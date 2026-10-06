Qleiaat devait redécoller : pourquoi l’aéroport reste encore au sol

L’aéroport de Qleiaat devait retrouver une activité, mais son démarrage reste retardé par des obstacles techniques encore peu détaillés. Dans le même temps, l’autoroute maritime du Akkar, essentielle à son accessibilité, possède désormais son décret mais attend son financement. Deux blocages qui retardent toujours le décollage économique du Nord libanais.

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Un projet relancé politiquement, mais pas encore techniquement

L’aéroport de Qleiaat est revenu dans le discours public avec une promesse forte : donner au Nord et au Akkar une infrastructure capable de rompre leur isolement économique et de compléter le système aéroportuaire libanais. Pourtant, le passage du projet politique au chantier reste retardé. Les informations disponibles le 6 octobre 2026 font état d’obstacles techniques qui empêchent encore le démarrage attendu. Dans le même temps, un autre dossier directement lié à l’aéroport avance sur le papier : l’autoroute maritime du Akkar dispose désormais de son décret, mais son financement doit encore être assuré. Les deux projets finissent ainsi par poser la même question. Construire ou remettre en service un aéroport ne suffit pas si les infrastructures permettant de le relier au reste du pays restent inachevées.

Le président Joseph Aoun a abordé le dossier avec l’ancien député Hadi Hobeich lors d’une rencontre à Baabda. Les discussions ont porté sur la nécessité de terminer le dossier de l’électricité, mais aussi sur l’autoroute maritime du Akkar. Son décret a été publié. Il faut désormais obtenir les fonds nécessaires à son exécution. Le projet est présenté comme un axe essentiel pour le Akkar et pour l’aéroport René Mouawad de Qleiaat. Cette association entre route et aéroport est déterminante. Elle montre que la remise en activité de la plateforme ne peut être pensée indépendamment de son accessibilité.

Le retard attribué à des raisons techniques ne signifie pas que le projet est abandonné. Il montre plutôt que l’annonce politique ne suffit pas à produire immédiatement une infrastructure opérationnelle. Un aéroport impose des exigences beaucoup plus larges que la seule présence d’une piste. Il faut déterminer les travaux nécessaires, les équipements, les dispositifs de sécurité, les accès et les conditions permettant une exploitation régulière. Les sources fournies ne détaillent pas, à ce stade, la totalité des obstacles techniques. Elles ne permettent donc pas d’attribuer le retard à un équipement particulier ou à un chantier précis sans aller au-delà des informations disponibles.

Cette limite est importante. Le dossier de Qleiaat a souvent été entouré d’attentes politiques et économiques considérables. Pour éviter de transformer ces attentes en certitudes, il faut distinguer ce qui est acquis de ce qui reste à réaliser. Le projet est politiquement soutenu. L’autoroute qui doit améliorer son accès possède un décret. Mais le financement de cette route n’est pas encore assuré, tandis que le démarrage de l’aéroport lui-même reste retardé pour des considérations techniques.

Une infrastructure qui dépasse largement le Akkar

Qleiaat ne constitue pas seulement un projet local. Son intérêt tient précisément à sa capacité potentielle à modifier la géographie économique du Nord. Le Akkar reste l’une des régions qui réclament depuis longtemps davantage d’investissements publics. Le retour du dossier aéroportuaire permet de relier plusieurs revendications : transport, routes, investissements, emplois et développement territorial.

L’aéroport René Mouawad se situe à Qleiaat, dans le Akkar. Sa remise en service ouvrirait une infrastructure aérienne au nord du pays, alors que le trafic civil international repose aujourd’hui sur Beyrouth. L’intérêt économique potentiel est évident. Mais les documents disponibles ne fournissent pas encore de plan d’exploitation complet permettant d’établir quelle part du trafic passagers, du fret ou d’autres activités serait effectivement transférée vers Qleiaat. Il serait donc prématuré de présenter la plateforme comme un futur deuxième aéroport international pleinement défini dans ses fonctions.

