Électricité du Liban.

Le dernier barème disponible au 9 novembre fixe le kilowattheure urbain à 52 622 livres, contre 52 840 en septembre. La diminution atteint seulement 0,4 %. Pour une consommation inchangée de 300 kWh, elle représente 65 400 livres. Cela équivaut à environ 0,73 dollar au taux de référence utilisé dans le barème.

La comparaison annuelle raconte une autre histoire. En octobre 2025, le même tarif de base atteignait 30 053 livres. À 300 kWh, l’écart sur la seule énergie atteint désormais 6,77 millions de livres. La petite détente mensuelle n’efface donc pas le renchérissement accumulé.

Ce contraste aide à comprendre pourquoi une annonce de baisse peut ne rien changer au sentiment des abonnés. Ils paient un niveau de prix, pas seulement sa dernière variation. Ils peuvent aussi acheter davantage de courant privé lorsque l’alimentation publique diminue, même sans ajouter d’appareil dans leur logement.

Électricité au Liban : trois octobres comparables

Pour mesurer la hausse, il faut conserver le même indicateur. Les chiffres ci-dessous concernent le tarif officiel de base des générateurs avec compteur. Ils excluent l’abonnement, les suppléments géographiques et une éventuelle TVA légalement applicable. Ils ne décrivent pas une moyenne des factures réellement acquittées.

Période de consommation Tarif de base, LL/kWh Équivalent indicatif, $/kWh Mazout de référence, LL pour 20 litres Octobre 2024 29 809 0,332 1 374 366 Octobre 2025 30 053 0,335 1 388 140 Octobre 2026 52 622 0,587 2 662 915

Les trois barèmes retiennent le même taux de référence de 89 700 livres pour un dollar. Les équivalents ci-dessus servent uniquement à comparer les montants. Ils ne remplacent ni la monnaie de facturation applicable ni le taux indiqué sur une facture EDL.

Tarifs officiels de base des générateurs en octobre 2024, 2025 et 2026. Hors abonnement, majoration géographique et TVA éventuelle. Données ministérielles, calculs et graphique Libnanews. © Libnanews ; données du ministère libanais de l’Énergie et de l’Eau

Le tarif de base augmente de 0,8 % entre octobre 2024 et octobre 2025, puis de 75,1 % l’année suivante. Sur deux ans, la hausse atteint 76,5 %. La rupture se situe donc dans la dernière période, et non dans une progression régulière de même ampleur.

Comparer octobre à octobre limite les effets d’un choix arbitraire entre hiver et été. Cela ne constitue pas une moyenne annuelle. Les prix ont pu fluctuer entre ces observations. Les montants restent nominaux : ils ne mesurent pas leur poids dans les salaires ni une évolution corrigée de l’inflation.

La formulation des zones majorées a aussi évolué. La comparaison retient donc uniquement le tarif de base, sans appliquer rétrospectivement les critères géographiques actuels. Cette précaution évite de confondre une hausse de prix avec un changement de catégorie de facturation.

Le mazout transmet le choc à chaque kilowattheure

Le prix moyen de référence des 20 litres de mazout progresse de 91,8 % entre octobre 2025 et octobre 2026. Le taux de change retenu reste pourtant identique. La hausse récente ne peut donc pas être expliquée par une nouvelle dépréciation de la livre dans ces barèmes.

Le mécanisme est direct : un générateur doit acheter du combustible pour produire l’énergie vendue. Lorsque le litre augmente, le coût de chaque heure de fonctionnement monte. Le nombre de kilowattheures obtenus dépend ensuite du rendement, de la charge de la machine et des pertes de distribution.

Le tarif ne suit toutefois pas exactement le prix du mazout. Il intègre également la livraison du carburant, les huiles, les filtres, l’usure et d’autres dépenses d’exploitation. Le calcul prévoit aussi une rémunération de l’opérateur. Tous ces postes ne varient pas simultanément au même rythme.

C’est pourquoi la hausse de 91,8 % du combustible de référence ne devient pas une hausse identique du kWh. Le tarif de base progresse de 75,1 %. Cet écart ne révèle pas, à lui seul, la marge effectivement encaissée par les exploitants. Il faudrait connaître leurs achats, leurs rendements, leurs volumes vendus et leurs charges réelles.

De même, une baisse quotidienne du pétrole brut ne suffit pas à annoncer une baisse immédiate de l’abonnement. Le générateur consomme un produit raffiné livré localement. Le barème utilise un prix moyen mensuel du mazout. Le brut, le carburant livré et la facture finale correspondent à trois niveaux distincts.

