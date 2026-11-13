Aman 2.0 : 150 000 familles visées après le vote

Le Parlement a adopté le 12 novembre le prêt de 200 millions de dollars destiné à renforcer les filets de protection sociale. Le ministère prépare Aman 2.0 pour 2027, avec un objectif de 150 000 familles contre environ 106 000 actuellement. Le projet associe transferts monétaires, inclusion économique et services sociaux. La contribution de 70 millions de dollars proposée pour le budget 2027 relève d’un financement distinct. Le vote ne vaut pas ouverture immédiate des nouvelles prestations.

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Le programme Aman 2.0 franchit une étape après l’adoption, le 12 novembre, du prêt de 200 millions de dollars destiné à la protection sociale. Le ministère des Affaires sociales prévoit une mise en œuvre en 2027. Il vise 150 000 familles, contre environ 106 000 actuellement, avec des critères actualisés pour mieux intégrer les ménages appauvris par la guerre et la crise économique.

Le vote parlementaire porte sur l’accord avec la Banque mondiale, transmis par le décret 3228. Il intervient après plusieurs mois d’attente. Le 4 septembre, le ministère avait averti que ce financement supplémentaire n’était pas encore entré en vigueur. Les ressources alors disponibles permettaient de maintenir les transferts jusqu’à la fin de 2026.

Le nouvel accord doit donc soutenir à la fois la continuité de l’aide et son élargissement. Il ne constitue pas une annonce de versement immédiat aux nouveaux bénéficiaires. Le ministère prévoit d’abord de compléter les procédures administratives et les dispositions d’exécution.

Aman 2.0 doit revoir le ciblage des familles

La ministre Hanine Sayed entend adapter le programme aux situations de pauvreté apparues depuis la guerre et la perte de revenus. Son ministère annonce une actualisation des critères, accompagnée de vérifications périodiques. Les villages périphériques, les poches de pauvreté et les zones les plus touchées figurent parmi les territoires visés.

Cette orientation prolonge la conception présentée par la Banque mondiale en janvier. Le projet doit renforcer Daem, la plateforme qui soutient la gestion des transferts Aman. L’objectif est d’en faire un registre social plus complet, utilisable également par d’autres programmes publics. L’actualisation des inscriptions et des situations doit rendre l’aide plus réactive aux changements de conditions de vie.

Le passage annoncé à 150 000 familles représente environ 44 000 ménages supplémentaires par rapport au nombre cité par le ministère. Il s’agit d’un objectif de couverture, et non d’une liste de nouvelles admissions déjà validées.

160 millions de dollars prévus pour les transferts

Pendant la séance, Hanine Sayed a présenté la répartition du prêt, selon le compte rendu de la presse économique libanaise. Les transferts monétaires constituent le premier poste, avec 160 millions de dollars. Les autres volets concernent l’inclusion économique, les services sociaux et les centres de développement social.

Affectation annoncée Montant Transferts monétaires 160 millions de dollars Inclusion économique 20 millions de dollars Services sociaux aux personnes vulnérables 5 millions de dollars Services des centres de développement social 7 millions de dollars

Ces quatre postes représentent 192 millions de dollars, soit 96 % du prêt. Le ministère utilise cette proportion pour désigner l’ensemble des aides, services et programmes destinés aux familles. Elle ne signifie donc pas que 96 % de l’enveloppe sera versée directement en espèces. Les transferts monétaires représentent, à eux seuls, 80 % du total.

Le solde doit couvrir notamment le suivi, l’administration, l’audit et les frais liés au financement. La distinction entre aides monétaires et services explique pourquoi l’enveloppe totale ne peut pas être divisée par le nombre de familles pour calculer une allocation individuelle.

Une contribution budgétaire nationale encore à examiner

Hanine Sayed a aussi rappelé la proposition de porter la contribution de l’État au programme à 70 millions de dollars dans le projet de budget 2027. Cette somme relève d’une décision budgétaire distincte du prêt adopté le 12 novembre.

La ministre défend une augmentation progressive du financement national pour réduire, à moyen terme, la dépendance aux ressources extérieures. Pour les bénéficiaires, le prêt et la contribution budgétaire poursuivent le même objectif de continuité. Ils n’ont toutefois ni la même origine ni le même calendrier juridique.

Associer l’aide financière à l’accès aux services

La Banque mondiale a approuvé ce projet social en janvier, dans un ensemble comprenant également un financement séparé de 150 millions de dollars pour la transformation numérique. Seule l’enveloppe sociale de 200 millions est concernée ici.

Sa conception associe les transferts aux possibilités d’insertion économique et aux services sociaux, avec une attention particulière aux femmes, aux jeunes et aux personnes vulnérables. Aman 2.0 ne se limite donc pas à augmenter le nombre d’allocataires : il doit aussi organiser leur accès à ces différents dispositifs.

Le ministère situe le démarrage du nouveau projet en 2027, après les préparatifs nécessaires. Les modalités précises d’inscription, de sélection et de versement devront accompagner cette mise en œuvre.

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