L’importance politique du projet vient aussi de ce qu’il représente pour le Akkar. Le sentiment de marginalisation de la région apparaît dans plusieurs dossiers du même jour. La crise de la décharge de Srar a conduit des élus et responsables municipaux à rencontrer le Premier ministre Nawaf Salam. Les représentants locaux refusent que le Akkar devienne une destination pour les déchets provenant d’autres régions. Ils demandent que Srar soit réservé aux déchets produits dans le gouvernorat. Parallèlement, le mufti de la République Abdel Latif Derian a lui-même insisté sur le fait que le Akkar ne devait rester ni marginalisé ni privé de développement.

Qleiaat prend ainsi une valeur qui dépasse sa fonction de transport. Pour une partie des responsables du Nord, le projet doit montrer que l’État est capable d’investir dans le Akkar autrement qu’en y gérant des crises sociales ou environnementales. Un aéroport, une autoroute et des infrastructures associées changeraient la nature de la relation économique entre la région et le centre du pays.

Cette ambition ne peut cependant fonctionner que si les différents investissements avancent ensemble. Un aéroport mal relié aux principales zones urbaines perd une partie de son intérêt. Une autoroute sans financement reste un tracé administratif. La véritable difficulté consiste donc à synchroniser les projets.

L’autoroute maritime possède son décret, pas encore son financement

Le dossier routier permet de mesurer précisément l’écart entre décision et exécution. Le décret relatif à l’autoroute maritime du Akkar a été publié. Cette étape donne au projet une existence administrative plus concrète. Mais la question financière reste ouverte. Hadi Hobeich a insisté auprès de Joseph Aoun sur la nécessité d’assurer les fonds nécessaires à sa réalisation.

L’axe est présenté comme un véritable « poumon » ou une artère principale pour le Akkar et pour l’aéroport de Qleiaat. La logique est simple : une infrastructure aérienne a besoin d’un réseau routier capable d’absorber ses passagers, ses salariés, ses fournisseurs et éventuellement ses marchandises. Sans accès performant, l’avantage géographique de l’aéroport se réduit.

La question du financement devient donc aussi importante que la décision de réactiver Qleiaat. Les informations disponibles ne donnent pas encore le nom d’un bailleur ayant pris un engagement définitif pour financer l’autoroute. Elles ne fournissent pas davantage un montant arrêté ou un calendrier de travaux. Le décret ne doit donc pas être confondu avec le début du chantier.

Cette distinction est essentielle dans un pays où de nombreux projets d’infrastructure ont franchi plusieurs étapes administratives avant de rester bloqués sur le financement. Le défi n’est pas uniquement de décider. Il faut obtenir les ressources, lancer les procédures nécessaires puis exécuter les travaux.

La remise en activité de Qleiaat peut difficilement échapper à cette règle. Les équipements aéroportuaires et les accès routiers devront être considérés comme un même écosystème. Financer l’un sans l’autre pourrait produire une infrastructure partiellement fonctionnelle, incapable d’atteindre les objectifs économiques qui justifient son coût.

Le contexte régional renforce l’argument d’un deuxième point aérien

La remise en avant de Qleiaat intervient aussi dans une période où la sécurité du transport aérien est redevenue une question politique. Nawaf Salam a lui-même insisté sur la priorité accordée à la sécurité de l’aéroport de Beyrouth et des passagers lorsqu’il a abordé le dossier des vols iraniens. Son propos concernait directement la plateforme de la capitale, mais il rappelle la dépendance du Liban à un point d’entrée aérien central.

Les tensions régionales donnent naturellement davantage de poids à toute réflexion sur la diversification des infrastructures. Les opérations militaires dans la région, les tensions avec Israël et les perturbations potentielles du trafic aérien renforcent l’intérêt stratégique d’une deuxième plateforme. Toutefois, les sources disponibles ne présentent pas Qleiaat comme un plan d’urgence officiellement destiné à remplacer Beyrouth en cas de fermeture. Il serait donc excessif de lui attribuer cette fonction comme si elle avait déjà été décidée.

