Vote juif américain : 72 % démocrate, Israël en question

L’enquête GBAO pour J Street, menée auprès de 800 électeurs juifs du 28 octobre au 3 novembre 2026, estime leur vote démocrate à 72 %. Elle mesure aussi une inquiétude très majoritaire sur les répercussions des actions israéliennes à Gaza et en Cisjordanie, sans établir de causalité. Les sanctions ciblées sont largement soutenues, tandis que l’aide militaire divise.

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Les électeurs juifs américains ont largement reconduit leur soutien aux démocrates lors des élections de mi-mandat du 3 novembre 2026 : 72 % déclarent avoir choisi leur candidat au Congrès, contre 24 % pour les républicains, selon une enquête nationale de GBAO pour J Street. Autre résultat marquant, 80 % des personnes interrogées estiment que les actions d’Israël à Gaza et en Cisjordanie augmentent l’antisémitisme aux États-Unis.

Publiés le 5 novembre, ces chiffres dessinent un électorat attaché au camp démocrate tout en exprimant de fortes réserves sur la politique israélienne. Ils portent sur les déclarations de votants interrogés par un institut. Le résultat de 72 % constitue donc une estimation du vote, et non un décompte officiel de bulletins selon la religion.

Un vote démocrate qui résiste aux tensions sur Israël

Dans la série d’enquêtes menée par le même institut, la part démocrate au Congrès atteignait déjà 72 % en 2024, et 74 % lors des midterms de 2022. La différence de deux points avec 2022 reste trop faible pour établir, à elle seule, un recul significatif. Le résultat de 2026 ne montre pas de basculement massif vers les républicains.

Donald Trump demeure fortement rejeté : 76 % des répondants désapprouvent son action présidentielle. Cette opposition ne doit toutefois pas être confondue avec une satisfaction générale envers les démocrates. Dans le même questionnaire, le Parti démocrate recueille 45 % d’opinions favorables et 47 % d’opinions défavorables. Voter pour un candidat peut ainsi coexister avec des critiques envers son parti.

La hiérarchie des préoccupations aide à comprendre ce choix. Invités à retenir les deux sujets les plus importants pour leur vote, 44 % des répondants citent l’avenir de la démocratie et 34 % le coût de la vie et l’économie. L’antisémitisme apparaît à 21 %, Israël à 14 %. Ces réponses multiples ne s’additionnent pas comme les parts d’un scrutin.

Israël compte donc dans la décision d’une partie des électeurs, mais ne résume pas leurs priorités. Réduire leur vote à la position des candidats sur le gouvernement israélien ferait disparaître les questions institutionnelles et sociales qui arrivent en tête.

Ce que recouvre le chiffre de 80 %

La question porte précisément sur les actions d’Israël dans deux territoires : Gaza et la Cisjordanie. Elle demande aux répondants s’ils pensent que ces actions augmentent l’antisémitisme aux États-Unis. Le questionnaire propose deux réponses, oui ou non : 80 % choisissent la première, 20 % la seconde. Il n’offre pas, pour cette question, de catégorie « sans opinion » ou de degré d’accord.

Le mot « actions » est plus large que celui d’« opérations militaires ». Le sondage ne demande pas aux personnes interrogées d’isoler une offensive, une décision gouvernementale ou un épisode précis. Il serait donc excessif de rattacher ce résultat à une seule opération.

Cette réponse mesure une perception du lien entre la politique israélienne et le climat vécu aux États-Unis. Elle ne démontre pas que les actions israéliennes expliquent, à elles seules, l’évolution des actes antisémites. Établir une causalité demanderait d’autres données et une analyse distincte des faits recensés.

Elle ne transfère pas non plus aux Juifs américains la responsabilité des décisions d’un gouvernement étranger. Tenir des personnes pour responsables de ces décisions en raison de leur identité est précisément un amalgame. Le sondage recueille ici les opinions d’électeurs américains, pas celles d’un ensemble politique dirigé depuis Israël.

Des sanctions soutenues, des désaccords sur l’aide militaire

Les critiques se traduisent par des préférences concrètes. Une proportion de 76 % soutient des sanctions américaines contre les colons de Cisjordanie qui commettent des violences contre les Palestiniens. Le même niveau de soutien est mesuré pour des sanctions visant les ministres israéliens qui favorisent ou facilitent ces violences. Ces questions désignent des comportements précis, et non l’ensemble des Israéliens.

Le soutien descend à 59 % lorsqu’il s’agit de sanctionner les entreprises et les personnes qui contribuent à construire ou à financer les colonies en Cisjordanie. Ces écarts montrent que les répondants distinguent les mesures proposées, plutôt que d’exprimer un accord indifférencié avec toute forme de pression.

L’aide militaire révèle une division bien plus nette. À la question sur le maintien des quatre milliards de dollars de subventions permettant à Israël d’acheter des armes américaines, 51 % souhaitent les conserver et 49 % les supprimer. Avec un écart aussi étroit, l’enquête décrit surtout un partage des opinions.

On ne peut donc pas transformer les 80 % sur l’antisémitisme en 80 % favorables à un embargo sur les armes ou à une rupture avec Israël. Les questions portent sur des sujets différents et produisent des majorités différentes.

Une enquête de 800 votants, avec des limites connues

Le terrain a été réalisé du 28 octobre au 3 novembre auprès de 800 personnes se déclarant juives et ayant voté, par anticipation ou le jour du scrutin. Les participants ont été contactés par SMS à partir d’un fichier national d’électeurs inscrits, avec un ciblage initial fondé sur le nom ou la géographie. Ils ont ensuite répondu sur téléphone ou ordinateur.

L’identification comme juif reposait sur les réponses des participants, y compris lorsqu’ils ne déclaraient pas le judaïsme comme religion. L’échantillon ne se limite donc pas aux pratiquants ou aux membres d’une synagogue. Il ne représente pas davantage tous les Juifs vivant aux États-Unis, puisque l’enquête porte sur les votants.

GBAO annonce une marge d’erreur de plus ou moins 3,5 points à un niveau de confiance de 95 % pour l’ensemble de l’échantillon. Cette indication n’épuise pas les incertitudes liées au recrutement, aux personnes qui ne répondent pas ou à la formulation des questions. Les résultats concernant de petits sous-groupes sont, en outre, moins précis.

Le contexte de production compte aussi : J Street est une organisation juive américaine progressiste, pro-israélienne et favorable à une solution à deux États. GBAO travaille notamment pour des candidats démocrates. Il s’agit d’une enquête commandée par un acteur engagé dans le débat politique, avec un questionnaire et une méthode rendus publics.

Le résultat le plus solide est celui d’une large préférence démocrate dans cet échantillon, associée à une inquiétude très majoritaire sur les répercussions de la politique israélienne. Entre cette inquiétude, les sanctions ciblées et le financement des armes, les réponses gardent leurs nuances. C’est sur ces choix précis que les futurs élus seront attendus, plutôt que sur l’idée d’un vote juif uniforme.

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