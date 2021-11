Charte des commentaires

Libnanews vous ouvre ses pages pour échanger avec la rédaction et les membres de sa communauté. C’est un espace de réaction, de discussion, d’information ouvert aux internautes inscrits. Les intervenants doivent donc répondre aux principes élémentaires du débat et du dialogue.

Pour rappel, le site Libnanews encourage le dialogue. Il n’est pas nécessaire d’être d’accord mais d’arriver par le dialogue à échanger voire même à aboutir à des compromis nécessaires au débat de société et ainsi à la Paix.

Sur le site, Libnanews est seul juge des messages qu’il met en ligne sur le site, ou non – y compris pour des raisons qui ne seraient pas répertoriées dans la liste ci-dessous. Vous pouvez demander des explications sur la modération en utilisant les adresses de contact du site, mais toute allusion au travail de modération dans un commentaire sera systématiquement mis hors ligne.

Sur les réseaux sociaux, la modération ne peut se faire préalablement à l’envoi et non en amont comme sur le site. Si un commentaire ne respecte pas la charte, veuillez ne pas répondre à ce commentaire mais plutôt le signaler aux modérateurs via les liens adéquats.

Libnanews ne peut vérifier tous les commentaires et ne peut répondre à tous les messages qui lui parviennent sur les réseaux sociaux.

Cependant, en cas d’attaque répétée, l’utilisateur pourra être banni du site ou des réseaux sociaux.

Vous pouvez ne pas être d’accord avec un article ou une information. Expliquez ce qui motive votre commentaire, sans vous montrer agressif. La critique constructive oui, les insultes non. Gardez à l’esprit qu’une attitude posée, polie et respectueuse envers les autres intervenants. Les insultes, les attaques personnelles, les agressions n’y ont pas leur place. On peut critiquer les idées des autres mais pas les autres internautes:

La Démocratie exige le débat mais aussi d’admettre la liberté d’expression et la différence d’opinion.

Les propos discriminatoires, sous toutes les formes, sont par conséquent proscrits.

Évitez-le hors sujet, les rumeurs infondées et les fausses informations. Ces commentaires seront retirés et les utilisateurs bannis en cas de récidive.

Les plaisanteries de mauvais goût et les comparaisons douteuses sont souvent blessantes ou insultantes. Sachez les éviter.

Pour être compris de tous, rédigez des messages lisibles et compréhensibles.

La répétition d’un même commentaire, assimilée à du spam, n’est pas la bienvenue. Ces commentaires seront retirés et les utilisateurs bannis en cas de récidive.

La publicité est également interdite sur Libnanews. Ne soumettez pas des liens commerciaux. Ils pourraient être autorisés dans des cas exceptionnels après accord des modérateurs. Les commentaires liés à des ONG sont tolérés mais un accord préalable des modérateurs est préférable.

Si le commentaire d’un autre internaute vous paraît contrevenir à cette charte, ne lui répondez pas mais signalez le via les outils disponibles. De plus, si le commentaire auquel vous répondez a été modéré, le vôtre peut devenir sans objet et être modéré à son tour. S’il ne l’est pas, vous pouvez également le signaler via les liens adéquats.

Pour protéger votre vie privée, ne donnez pas d’indication personnelle (mail, adresse ou numéro de téléphone) dans un commentaire. Ces commentaires pourront être effacés le cas échéant.

La rédaction de Libnanews se réserve le droit de retirer tout commentaire si elle l’estime nécessaire pour la bonne tenue du débat. Nous sommes seuls juges des messages.

Toute critique du travail des modérateurs et les menaces sont strictement interdites. Les auteurs de ces propos pourront être immédiatement bannis le cas échéant.