L’intérêt stratégique existe néanmoins en arrière-plan. Un pays disposant de plusieurs infrastructures opérationnelles possède davantage d’options qu’un pays dépendant d’un seul aéroport civil majeur. Cette diversification peut concerner les passagers, le fret, les opérations de secours ou les besoins économiques. Encore faut-il que la deuxième plateforme soit réellement opérationnelle et reliée aux réseaux nationaux.

Le débat rejoint ici celui de la souveraineté économique. Une infrastructure n’a de valeur stratégique que si l’État peut la faire fonctionner, la protéger et garantir son accès. Qleiaat ne peut donc être traité comme un simple projet immobilier autour d’une piste existante. Sa remise en service implique une chaîne complète d’infrastructures et d’institutions.

Le Nord attend surtout les retombées économiques

L’intérêt local repose en grande partie sur les emplois et l’activité que pourrait générer la plateforme. Un aéroport mobilise des personnels directement liés à l’exploitation, mais il peut également soutenir le transport terrestre, la logistique, la restauration, l’hôtellerie et d’autres services. La construction ou la rénovation des infrastructures crée aussi une activité temporaire importante.

Il faut cependant rester prudent sur les projections. Aucun chiffre consolidé d’emplois futurs n’est fourni dans le corpus du 6 octobre. Aucun volume prévisionnel de passagers ou de fret n’y est détaillé. Promettre des milliers d’emplois précis ou un montant déterminé de retombées économiques reviendrait donc à inventer des données absentes des sources.

L’intérêt économique peut néanmoins être établi sans chiffres fictifs. Le Akkar souffre d’un déficit d’infrastructures. Une amélioration de la connectivité réduit les coûts de déplacement et peut faciliter l’installation d’activités. Si Qleiaat développe à terme une activité de fret, son influence pourrait dépasser les seuls voyageurs. Mais cette orientation doit être confirmée par les plans d’exploitation avant d’être présentée comme acquise.

Le projet pourrait aussi modifier les rapports entre le Akkar et Tripoli. La principale ville du Nord dispose de son port et d’un tissu économique distinct. Une plateforme aérienne située plus au nord pourrait compléter cette infrastructure maritime. Là encore, les documents examinés ne font pas état d’un plan intégré port-aéroport officiellement arrêté. L’idée constitue une possibilité économique, non une décision déjà prise.

Le principal enjeu est donc de ne pas surcharger Qleiaat de toutes les ambitions du Nord avant même son démarrage. Plus le projet est présenté comme la solution à tous les problèmes régionaux, plus le risque de déception augmente. Une infrastructure peut stimuler une région. Elle ne remplace pas une politique globale de développement.

Le Akkar réclame une politique d’investissement, pas une succession d’annonces

Le contexte local montre précisément cette attente. La mobilisation autour de Srar révèle une région qui refuse d’être traitée uniquement à travers les dossiers de déchets et d’urgence. Les élus municipaux ont demandé que la décharge serve exclusivement au Akkar. Nawaf Salam a réuni la ministre de l’Environnement Tamara El Zein, le député Assaad Dergham, le Conseil du développement et de la reconstruction, le Haut Comité de secours, l’autorité chargée des déchets solides et plusieurs responsables locaux.

Dans le même temps, Abdel Latif Derian a appelé à mettre fin à la marginalisation du Akkar et a évoqué la nécessité d’un outil de développement spécifique. Ces demandes donnent une dimension politique supplémentaire à Qleiaat. L’aéroport devient l’un des symboles permettant de mesurer si le retour de l’État dans les régions périphériques se traduit par des investissements réels.

Joseph Aoun se retrouve directement impliqué dans cette attente. Le président suit le dossier de l’autoroute maritime et la nécessité d’en assurer le financement. Son intervention donne au projet une visibilité institutionnelle élevée. Mais elle augmente également la pression pour obtenir des résultats.

Le gouvernement de Nawaf Salam est confronté à la même exigence dans plusieurs régions. Dans le Sud, il veut montrer que les projets annoncés à Nabatiyé sont effectivement exécutés. Dans le Akkar, les municipalités demandent des réponses sur les déchets et les infrastructures. La question devient donc celle de la capacité de l’État à passer du traitement des urgences à une politique d’investissement.

