Israël : les pouvoirs du gouvernement sortant

Le gouvernement israélien sortant continue de fonctionner pendant les négociations de coalition. La loi organise cette continuité, tandis que la jurisprudence impose une retenue adaptée. Diplomatie, décisions militaires et contrôle parlementaire restent soumis à leurs procédures. Pour le Liban, une transition politique ne signifie donc pas une suspension des décisions.

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Les pouvoirs du gouvernement sortant israélien ne disparaissent pas avec les élections. Pendant les négociations de coalition, Benjamin Netanyahu et ses ministres continuent d’exercer leurs fonctions. Cette continuité repose sur la Loi fondamentale sur le gouvernement. Elle ne leur donne cependant pas une liberté sans limites : la jurisprudence exige une retenue adaptée à leur situation, tout en permettant d’agir lorsqu’un intérêt public vital l’impose.

Pour le Liban, la distinction est essentielle. Les tractations ouvertes après le scrutin israélien ne suspendent pas automatiquement les décisions diplomatiques ou militaires. Elles ne garantissent pas non plus qu’un exécutif fragilisé puisse engager n’importe quelle politique nouvelle sans contrôle. La question porte sur la compétence juridique, les procédures et les circonstances de chaque décision.

Les pouvoirs du gouvernement sortant restent fondés en droit

L’article 30 de la Loi fondamentale organise la continuité de l’exécutif. Après l’élection d’une nouvelle Knesset, le gouvernement en place continue de remplir ses fonctions jusqu’à la constitution du suivant. Le dispositif évite qu’une négociation de coalition, même prolongée, laisse l’administration sans autorité politique.

Le mandat confié par le président à un candidat ne provoque donc pas, à lui seul, le départ du premier ministre sortant. Il ouvre une tentative de formation. Le gouvernement suivant doit encore être constitué selon les procédures prévues, puis obtenir la confiance de la Knesset.

Ces étapes ne sont pas interchangeables. Recommander un candidat au président, recevoir la mission de former une coalition et entrer effectivement en fonctions sont trois événements différents. Un accord entre dirigeants de partis ne remplace pas non plus les actes institutionnels nécessaires.

La loi prévoit même une possibilité de remplacer certains ministres qui cessent leurs fonctions pendant cette période. L’article 30 permet au gouvernement sortant de nommer un membre de la Knesset à leur place sans solliciter l’approbation parlementaire normalement nécessaire. Cette disposition illustre la priorité donnée à la continuité administrative.

Une obligation de retenue, plutôt qu’une liste de gestes permis

Le texte constitutionnel ne réduit pas l’exécutif à une liste de tâches quotidiennes. Les limites viennent aussi de la jurisprudence et des directives du conseil juridique du gouvernement. Elles visent notamment à empêcher l’utilisation de la période électorale pour imposer des choix difficiles à corriger ensuite.

L’Institut israélien de la démocratie résume cette doctrine dans une explication publiée en mai 2026. Les gouvernements de transition disposent d’une marge d’appréciation plus étroite. Ils doivent faire preuve de retenue, sauf besoin vital d’agir. Des restrictions concernent en particulier les nominations supérieures et les décisions budgétaires susceptibles de servir une stratégie électorale.

La distinction est concrète. Assurer la continuité d’un service et choisir pour plusieurs années son nouveau dirigeant ne soulèvent pas exactement les mêmes enjeux. De même, répondre à une urgence immédiate ne se compare pas automatiquement à l’adoption d’une politique structurelle qui pourrait attendre l’installation d’un nouveau gouvernement.

Il n’existe donc pas de réponse universelle selon laquelle un exécutif sortant pourrait tout faire, ou ne pourrait plus rien décider. L’urgence, la portée de l’acte, ses effets durables et la possibilité d’attendre entrent dans l’appréciation. L’existence d’un pouvoir légal ne dispense pas d’examiner la manière de l’exercer.

Les négociations diplomatiques ne sont pas automatiquement interdites

Un précédent important concerne les pourparlers conduits par Ehud Barak avec l’Autorité palestinienne avant l’élection de 2001. Des requérants demandaient à la Cour suprême d’arrêter ces discussions au motif que le premier ministre avait démissionné.

Dans l’arrêt Weiss du 25 janvier 2001, la majorité n’a pas interdit les négociations. Elle a distingué les compétences de l’exécutif sortant de l’appréciation de ses décisions. Le gouvernement devait concilier la retenue avec les besoins de continuité et les intérêts publics essentiels. Un juge a exprimé une opinion dissidente, ce qui rappelle que l’application du principe pouvait faire débat.

Ce précédent ne donne pas un blanc-seing pour tout accord futur. Il montre qu’un statut de gouvernement sortant ne suffit pas, à lui seul, à rendre des négociations illégales. La nature de l’engagement envisagé et les approbations requises doivent être examinées séparément.

Pour les discussions concernant le Liban, il serait donc excessif de considérer l’interlocuteur israélien comme dépourvu de toute capacité d’agir. Il serait tout aussi excessif d’annoncer qu’un accord pourrait être conclu sans aucune contrainte parce que le gouvernement reste en place. Le contenu du texte et la procédure suivie demeurent déterminants.

Les décisions militaires relèvent toujours de procédures

L’article 40 de la Loi fondamentale encadre l’entrée en guerre et certaines opérations militaires majeures. Il prévoit une décision du gouvernement. Dans les conditions qu’il définit, cette compétence peut être déléguée à un comité ministériel prévu par la loi.

Le texte distingue ces décisions des autres actions militaires nécessaires à la défense de l’État et à la sécurité publique. Il organise aussi l’information des instances parlementaires compétentes. Le statut de gouvernement sortant n’efface pas cette architecture.

Ces dispositions ne permettent pas de prédire une opération précise. Elles indiquent les autorités et les procédures que le droit israélien reconnaît. Elles ne disent pas si une décision donnée respecte le droit international, question distincte du partage interne des compétences.

Un acte militaire peut ainsi relever des institutions habilitées en droit interne et rester contesté au regard d’autres obligations. Pour le Liban, l’analyse de la période transitoire doit garder séparés ces deux plans. La continuité du gouvernement israélien ne constitue pas une justification juridique générale de ses opérations sur le territoire libanais.

Le Parlement conserve un rôle propre

La formation d’une coalition occupe le débat politique, mais elle n’absorbe pas toutes les fonctions de la Knesset. La Loi fondamentale prévoit la responsabilité collective du gouvernement devant elle. Elle organise également la transmission d’informations aux commissions, sous réserve des règles applicables aux questions sensibles.

Le rapport de forces parlementaire reste donc important pendant la transition. Une majorité politique nouvelle peut peser sur le contrôle de l’exécutif, même avant l’installation d’un autre cabinet. Ses possibilités dépendent toutefois des règles et de l’organisation parlementaires, pas seulement des déclarations des chefs de parti.

Pour suivre les conséquences des élections israéliennes, trois dossiers doivent ainsi être observés séparément : la formation du gouvernement, les décisions du cabinet encore en fonctions et l’exercice du contrôle parlementaire. La nomination prochaine d’un candidat chargé de former une coalition ne répondra qu’au premier. Les actes diplomatiques et militaires devront continuer d’être examinés selon leur contenu et leur procédure.

Crédit photographique

La Knesset, 5 juin 2005. Photo Joshua Paquin, CC BY 2.0 ; perspective corrigée par Berthold Werner dans la version source. Illustration d’archives. Habillage Libnanews. Source : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Knesset_building.jpg . Licence : https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ . Photo intégrale redimensionnée, aucun nouveau recadrage ou changement de perspective. Textes ajoutés hors photographie.

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