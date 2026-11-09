Armes près de la FINUL : les accusations d’Israël

L’annonce israélienne relance le débat sur le rôle de la FINUL. L’article distingue les allégations sur les sites, les limites du mandat et les obligations des parties.

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L’armée israélienne a annoncé, le 8 novembre 2026, avoir trouvé deux dépôts d’armes à Meis el-Jabal et un appartement utilisé par le Hezbollah à Tiri, près de positions de la FINUL. Ces affirmations, accompagnées d’images militaires, ne constituent pas une vérification indépendante des sites ni des responsabilités de la force onusienne. Elles relancent une controverse sur son mandat à moins de deux mois de l’échéance fixée par le Conseil de sécurité.

Trois sites présentés par l’armée israélienne

Selon le communiqué israélien, une habitation et un entrepôt de Meis el-Jabal se trouvaient respectivement à environ 200 et 100 mètres de positions de l’ONU. À Tiri, l’appartement aurait été situé à 250 mètres d’un poste. L’inventaire annoncé comprend des fusils, des lance-roquettes, des munitions et des équipements de communication ou de surveillance. Israël présente ces découvertes comme un échec de la FINUL.

Les distances et l’attribution des locaux au Hezbollah restent celles de l’armée israélienne. Aucun constat indépendant des trois sites n’a été retrouvé dans les éléments consultés. La publication de photographies et de vidéos permet de documenter ce que l’armée choisit de montrer ; elle ne suffit pas à établir la localisation exacte, la date de dépôt du matériel, son dernier utilisateur ou les informations dont disposaient les Casques bleus.

Une proximité géographique, même confirmée, appelle donc des vérifications supplémentaires. Elle ne démontre pas à elle seule que les personnels d’un poste de l’ONU connaissaient le contenu d’un bâtiment voisin, y avaient accès ou l’auraient volontairement laissé fonctionner. À l’inverse, les limites de cette preuve ne permettent pas de conclure que les armes annoncées n’existent pas. L’enjeu reste de confronter l’allégation aux faits sur place.

La FINUL rappelle la responsabilité des deux États

Dans une réaction publiée le 9 novembre par Daily Beirut, qui rapporte un entretien de Kandice Ardiel avec Al-Ain, la porte-parole de la FINUL rappelle que l’application de la résolution 1701 incombe au Liban et à Israël. Elle souligne que la présence d’armes et de combattants non autorisés au sud du Litani contrevient à cette résolution, tout en distinguant cette interdiction des moyens confiés à la mission.

Selon les propos rapportés, la FINUL n’a pas pour tâche de désarmer de force le Hezbollah ou les autres groupes armés, ni de conduire des perquisitions générales dans les propriétés privées. Son rôle consiste à surveiller, signaler les violations et soutenir l’exécution des engagements. Kandice Ardiel rappelle également que des activités suspectes avaient été signalées avant octobre 2023 et que l’accès demandé aux autorités libanaises n’était pas toujours accordé immédiatement.

Cette réponse porte sur les responsabilités et les moyens d’action. Elle ne vaut pas authentification des trois sites annoncés par Israël. Elle ne constitue pas davantage un démenti technique de leur contenu.

La résolution 1701 reste le cadre de référence

Adoptée en août 2006, la résolution 1701 prévoit notamment que l’espace compris entre la Ligne bleue et le Litani soit exempt de personnels armés, de moyens militaires et d’armes autres que ceux du gouvernement libanais et de la FINUL. Le désarmement des groupes armés et l’exercice de l’autorité de l’État ne peuvent donc être écartés du débat sur la sécurité du Sud.

La même architecture repose sur la cessation des hostilités, le respect de la Ligne bleue et de la souveraineté libanaise. Elle ne se réduit pas à une seule obligation imposée à un seul acteur. La découverte d’un arsenal non autorisé, lorsqu’elle est établie, constitue un sujet à traiter dans ce cadre ; elle n’efface pas les obligations qui concernent les opérations israéliennes et le retrait des forces du territoire libanais.

Dans un entretien publié par la FINUL le 10 août 2026, son chef adjoint Hervé Lecoq insistait sur la nécessité d’appliquer l’ensemble des dimensions de la résolution, sécuritaires comme politiques. Il soulignait aussi l’utilité d’une présence internationale capable de rendre compte de la situation au Conseil de sécurité et d’appuyer l’armée libanaise dans le rétablissement de l’autorité de l’État.

Un mandat qui comprend aussi la recherche de caches

Les limites rappelées par la mission ne signifient pas qu’elle serait dépourvue de toute capacité d’intervention. La résolution 2790, adoptée le 28 août 2025, encourage le commandement de la FINUL, en coordination avec l’armée libanaise, à utiliser pleinement les règles d’engagement existantes, notamment pour découvrir des tunnels et des caches d’armes et répondre aux entraves à sa liberté de mouvement.

Cette précision est essentielle pour apprécier les critiques israéliennes : l’évaluation doit porter sur les informations disponibles, les démarches effectuées, les obstacles rencontrés et les suites données avec les autorités libanaises. La seule présence d’un poste à quelques centaines de mètres d’un local ne fournit pas ces éléments. Une enquête sur des sites précis pourrait, elle, permettre d’établir la chronologie et d’identifier d’éventuelles défaillances.

Les Casques bleus eux-mêmes exposés aux attaques

Le débat se déroule dans un environnement où la sécurité de la mission demeure fragile. Le 7 octobre 2026, la FINUL a annoncé que plusieurs tirs d’armes légères avaient atteint une de ses positions près de Kfarchouba. Des impacts avaient touché le mur d’enceinte, mais aussi des logements et des véhicules. Les militaires s’étaient abrités et aucun blessé n’avait été signalé.

La mission avait ouvert une enquête sans désigner, dans ce communiqué, l’auteur des tirs. Elle rappelait que les attaques contre les Casques bleus violent les obligations de protection du personnel de l’ONU et peuvent constituer des crimes de guerre. Cet épisode, distinct des annonces du 8 novembre, illustre les risques auxquels sont confrontées les équipes chargées d’observer et de rendre compte.

À Beyrouth, Haykal défend le maintien de la mission

Du côté libanais, le commandant de l’armée, Rodolphe Haykal, avait défendu la FINUL lors d’une réunion à Yarzé le 6 novembre. Le compte rendu officiel présente la mission comme un témoin du conflit, chargé de surveiller l’application des résolutions internationales et de documenter les violations et les attaques. Le général y voyait une raison de maintenir sa présence.

Il avait également réaffirmé l’objectif d’étendre l’autorité de l’État sur l’ensemble du territoire, tout en présentant la poursuite de l’occupation israélienne comme le premier danger pour le pays. Cette prise de position précède le communiqué sur Meis el-Jabal et Tiri : elle ne doit pas être présentée comme une réponse spécifique à ces nouvelles accusations.

L’échéance du 31 décembre approche

La résolution 2790 a fixé la dernière prolongation du mandat au 31 décembre 2026. Elle prévoit ensuite une réduction des effectifs et un retrait ordonné et sûr dans un délai d’un an. La fin des opérations à cette date ne signifie donc pas le départ instantané de tous les personnels et de tous les moyens de la mission.

Les accusations sur les dépôts alimentent ainsi deux débats liés, mais distincts : ce qui peut être établi concernant les sites annoncés, et le dispositif susceptible d’assurer durablement la sécurité du Sud. Dans les deux cas, le rétablissement de l’autorité libanaise, la vérification des violations et la protection des civils nécessitent des faits documentés. Les images d’une partie au conflit ne remplacent pas ce travail.

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