Qleiaat constitue un test particulièrement visible parce que le projet existe dans le débat public depuis longtemps. Chaque nouveau retard ravive l’impression que le Nord reste dans l’attente. À l’inverse, un lancement concret pourrait avoir une portée politique supérieure à la seule valeur du chantier.

Le retard technique doit maintenant être expliqué

La principale faiblesse du dossier, au 6 octobre, tient au manque de détails publics sur les raisons techniques du retard. L’information disponible indique que le démarrage est différé pour des considérations de cette nature. Elle ne fournit pas une ventilation suffisamment précise pour déterminer quelle composante bloque réellement l’ouverture.

Cette absence de détail nourrit inévitablement les interrogations. Un obstacle technique peut concerner des travaux physiques, des équipements, des normes, des procédures ou plusieurs de ces éléments. Sans document plus précis, choisir l’une de ces explications reviendrait à spéculer. La prochaine étape de transparence devrait donc consister à publier clairement les conditions qui restent à remplir.

Une telle clarification permettrait aussi de distinguer les obstacles techniques des obstacles financiers. Les deux dossiers peuvent se recouper, mais ils ne sont pas identiques. L’autoroute maritime, par exemple, dispose d’un décret mais cherche son financement. Pour l’aéroport, le retard est présenté comme technique. Mélanger les deux problèmes empêcherait de comprendre ce qui doit être résolu en priorité.

Le gouvernement gagnerait également à définir les étapes permettant de mesurer l’avancement. Un projet aéroportuaire ne passe pas instantanément de l’inactivité à l’exploitation complète. Entre les deux se trouvent les études, les travaux, les équipements, les procédures, les essais et les autorisations. Un calendrier public permettrait de transformer le débat politique en suivi concret.

Cette exigence est d’autant plus importante que les attentes économiques sont fortes. Les habitants et les investisseurs ne peuvent pas construire leurs décisions sur une date mouvante. La crédibilité du projet dépend donc moins d’une nouvelle annonce d’ouverture que de la publication d’étapes vérifiables.

Le financement sera le véritable point de rencontre des projets

Même lorsque les difficultés techniques seront levées, Qleiaat devra être intégré à un ensemble d’investissements. L’autoroute maritime en constitue l’exemple le plus évident. Sans financement de l’axe routier, une partie des bénéfices attendus de l’aéroport sera retardée.

Cette situation renvoie à une difficulté plus générale de l’État libanais. Plusieurs grands dossiers nécessitent simultanément des capitaux : électricité, reconstruction du Sud, routes, services publics et infrastructures. Le gouvernement cherche des partenaires internationaux et des mécanismes permettant de mobiliser des investissements sans disposer lui-même de toutes les ressources nécessaires.

La compétition pour le financement sera donc forte. Qleiaat devra démontrer son utilité économique et stratégique face à d’autres projets tout aussi urgents. Un financement extérieur pourrait accélérer le processus, mais aucune annonce précise dans les documents du 6 octobre ne permet d’identifier un partenaire déjà engagé pour prendre en charge l’ensemble du programme.

L’aéroport entre ainsi dans une phase où le soutien politique ne suffit plus. Le décret de l’autoroute, les déclarations présidentielles et le retour du projet dans l’actualité montrent que l’idée n’est pas enterrée. Mais la mesure de son avancée se fera désormais en termes beaucoup plus concrets : financement obtenu, obstacles techniques levés, travaux lancés et calendrier publié.

Qleiaat ne manque plus de raisons pour être développé. Le Nord réclame des infrastructures. Le Akkar demande une politique de développement. La diversification des accès au pays possède un intérêt économique et stratégique. Ce qui manque encore est la transformation de ces raisons en une chaîne de décisions exécutables. Le véritable décollage de Qleiaat commencera donc bien avant le premier avion : lorsque le retard technique sera précisément identifié, que les financements seront sécurisés et que la route destinée à relier l’aéroport cessera, elle aussi, d’être un projet en attente.

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