Pour 300 kWh, une hausse de près de 70 %

Le cas d’un abonnement de 10 ampères permet de passer du tarif à une somme concrète. Avec une consommation hypothétique de 300 kWh au tarif de base, le calcul associe l’énergie et 685 000 livres de frais fixes. Ce forfait était déjà identique en octobre 2025.

Abonnement de 10 A, 300 kWh Octobre 2025 Octobre 2026 Énergie consommée 9 015 900 LL 15 786 600 LL Part fixe 685 000 LL 685 000 LL Sous-total hors TVA éventuelle 9 700 900 LL 16 471 600 LL Équivalent au taux de référence 108,15 $ 183,63 $

La hausse du sous-total atteint 69,8 %, soit environ 75,48 dollars supplémentaires au taux retenu. Elle reste inférieure aux 75,1 % du kilowattheure parce que la part fixe ne change pas. Cette simulation ne représente ni une facture moyenne nationale ni le budget d’un ménage interrogé.

L’ampère et le kilowattheure ne mesurent pas la même chose. Le premier renvoie à l’intensité disponible et à la puissance que l’abonnement permet d’appeler. Le second mesure une quantité d’énergie consommée. Deux abonnés de 10 ampères peuvent donc recevoir des factures très différentes.

Réduire la puissance souscrite peut diminuer les frais fixes, mais limite les appareils utilisables simultanément. En octobre, passer de 10 à 5 ampères réduit ce forfait de 300 000 livres. Cela ne change pas le tarif de chaque kWh. La compatibilité avec les besoins du logement doit être examinée séparément.

La facture augmente aussi lorsque le fournisseur change

Le tarif public ordinaire reste structuré autour de deux tranches : 10 cents par kWh pour les 100 premiers, puis 27 cents au-delà. Les règles d’EDL ajoutent une part d’abonnement et des prélèvements applicables. Il faut donc distinguer le coût variable de l’énergie du total à payer.

Une simulation isole le coût du remplacement du courant public. Supposons un besoin mensuel constant de 400 kWh, sans solaire. Si EDL fournit 200 kWh, l’énergie publique coûte 37 dollars. Les 200 kWh restants représentent 117,33 dollars au tarif de base des générateurs d’octobre 2026. Le total variable atteint 154,33 dollars.

Si EDL ne fournit plus que 100 kWh, sa composante variable tombe à 10 dollars. Mais le générateur doit alors fournir 300 kWh, pour 175,99 dollars. L’ensemble atteint 185,99 dollars. Le ménage paie donc 31,66 dollars de plus, sans consommer un seul kilowattheure supplémentaire.

Simulation à besoin constant de 400 kWh, sans solaire. Le remplacement de 100 kWh publics par le générateur augmente le coût variable de 31,66 dollars. Abonnements, taxes et timbres exclus. Calculs et graphique Libnanews. © Libnanews ; barèmes EDL et ministère libanais de l’Énergie et de l’Eau

Cette simulation exclut les abonnements, les taxes, les timbres et les charges communes. Elle suppose que le courant privé remplace intégralement le volume public manquant. Les volumes constituent des hypothèses, pas des observations. Les tarifs proviennent des barèmes publiés.

L’écart mesure le remplacement de 100 kWh publics à 27 cents par 100 kWh privés à environ 58,66 cents. Le résultat serait différent sous la première tranche publique. Il varierait aussi avec le tarif géographique du générateur, les quantités et les conditions fiscales.

Une baisse de la facture EDL peut ainsi accompagner une hausse de la dépense électrique totale. Elle peut simplement traduire moins de courant public reçu. Évaluer le budget exige d’additionner les fournisseurs pour la même période, puis de comparer les quantités effectivement disponibles.

Les frais fixes pénalisent davantage les petits volumes

Un forfait se répartit sur les kilowattheures consommés. Pour un abonnement privé de 5 ampères, les 385 000 livres fixes représentent 3 850 livres supplémentaires par kWh à 100 kWh. À 300 kWh, ils n’ajoutent plus que 1 283 livres environ par unité.

Le coût moyen est donc supérieur au seul tarif affiché. Réduire sa consommation diminue la dépense variable, mais ne supprime pas automatiquement l’abonnement. Ce mécanisme compte pour les petits consommateurs et pour les logements dont le solaire couvre une partie des besoins.

Le barème d’octobre distingue également un tarif de 57 884 livres par kWh. Il vise les villes où le réseau de distribution dépasse 300 mètres, ou les villages situés à plus de 700 mètres. Cette majoration d’environ 10 % concerne l’énergie, pas une hausse de 10 % de toutes les lignes.

