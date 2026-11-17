Nabih Berri précise sa réponse à Samy Gemayel : il affirme sa liberté de décision sans annoncer de nouvel accord sur l’engagement du Liban.

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Nabih Berri a précisé le sens de sa formule « Nous sommes libres », prononcée à la Chambre le 12 novembre en réponse à Samy Gemayel. Dans des propos accordés à Al-Afdal News et rendus publics dimanche 15 novembre, le président du Parlement affirme décider librement : ses amitiés et ses alliances ne signifient pas, dit-il, qu’il reçoit des ordres.

Une précision sur sa propre décision

Cette clarification déplace l’accent du collectif vers la position personnelle du président de la Chambre. Berri explique qu’il entendait bien ce qu’il avait dit et présente son indépendance de décision comme une constante de son parcours politique. Il ne présente toutefois ni nouvel accord, ni mécanisme institutionnel garantissant que le Liban restera à l’écart d’un conflit régional.

Dans les mêmes déclarations, il juge la situation régionale incertaine, entre escalade et règlement. Il appelle à renforcer la cohésion intérieure et estime que les relations entre la présidence de la République et le Hezbollah doivent être positives. Ces propos sont reproduits dans le compte rendu du 15 novembre. Ils ne proviennent pas d’un entretien avec Libnanews.

L’origine de l’échange parlementaire

Le 12 novembre, Samy Gemayel avait interpellé Berri au sujet des propos de Mohammad Bagher Ghalibaf présentant le Liban et l’Iran comme liés dans la guerre et la paix. Le chef des Kataëb contestait qu’une autorité étrangère puisse engager le pays et mettait en cause l’utilité de demander au Hezbollah des assurances contre une nouvelle guerre de soutien. Berri lui avait répondu : « Nous sommes libres. »

Cette séquence, déjà présentée dans notre édition du 13 novembre, ne constitue pas un nouvel échange parlementaire. La nouveauté est la précision apportée le 15 sur le sens de la réponse. Elle ne permet pas, à elle seule, de conclure à une rupture d’alliance ou à une garantie de non-engagement militaire.

Photo d’archives : Nabih Berri reçoit Sandra De Waele à Aïn el-Tiné, le 6 novembre 2026. L’image ne montre pas les déclarations du 15 novembre. Crédit : Agence nationale d’information.

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