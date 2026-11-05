Amman : un agent tué, un suspect arrêté

Un agent de la Sûreté générale jordanienne a été tué à l’arme blanche, jeudi 5 novembre, rue Al-Madina Al-Munawwara à Amman. Une patrouille a arrêté le suspect ; son officier a été blessé au visage et son état est stable. Les autorités évoquent une attaque préparée contre les forces de sécurité. Le parquet de la Cour de sûreté de l’État a ouvert une enquête. Le prince Fayçal ben Hussein a rendu visite au blessé à la Cité médicale dans l’après-midi.

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Un membre de la Sûreté générale jordanienne a été tué et un officier blessé dans une attaque à l’arme blanche, jeudi 5 novembre à Amman. Le suspect a été arrêté par une patrouille. Dans l’après-midi, le parquet de la Cour de sûreté de l’État a annoncé l’ouverture d’une enquête.

La victime est le caporal Jawad al-Salayta. Selon la direction de la Sûreté générale, l’agression s’est produite à 12 h 20, heure jordanienne, rue Al-Madina Al-Munawwara, dans la capitale. Un homme a surpris le caporal et l’a frappé avec une arme blanche alors qu’il était en service. Transporté à l’hôpital, l’agent a succombé à ses blessures.

Un officier blessé lors de l’interpellation

Une patrouille est intervenue immédiatement et a maîtrisé l’agresseur. L’officier qui la commandait a été blessé au visage pendant l’affrontement, précise le communiqué de la Sûreté générale. Hospitalisé, il se trouve dans un état stable.

Les autorités jordaniennes qualifient l’attaque de terroriste. D’après les premiers éléments de leur enquête, le suspect aurait préparé une agression visant des membres des forces de sécurité. Cette qualification repose, à ce stade, sur les déclarations des services jordaniens. Le communiqué ne donne pas l’identité du suspect et ne fait état d’aucune affiliation à un groupe.

Le parquet de la Cour de sûreté de l’État saisi

Le procureur général de la Cour de sûreté de l’État a confirmé que son parquet avait engagé les investigations sur l’attaque. Son annonce, diffusée dans l’après-midi, ne précise pas les chefs d’accusation retenus.

Le prince Fayçal ben Hussein, qui assure la régence en l’absence du roi Abdallah II, s’est rendu au chevet de l’officier blessé à la Cité médicale. Il a présenté ses condoléances pour la mort du caporal al-Salayta et condamné l’attaque. Le souverain suit l’évolution de l’enquête, a indiqué le prince.

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