Une des grandes qualités des libanais, c’est leur capacité à investir dans l’innovation en temps de crise. Mais ce temps est celui de grandes crises déstabilisantes – économique, politique, sanitaire -, et Marc Ghaoui développeur en procédés de production alimentaire et conseillé, réalise avec passion un projet qu’il a longtemps caressé celui de produire de la charcuterie et des fromages européens au Liban. Récemment le prix de la charcuterie européenne importée monte en flèche en raison de la dépréciation de la valeur de la livre libanaise.

Une sélection de charcuterie préparée avec des ingrédients de grandes qualités révélant leur caractère mais aussi la passion de Marc Ghaoui pour son métier et le plaisir de partager ses créations. Que ces produits soient cuisinés ou séchés, ils révèlent un gout fin, fondant et parfumé. Saucisses, jambon, bresoalo et terrines prouvent un savoir-faire que Marc a acquis grâce à des études et formations dans des pays européens. À base de porc, de lapin et de bœuf, la production de la charcuterie s’est développée historiquement en Europe. Fabriquée tout récemment au Liban d’une façon artisanale, elle conquerra sûrement nos tables.

Pour sortir de l’impasse économique dit-on il faut innover. Donc saisir l’opportunité et travailler afin de réaliser une croissance de qualité et durable. Aujourd’hui l’innovation est remarquée dans différents secteurs libanais; une habileté à répondre vite aux besoins du marché de consommation.