En visite au Yémen, le responsable humanitaire de l’ONU Tom Fletcher demande un accès durable aux civils, notamment à Taëz. Le Conseil norvégien pour les réfugiés chiffre à 500,8 millions de dollars le financement reçu pour un plan de 2,16 milliards.

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En visite au Yémen, le responsable humanitaire de l’ONU Tom Fletcher demande un accès durable aux civils, notamment à Taëz. Le Conseil norvégien pour les réfugiés chiffre à 500,8 millions de dollars le financement reçu pour un plan de 2,16 milliards.

Les équipes humanitaires au Yémen doivent faire face à de nouveaux déplacements alors que les trois quarts du financement demandé pour 2026 manquent encore. Le Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC) a publié ce bilan jeudi 26 novembre, pendant une visite de son secrétaire général, Jan Egeland. De son côté, le responsable humanitaire des Nations unies, Tom Fletcher, s’est rendu dans le pays pour demander des fonds, mais aussi la possibilité d’atteindre des habitants dont la guerre perturbe l’approvisionnement.

Des familles déplacées vers Taëz, Abyan et Lahj

Le NRC indique que près de 5 000 ménages nouvellement déplacés ont rejoint les sites qu’il soutient depuis l’intensification des combats en août. Parmi eux, plus de 3 100 sont arrivés à Abyan, 1 350 à Taëz et plus de 500 à Lahj. Il s’agit d’arrivées recensées dans les sites soutenus par cette organisation, et non du total national. Le NRC appuie 25 sites dans les gouvernorats accueillant des familles qui ont fui les combats de Taëz et de la côte ouest.

Dans les endroits visités, Egeland décrit des familles qui n’ont reçu aucune aide et d’autres qui doivent s’abriter sous des feuilles de bananier. À l’échelle de la réponse nationale, seuls 12 % du financement nécessaire aux abris d’urgence ont été reçus, selon les chiffres cités par le NRC. Pour la sécurité alimentaire, la proportion est de 16 %. Le manque d’argent touche donc les secours de première nécessité aussi bien que l’hébergement.

Les secours freinés par le manque de fonds et les restrictions d’accès

Le plan humanitaire 2026 visait initialement 12 millions de personnes, alors que les besoins concernaient déjà une population plus large. Selon le relevé du NRC, environ 1,66 milliard de dollars reste à financer sur les 2,16 milliards demandés. Les perturbations des circuits d’approvisionnement ont aussi renchéri les denrées et le carburant, explique l’organisation, ce qui frappe des familles dont le budget était déjà serré avant leur départ.

Les Nations unies demandent aux parties de permettre un accès sûr et durable aux civils, avec une attention particulière pour Taëz. La mission de Fletcher comporte aussi une demande distincte : la libération immédiate et sans condition des employés de l’ONU et d’autres travailleurs humanitaires détenus par les Houthis. Le NRC indique que, dans le nord du pays, la suspension d’opérations onusiennes après ces détentions, les restrictions d’accès et la baisse des fonds ont réduit le nombre d’organisations en mesure de distribuer des secours. Ni la visite de Fletcher ni celle d’Egeland ne s’est accompagnée, dans les annonces consultées jeudi, d’un accord sur l’accès à Taëz ou d’un nouvel engagement financier chiffré.

Couverture : vieille ville de Taëz, archive de 2004. Apie / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0. Recadrage et titrage Libnanews, sous la même licence.

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