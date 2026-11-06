Arabie saoudite : après Yanbu, des missiles vers Najran

La coalition dirigée par l’Arabie saoudite annonce, le 6 novembre 2026, l’interception de deux missiles balistiques lancés par les Houthis vers la région de Najran. Cette déclaration suit celle du 5 novembre concernant un missile vers la région de Médine et une alerte civile à Yanbu. Les autorités évaluent les dommages liés aux débris à Najran. Les annonces ne permettent pas de désigner une installation précise comme cible ni de dresser un bilan humain confirmé. Les épisodes doivent être distingués par date et par lieu.

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La coalition dirigée par l’Arabie saoudite a annoncé, vendredi 6 novembre 2026, l’interception de deux missiles vers Najran. Elle attribue ces tirs aux Houthis du Yémen. Cette nouvelle annonce suit l’alerte déclenchée la veille à Yanbu et l’interception annoncée d’un missile en direction de la région de Médine.

Le porte-parole de la coalition, Turki al-Maliki, a indiqué que les autorités évaluaient les dommages dus à la chute de débris. La Défense civile saoudienne avait auparavant annoncé la fin du danger dans la région de Najran. Le compte rendu disponible ne fournit pas de bilan humain.

Deux missiles vers Najran, un épisode distinct

L’annonce du 6 novembre concerne le sud-ouest du royaume, près de la frontière yéménite. Elle ne constitue pas une nouvelle précision sur le missile signalé la veille dans l’ouest saoudien. Il s’agit de lieux et d’épisodes différents.

La mention de dommages en cours d’évaluation impose aussi de distinguer interception et absence de conséquences au sol. Les autorités annoncent avoir détruit les projectiles en vol. Elles signalent simultanément la nécessité d’examiner les effets des fragments retombés.

Les informations publiées ne précisent pas l’étendue de ces dommages. Elles ne permettent pas non plus de désigner un bâtiment touché ou d’affirmer qu’une infrastructure énergétique a subi une frappe.

À Yanbu, une alerte civile le 5 novembre

Jeudi, la coalition avait annoncé avoir intercepté un missile balistique lancé vers la région de Médine. La Défense civile avait diffusé une alerte à Yanbu, sur la mer Rouge, puis annoncé la fin du danger peu après.

La formulation géographique est importante. La région administrative de Médine ne se confond pas avec la ville sainte. L’alerte adressée à Yanbu ne suffit pas à établir que le missile visait la ville de Médine, un lieu religieux ou une installation particulière.

Une autre annonce de la coalition concernait un drone intercepté dans la Province orientale. Les comptes rendus de presse du 6 novembre rassemblent ces différents épisodes. Ils ne démontrent pas, à eux seuls, qu’ils appartiennent à une opération unique.

Amman condamne la tentative annoncée

Le ministère jordanien des affaires étrangères a condamné, le 5 novembre, la tentative de frappe contre la région de Médine. Il l’a qualifiée d’atteinte à la souveraineté saoudienne et a exprimé sa solidarité avec Riyad.

Cette réaction diplomatique porte sur l’épisode de la veille. Elle ne fournit pas une expertise indépendante de l’interception. De même, l’attribution des tirs aux Houthis demeure celle formulée par la coalition dans les annonces examinées.

Le point encore attendu concerne surtout Najran : l’évaluation des dommages provoqués par les débris, et la publication éventuelle d’un bilan plus détaillé.

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