À 300 kWh et 10 ampères, le sous-total correspondant atteint 18 050 200 livres, hors TVA éventuelle. L’écart avec le tarif de base est de 1 578 600 livres. La classification du raccordement peut donc peser davantage que la légère baisse mensuelle du barème.

Le communiqué ministériel interdit les suppléments de maintenance et les frais ajoutés aux abonnés équipés de solaire. Il exclut aussi une TVA dépourvue de justification par un enregistrement fiscal officiel. Un coût déjà intégré au tarif ne justifie pas une seconde facturation arbitraire.

Le solaire déplace une partie de la dépense

Un logement équipé de panneaux peut acheter moins de kilowattheures au générateur pendant les heures ensoleillées. L’économie dépend de l’énergie réellement utilisée sur place. Une puissance installée ne garantit pas une production identique chaque jour ni une autonomie pendant toute la nuit.

Pour comparer les solutions, il faut intégrer l’investissement, l’installation, l’entretien et le remplacement des équipements. Avec une batterie, il faut aussi compter les pertes de charge et de décharge. Un kilowattheure acheté pour recharger ne restitue pas nécessairement un kilowattheure utilisable dans le logement.

Le calcul pertinent dépend donc des usages et de leur horaire. Une dépense initiale peut réduire les paiements mensuels sans rendre l’électricité gratuite. Aucun délai universel de rentabilité ne peut être déduit des seuls tarifs actuels, sans devis, production attendue et durée de vie documentés.

La même prudence concerne un générateur individuel. Son propriétaire paie directement le carburant et la maintenance, mais supporte aussi l’achat et l’usure de la machine. Comparer uniquement son prix du mazout au tarif d’un réseau privé omet une partie de la dépense.

Pourquoi le paiement des arriérés publics concerne les ménages

Le 9 novembre, la commission parlementaire des Finances et du Budget a approuvé un crédit équivalant à 100 millions de dollars pour EDL. Il doit régler une partie des factures des administrations et établissements publics. Le vote en séance plénière reste attendu le 12 novembre.

Ce crédit ne réduit directement ni le tarif des générateurs ni la consommation des ménages. Son effet potentiel passe par la trésorerie publique : des recettes encaissées peuvent financer le combustible et l’exploitation. L’amélioration du budget familial dépendrait ensuite du courant public supplémentaire réellement livré.

Le ministre Joe Saddi avait expliqué en septembre que l’augmentation du coût du combustible limitait les volumes achetables par EDL. Il avait aussi indiqué que le gouvernement n’avait pas retenu sa proposition de tarif variable. Ces déclarations décrivent une contrainte de financement, pas une garantie d’heures supplémentaires.

Un paiement ponctuel et une réduction durable du coût de production répondent à deux horizons différents. Le premier peut soutenir l’approvisionnement immédiat. La seconde exige des équipements, un réseau et une exploitation efficaces. Aucun montant de crédit ne se convertit automatiquement en un nombre identique d’heures pour tous les abonnés.

Les quatre éléments à comparer d’un mois à l’autre

Une comparaison utile commence par la période de consommation. Une facture EDL encaissée aujourd’hui peut couvrir des mois antérieurs. La comparer directement à l’abonnement privé du mois courant mélange des périodes et risque d’attribuer au tarif une variation de calendrier.

Viennent ensuite les index des compteurs et les volumes. À tarif constant, une hausse de consommation augmente la dépense. À consommation totale constante, un transfert d’EDL vers le générateur peut produire le même effet. Ces deux situations réclament des explications différentes.

Il faut enfin séparer les prix unitaires des parts fixes et des taxes justifiées. Les frais d’ascenseur, de pompage ou d’éclairage collectif doivent aussi rester identifiables. Sans cette ventilation, une somme globale ne permet pas de savoir quel poste a réellement augmenté.

La prochaine baisse éventuelle du mazout devra donc être confrontée à deux résultats distincts : le tarif du générateur et la quantité de courant public disponible. Pour les ménages, le test concret restera la dépense totale nécessaire pour obtenir le même service électrique.

Sources et méthode

Calculs Libnanews à partir des tarifs publiés. Les comparaisons portent sur octobre de chaque année, à périmètre constant et au taux de référence de 89 700 LL pour un dollar. Les exemples de consommation sont des simulations, hors taxes et frais non explicitement inclus. Les montants arrondis ne constituent pas des factures observées.

Couverture : photographie d’archive entière et non retouchée du siège d’EDL, Philippe48, 2008. Habillage graphique Libnanews, CC BY-SA 3.0. Graphiques : créations Libnanews d’après les sources indiquées.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews