Armée libanaise : le soutien canadien en actes

Le Canada présente un bilan de six millions de dollars canadiens pour l’armée libanaise depuis mai 2025. Des entrepôts réhabilités à Kfarchima illustrent un soutien concret. La visite de Youssef Raji à Ottawa doit préciser la suite, sans transformer les montants déjà annoncés en nouvelle enveloppe militaire accordée cette semaine.

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Le soutien canadien à l’armée revient à l’ordre du jour avec la visite de Youssef Raji à Ottawa. Sa rencontre avec Anita Anand, annoncée pour vendredi 6 novembre, doit porter notamment sur les institutions libanaises. Avant cet entretien, les documents publics permettent de distinguer un bilan financier canadien, des équipements effectivement remis et les engagements qui restent à préciser. Ils ne font pas état d’une nouvelle enveloppe militaire accordée à l’occasion de la visite.

Le chiffre le plus récent publié par Ottawa est de 6 millions de dollars canadiens pour les forces armées libanaises depuis mai 2025. Affaires mondiales Canada l’a communiqué le 4 novembre, dans l’annonce de la visite ministérielle. Ce bilan englobe notamment un programme de renforcement des capacités de lutte contre le terrorisme. Il ne doit pas être présenté comme une aide nouvelle de six millions décidée cette semaine.

Le soutien canadien à l’armée possède un volet logistique

Un exemple matériel est documenté à Kfarchima. Le 4 février 2026, l’armée libanaise a annoncé une cérémonie marquant la fin de la réhabilitation d’un entrepôt de sa brigade logistique. L’ambassadeur canadien Gregory Galligan et des représentants de l’armée et de l’UNOPS y participaient.

Le compte rendu de l’UNOPS, publié le lendemain, précise le périmètre du projet : trois entrepôts réhabilités, un nouveau sous-sol, un système de fonctionnement amélioré et des équipements essentiels. Le financement provenait du gouvernement canadien. Les installations doivent permettre de recevoir, conserver et distribuer les ressources de la brigade.

Cet exemple est plus précis qu’une déclaration de soutien. Il comporte un lieu, un bénéficiaire, un partenaire chargé de la réalisation et une remise achevée. Il montre aussi que l’aide militaire peut prendre la forme d’infrastructures de stockage. Elle ne se résume pas à des livraisons d’armes ou de véhicules.

Les documents consultés ne donnent pas le coût détaillé de chaque entrepôt. Ils ne permettent pas davantage de rattacher chaque facture à l’enveloppe de six millions annoncée dans le bilan de novembre. Additionner un coût supposé de ces travaux au bilan canadien risquerait donc de compter deux fois les mêmes crédits.

Des bâtiments remis ne mesurent pas toutes les capacités

La réception d’un équipement constitue une étape vérifiable. Son fonctionnement durable en constitue une autre. Pour des installations logistiques, l’utilité dépend ensuite des personnels, de la maintenance, de la gestion des stocks et de l’approvisionnement des unités.

L’armée présente la remise en état des entrepôts comme un renforcement de ses moyens logistiques. L’UNOPS explique que ces installations doivent améliorer la conservation et l’utilisation des équipements. Il s’agit des objectifs annoncés par les organismes concernés. Les communiqués ne fournissent pas une évaluation chiffrée, indépendante et postérieure de leur impact sur les opérations.

Cette différence évite deux erreurs. La première serait de réduire l’aide à une promesse diplomatique alors qu’une réalisation concrète est documentée. La seconde serait de déduire d’une remise de bâtiments une amélioration mesurée de toutes les capacités militaires. Le bilan matériel et le bilan opérationnel demandent des indicateurs différents.

Les familles de militaires relèvent d’un autre dispositif

Le soutien canadien intervient aussi dans des actions qui ne correspondent pas à l’équipement des unités. Le 30 juin 2026, l’armée a annoncé la réception d’un don canadien et norvégien, acheminé par ONU Femmes. Ses bénéficiaires étaient les femmes et les filles de familles de militaires touchées par la guerre.

La cérémonie s’est tenue à Kfarchima, au siège de l’organisme chargé de la gestion des risques de catastrophes et des crises. Cette aide concerne les conséquences sociales de la guerre pour les familles. Elle ne peut pas être décrite comme une livraison d’armement ou comme une dotation directement utilisable par une unité combattante.

Le compte rendu public ne permet pas d’établir ici une valeur totale et une ventilation par bailleur. Il ne faut donc pas attribuer au Canada seul l’ensemble d’une opération menée avec la Norvège. La présence d’un partenaire commun ne permet pas non plus de fusionner cette aide familiale avec le projet d’entrepôts.

Les montants humanitaires restent distincts

Dans son communiqué du 4 novembre, Ottawa présente plusieurs catégories de soutien au Liban depuis mai 2025. Outre les six millions destinés aux forces armées, il mentionne plus de 83 millions de dollars canadiens d’aide humanitaire. Le bilan comporte aussi neuf millions pour le développement et huit millions pour la paix et la stabilisation.

Ces montants sont exprimés dans la monnaie du pays donateur. Ils ne doivent pas être convertis en dollars américains sans date ni taux de change. Surtout, la somme des différentes rubriques ne constituerait pas un budget de l’armée libanaise. Les bénéficiaires, les objectifs et les canaux de mise en œuvre diffèrent.

La distinction importe dans le débat libanais sur les moyens des institutions. Une aide humanitaire peut soutenir une population affectée par les combats sans financer le fonctionnement des forces armées. Un programme de stabilisation peut accompagner l’action de l’État sans devenir une subvention librement utilisable par le commandement militaire.

Ce que la rencontre d’Ottawa doit encore préciser

Le programme annoncé pour l’entretien entre Anita Anand et Youssef Raji porte sur la coopération, la souveraineté du Liban et sa stabilité à long terme. Il comprend le soutien canadien aux forces armées et aux autres institutions nationales. À ce stade, l’annonce de l’entretien ne constitue pas son résultat.

Un éventuel engagement supplémentaire devra être décrit selon ses termes : montant, calendrier, bénéficiaire, nature du matériel ou de la formation. Une promesse de financement, un accord de projet et une livraison ne correspondent pas au même degré d’exécution.

Les réalisations documentées de Kfarchima offrent déjà un point de départ concret. La visite du 6 novembre permettra de voir si Ottawa et Beyrouth ajoutent de nouveaux moyens à ce bilan, ou s’ils confirment la poursuite de programmes existants.

Crédit photographique

Photographie d’archives de l’armée libanaise, publiée en février 2025. Elle ne représente ni une livraison canadienne ni les entrepôts de Kfarchima. Couverture Libnanews. Photo source de la photothèque Libnanews, média 259840 : https://img.libnanews.com/wp-content/uploads/2025/02/armee-libanaise-18-fevrier.jpg . Crédit original de la direction de l’Orientation conservé. Photo intégrale, sans retouche ni recadrage, redimensionnement et habillage hors photo seulement.

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