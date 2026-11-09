Agriculture au Sud : Aoun annonce des serres et des pompes

Joseph Aoun annonce 40 millions de dollars pour 1 500 serres et 50 pompes. Le besoin de cinq millions du plan d’urgence reste distinct de ces équipements.

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Joseph Aoun a annoncé le 9 novembre une nouvelle étape du soutien à l’agriculture du Sud. Devant le rassemblement des agriculteurs du Sud et la coopérative agricole durable de Sarda, le président a déclaré avoir été informé par le ministre de l’Agriculture de l’affectation de 7,5 millions de dollars d’aide. Il a ajouté que 40 millions de dollars devaient suivre pour fournir 1 500 serres en plastique et 50 pompes à eau destinées aux terres actuellement accessibles.

Cette annonce porte sur des financements et des équipements à venir, pas sur un bilan de versements ou de livraisons. Elle intervient alors que Nizar Hani, dans un entretien publié le même jour, décrit encore un besoin de cinq millions de dollars supplémentaires pour atteindre les 25 000 bénéficiaires du plan d’urgence. Le soutien immédiat aux exploitants et la remise en état des moyens de production répondent à des besoins différents.

Aides agricoles au Sud : financer l’urgence, puis relancer la production

Dans le plan d’urgence présenté par Nizar Hani, dont les montants avaient déjà été exposés le 27 août, la première phase représente 12,5 millions de dollars. Les 7,5 millions mobilisés doivent couvrir 15 000 bénéficiaires sur une cible de 25 000, soit 60 % de cette enveloppe. Elle associe une aide monétaire de 400 à 500 dollars par agriculteur, un soutien aux moyens de subsistance et aux coopératives, ainsi que du travail rémunéré. La seconde phase doit porter sur les actifs productifs et la remise en service des systèmes de production.

Les 40 millions de dollars évoqués le 9 novembre par Joseph Aoun sont associés à des équipements précis et à des terres accessibles. Cette annonce ne précise pas qu’une partie de l’enveloppe comblerait les cinq millions manquants du volet d’urgence. Elle ne permet donc ni de considérer ce déficit comme résorbé, ni d’établir un total d’aides déjà reçues par les agriculteurs.

Les deux interventions répondent à des besoins différents. Une aide immédiate permet de faire face à une dépense pressante. La reconstruction doit remettre une exploitation en mesure de produire : équipements, installations et moyens de travail. L’enveloppe d’urgence ne constitue donc pas une indemnisation intégrale des pertes agricoles.

Le nombre de bénéficiaires financés reste un objectif de couverture, et non un bilan des paiements déjà reçus. Aucun bilan consolidé des versements individuels n’accompagne les chiffres réaffirmés par le ministre. Pour les exploitants, le délai de versement compte autant que l’enveloppe : une dépense saisonnière ne peut pas toujours attendre la fin des démarches administratives.

Le registre agricole, passage obligé du ciblage

Le parcours présenté par Nizar Hani commence par l’enregistrement des besoins et l’intégration au registre agricole. Viennent ensuite la vérification, la hiérarchisation des demandes et la répartition des interventions entre partenaires. Les résultats d’exécution doivent remonter au dispositif de coordination pour repérer les exploitants encore sans aide et éviter les interventions identiques sur un même dossier.

Depuis le 19 août, des mesures exceptionnelles facilitent l’inscription jusqu’au 31 décembre 2027. Dans les villages non cadastrés, le ministère accepte une attestation du moukhtar certifiée par la municipalité depuis moins de trois mois, avec un plan signé par les propriétaires voisins et la superficie du terrain. En l’absence de municipalité, le moukhtar certifie les documents selon les conditions prévues.

Un document foncier ancien peut aussi être accepté dans toutes les localités, à condition d’être accompagné de l’attestation électronique récente prévue via LibanPost. Les autres pièces du dossier restent exigées. Les services régionaux et centres agricoles du ministère sont chargés d’orienter les exploitants et de vérifier les documents. L’inscription facilite l’accès aux programmes ; elle ne vaut pas décision de paiement.

À Kfar Kila, rapprocher l’inscription des déplacés

Le déplacement des familles complique le recensement. Le 11 septembre, lors d’une rencontre avec une délégation de Kfar Kila, le ministre a annoncé des journées d’inscription mobile dans les lieux où se trouvent les agriculteurs déplacés. L’opération doit être organisée avec le moukhtar et le service agricole de Nabatieh. La municipalité et le moukhtar doivent recevoir une liste des inscrits afin d’aider ceux dont les démarches sont incomplètes.

La délégation demandait aussi des autorisations pour accéder aux terres situées entre Kfar Kila et Deir Mimas, notamment aux oliveraies préservées. Le ministère a évoqué une coordination avec l’armée et le mécanisme de suivi du cessez-le-feu. Nizar Hani a indiqué que certaines démarches antérieures avaient permis l’accès à des cultures, tandis que d’autres avaient échoué.

Cette contrainte réduit la portée d’un soutien financier. Sans accès, un exploitant peut perdre une récolte sur une parcelle encore productive. À l’inverse, revenir sur sa terre ne suffit pas si les équipements ont été détruits. Financement, autorisation d’accès et calendrier des travaux agricoles doivent se rejoindre pour permettre la reprise.

Une aide ciblée pour 465 éleveurs

Le 21 octobre, le ministère et la FAO ont annoncé une intervention distincte d’environ 140 000 dollars destinée à 465 éleveurs vulnérables du Sud et de Nabatieh. Chaque bénéficiaire doit recevoir 300 dollars pour des dépenses comme le fourrage, les soins vétérinaires et les intrants nécessaires à la poursuite de la production.

Cette aide vise de petits éleveurs libanais encore actifs dans la filière laitière, en particulier ceux qui détiennent de grands ruminants en production et ont été directement touchés par les hostilités. La FAO rappelle que la filière fait vivre plus de 13 000 exploitations au Liban. Le coût de l’alimentation animale et l’accès limité aux services vétérinaires pesaient déjà sur elles avant les effets supplémentaires du conflit.

Les 465 bénéficiaires de cette intervention ne s’ajoutent pas automatiquement à la cible du programme général : les deux périmètres peuvent se recouper. Pour les familles rurales, ces aides ponctuelles préservent des moyens de production encore utilisables. Elles ne comblent pas, à elles seules, les cinq millions de dollars qui manquent au plan d’urgence.

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