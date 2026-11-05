Touch : les interruptions prévues les 7 et 8 novembre

Touch annonce des interruptions ciblées pendant le week-end des 7 et 8 novembre pour moderniser ses systèmes de facturation. Les centres de service seront concernés dès samedi après-midi, puis les outils numériques en soirée. Recharges, transferts et paiements seront suspendus pendant la nuit, avec un calendrier distinct pour les appels internationaux et le roaming. L’opérateur invite les abonnés à anticiper leurs démarches. Son communiqué ne prévoit pas de coupure générale des appels nationaux ou de l’internet mobile.

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Les interruptions des services Touch concerneront plusieurs opérations commerciales et les communications internationales durant le week-end des 7 et 8 novembre 2026. L’opérateur annonce une mise à niveau de ses systèmes de facturation. Il demande aux abonnés d’anticiper leurs recharges, leurs paiements et l’activation du roaming.

Le calendrier communiqué jeudi 5 novembre commence samedi après-midi pour les centres de service. Il s’étend jusqu’à dimanche matin pour les autres fonctions concernées. Les horaires varient selon les services : ils sont indiqués ici à l’heure de Beyrouth.

Touch rattache ces interruptions à la modernisation de son système de facturation et de gestion commerciale, désigné par le sigle NGBSS. Son communiqué énumère les fonctions suspendues. Il n’annonce pas un arrêt général des appels nationaux ou de l’accès à l’internet mobile.

Interruptions des services Touch : recharger avant samedi

Les recharges des lignes prépayées, les transferts de crédit et les paiements de factures seront suspendus sur l’ensemble des canaux à partir de samedi 7 novembre à 22 heures. Leur rétablissement est prévu dimanche 8 novembre à 8 heures.

Touch recommande d’effectuer ces opérations avant le 7 novembre. Les abonnés qui prévoient de recharger leur ligne pendant le week-end sont donc invités à le faire en amont. Le changement de canal de paiement ne permettra pas de contourner cette interruption, puisque l’annonce couvre tous les moyens proposés.

Centres de service dès 14 heures, outils numériques dès 20 heures

Les ventes et les services assurés dans les centres de clientèle et les points de vente seront indisponibles de samedi à 14 heures jusqu’à dimanche à 9 heures. Deux exceptions sont prévues : le point Touch de l’aéroport international de Beyrouth et le centre d’appels continueront de fonctionner jusqu’à samedi à 20 heures.

La période d’indisponibilité des outils numériques débutera également samedi à 20 heures. Elle prendra fin, selon le calendrier annoncé, dimanche à 8 heures. Elle concerne les fonctions de libre-service du site internet, de l’application mobile, des SMS de service et du serveur vocal interactif.

Cette mention des SMS porte sur les démarches de libre-service. Le communiqué ne décrit pas une suspension générale de tous les messages échangés entre abonnés.

Appels internationaux et roaming interrompus pendant la nuit

Les appels internationaux et le roaming sortant seront hors service de samedi à 22 heures jusqu’à dimanche à 7 heures. Cette plage est distincte de celle des recharges et des paiements, dont la reprise est annoncée une heure plus tard.

L’opérateur recommande aux abonnés concernés d’activer leurs services d’itinérance avant samedi. Cette démarche anticipée ne supprime toutefois pas l’interruption annoncée des communications internationales et du roaming pendant la nuit.

Une modernisation de la gestion des abonnements

Touch présente l’opération comme une refonte de ses systèmes de facturation et de support commercial. La société vise un suivi plus rapide de la consommation du crédit, des paiements plus transparents et une activation simplifiée des forfaits et des offres.

Ces améliorations constituent les objectifs annoncés du changement de système. Les abonnés doivent surtout retenir les différentes heures de reprise prévues dimanche : 7 heures pour les appels internationaux et le roaming, 8 heures pour les paiements et le libre-service numérique, puis 9 heures pour les ventes et services des centres.

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