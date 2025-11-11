- Advertisement -

Chronologie et bilan humain

Dimanche 9 et lundi 10 novembre, des frappes menées par drones armés ont touché plusieurs secteurs du Sud-Liban. Un véhicule a été visé sur l’axe Sawwana–Khirbet Silm, causant un mort. Une autre attaque a frappé une voiture à proximité de l’hôpital Salah Ghandour à Bint Jbeil, faisant sept blessés civils. Un tir distinct à Braachit (caza de Bint Jbeil) a tué une personne et blessé quatre autres. Le cumul des victimes rapporté sur la période récente s’établit à 28 morts entre le 23 du mois précédent et le 10 novembre, bilan présenté comme provisoire. Deux frères tués dans une frappe sur l’axe Jannam, entre Shebaa et Rachaya al-Wadi, ont été inhumés à Shebaa.

Modes opératoires observés

Les attaques ont ciblé des véhicules en déplacement et des points routiers proches de zones habitées. L’attaque sur l’axe Sawwana–Khirbet Silm a impliqué plusieurs missiles tirés en séquence, pratique destinée à frapper le véhicule et toute tentative d’extraction. D’autres frappes ont été signalées vers Humin al-Fawqa (caza de Nabatiyé). L’emploi combiné de drones de reconnaissance et de frappe s’inscrit dans un schéma de « chasse mouvante » contre des cibles mobiles, avec répétition d’engagements sur des segments routiers déjà repérés.

Survols à basse altitude et pression sur les localités

Des survols de drones à basse et moyenne altitude ont été signalés sur un arc couvrant Arab Salim, Humin al-Fawqa, Jarjoua, Nabatiyé, Sijd, Loueïzé, Mlita, Qotrani, Bargouz, Yahmor al-Chqif, Arnoun, Kfar Tibnit, Saqsakiyeh, Sarafand, Majdel Selm, Jmayjmeh, Safad, Shaqra, Khirbet Silm et les cieux d’Iqlim al-Touffah. Au-dessus de Marjeyoun, des circuits d’aviation à altitude moyenne ont été observés en parallèle de drones ISR. Le maintien d’un « plafond bas » au-dessus de zones densément peuplées augmente la pression psychologique, complique la circulation des ambulances et élargit le risque d’incidents en environnement urbain.

Mouvement au sol et « ratissage » lourd

Sur la lisière d’Aitaroun, des bulldozers ont travaillé sur un site nouvellement ouvert au secteur Jall al-Deir–Jabal al-Bout, signe de terrassements et de mise à nu du terrain côté israélien. Des ratissages aux armes lourdes ont été rapportés près d’Alma al-Shaab, avec création de couloirs d’observation et de tirs de neutralisation contre les écrans végétaux en bordure. Des mouvements d’engins militaires ont été signalés en périphérie d’Aitaroun.

Incendies et dégâts environnementaux

Un incendie important s’est déclaré à Deirmimas, dans le secteur des « mahafir », où les flammes ont touché herbes sèches, vergers et couvert végétal. Les centres de défense civil de Deirmimas et de Qlaïa sont intervenus pour circonscrire le feu. Des rappels ont été faits sur les épisodes d’emplois d’armes au phosphore blanc à l’automne 2024 et sur leurs effets incendiaires, avec des conséquences durables sur les sols agricoles et les cycles de production. Les municipalités du secteur ont signalé des reprises de foyers sous l’effet du vent et de la sécheresse résiduelle, nécessitant des rondes supplémentaires après extinction.

Géographie des impacts

La bande d’impact s’étend d’ouest en est. Dans le caza de Bint Jbeil, les frappes et survols ont concerné Braachit, Aitaroun et l’axe menant à l’hôpital Salah Ghandour. Plus au nord-est, Humin al-Fawqa et des localités de l’Iqlim al-Touffah ont fait l’objet d’observations aériennes répétées. Sur l’axe oriental, l’attaque de Jannam entre Shebaa et Rachaya al-Wadi et les obsèques subséquentes confirment une létalité non cantonnée à la seule frange frontalière ouest.

Indicateurs civils et logistiques

Le nombre de blessés autour de Bint Jbeil, notamment près d’un établissement hospitalier, souligne la vulnérabilité des flux de secours sous survols permanents. Les bilans agrégés par les autorités sanitaires restent fragmentaires, les accès étant intermittents. Les équipes de première ligne rapportent des délais de triage rallongés et des difficultés de coordination sur des segments routiers soumis à ceinturage aérien. Les écoles et dispensaires de proximité ont activé des plans de continuité minimale afin d’éviter des fermetures prolongées dans les communes non directement touchées.

Signaux d’escalade et consignes aux civils

Des avertissements d’évacuation, décrits comme les plus larges depuis fin novembre 2024, avaient été adressés à plusieurs villages la semaine précédente. La campagne de drones et de frappes routières enregistrée depuis dimanche s’inscrit dans ce continuum, avec un spectre de cibles qui inclut des zones de jonction routière et des abords d’habitats. Les autorités locales ont relayé des consignes de confinement temporaire lors de passages de drones à basse altitude, ainsi que des appels à signaler rapidement départs de feux et dégâts d’infrastructures.

Cadre politico-sécuritaire

Le pouvoir exécutif rattache la situation à un cadre politique précis: pression internationale pour cesser les attaques au Sud, rappel de l’application de la résolution 1701, achèvement du déploiement des forces régulières jusqu’à la frontière et annonces de soutien extérieur à l’armée pour l’extension de l’autorité de l’État et l’élimination des manifestations armées non étatiques. Des milieux économiques et bancaires ont, un temps, parié sur une désescalade sécuritaire pour débloquer l’aide internationale; l’aide demeure cependant conditionnée à une restructuration financière complète, y compris les mécanismes d’absorption interne des pertes. Dans ce contexte, une proximité de fait entre l’exécutif, l’autorité monétaire et une partie structurante de l’Association des banques du Liban est perçue comme un facteur de résistance aux conditions financières exigées. Le pays figure déjà sur la liste grise du GAFI; un durcissement du statut reste un risque si les preuves d’exécution et de traçabilité ne suffisent pas lors des suivis.

Scénarios de poursuite

Des sources sécuritaires locales redoutent une extension ponctuelle des frappes au-delà de la bande frontalière, citant la Bekaa et certains axes de la banlieue sud de Beyrouth comme zones de risque si la séquence se durcit. La densification des drones ISR, l’usage de tirs de harcèlement sur des routes secondaires et les ratissages au sol en bordure ouest composent une matrice destinée à limiter les mobilités et à accroître le coût de présence dans le triangle Bint Jbeil–Nabatiyé–Marjeyoun. Les services de secours priorisent, pour leur part, la protection des couloirs d’évacuation et la veille anti-incendie en lisière de villages boisés.