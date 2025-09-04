Perspective: L’échec des Mouvements Islamistes au Liban avec les Cas Fatah al-Islam et Daesh

- Advertisement -

Le Liban, en raison de sa diversité religieuse et de sa position stratégique au Moyen-Orient, a été la cible de plusieurs mouvements islamistes radicaux qui ont cherché à y imposer un régime fondé sur la charia. Parmi les tentatives les plus notables, on trouve Fatah al-Islam et Daesh, deux groupes qui, à différentes périodes, ont essayé d’établir un émirat islamique sur le territoire libanais. Ces initiatives ont toutes échoué pour plusieurs raisons, dont la structure sociale unique du Liban, son système politique confessionnel et l’intervention de l’armée libanaise et des forces internationales.

Fatah al-Islam : Un Projet Radical Avorté

Fatah al-Islam, un groupe islamiste radical sunnite, est apparu sur la scène libanaise en 2006. Dirigé par Shaker al-Abssi, un ancien officier de l’armée de l’air syrienne, le groupe s’est installé dans le camp de réfugiés palestiniens de Nahr al-Bared, au nord du Liban. Fatah al-Islam s’inspire de l’idéologie d’Al-Qaïda, et son objectif était d’établir un émirat islamique au Liban, en commençant par une zone d’influence au nord.

L’installation de ce groupe dans le camp de Nahr al-Bared a rapidement provoqué des tensions avec les forces de sécurité libanaises, mais aussi avec les habitants palestiniens du camp, qui rejetaient l’extrémisme de Fatah al-Islam. En mai 2007, ces tensions ont éclaté en un conflit ouvert lorsque des membres du groupe ont attaqué des positions de l’armée libanaise, déclenchant une bataille qui a duré plus de trois mois.

L’armée libanaise, avec l’appui logistique et militaire des États-Unis et de certains pays européens, a fini par écraser le groupe. Plus de 400 combattants de Fatah al-Islam ont été tués, tandis que le camp de Nahr al-Bared a été largement détruit. Cet épisode a démontré la capacité de l’État libanais à résister à l’implantation de mouvements islamistes radicaux, mais il a aussi révélé les vulnérabilités du Liban, notamment la présence de camps de réfugiés où de tels groupes peuvent chercher à se réfugier et à recruter.

Daesh et l’Échec de l’État Islamique au Liban

Quelques années après la défaite de Fatah al-Islam, un autre groupe encore plus radical a tenté de s’implanter au Liban : Daesh (ou État islamique). Daesh a profité du chaos en Syrie, voisin du Liban, pour établir un califat en Irak et en Syrie à partir de 2014. Le groupe cherchait à étendre son influence au Liban, notamment dans les régions frontalières de l’est, comme la vallée de la Békaa et la région de Ersal.

Entre 2014 et 2017, Daesh a mené plusieurs incursions au Liban, notamment dans la ville de Ersal, où ils ont pris des otages parmi les forces de sécurité libanaises. Le groupe cherchait à étendre son califat en exploitant les tensions sectaires dans la région. Cependant, Daesh n’a jamais réussi à obtenir un soutien significatif parmi les populations locales, en partie à cause de la forte opposition de l’armée libanaise et du Hezbollah, la milice chiite alliée de l’Iran, qui a joué un rôle majeur dans la lutte contre l’État islamique en Syrie et au Liban.

Le politologue français Olivier Roy, spécialiste de l’islamisme, explique que « l’État islamique a toujours cherché à exploiter les failles des États fragiles ou en guerre civile pour s’implanter, mais il a échoué au Liban en raison de la résilience de l’État libanais et de la complexité de son système confessionnel ». En effet, contrairement à la Syrie et à l’Irak, où des conflits internes ont permis à Daesh de s’imposer temporairement, le Liban, malgré ses divisions, possède une structure politique et militaire plus solide.

Les Facteurs Sociaux et Politiques de l’Échec des Mouvements Islamistes au Liban

Le système confessionnel libanais, malgré ses faiblesses, joue un rôle crucial dans la prévention de l’émergence de mouvements islamistes radicaux. En effet, contrairement à des pays comme l’Irak ou la Syrie, où la marginalisation de certaines communautés religieuses a favorisé la montée de l’extrémisme, le système politique libanais garantit une représentation pour chaque communauté. Cela signifie que les musulmans sunnites, bien qu’ils ne dominent pas le pouvoir politique, ne sont pas totalement exclus du système, ce qui limite l’attrait des mouvements radicaux.

Ghassan Salamé, ancien ministre libanais et professeur de relations internationales, affirme que « le confessionnalisme, bien qu’imparfait, a servi de rempart contre l’islamisme au Liban. Chaque communauté religieuse, y compris les sunnites, a une place dans le système, ce qui empêche la marginalisation totale d’un groupe, facteur clé de la radicalisation dans d’autres pays ».

De plus, le pluralisme religieux du Liban, avec une importante population chrétienne, chiite, sunnite et druze, crée un environnement où les groupes extrémistes trouvent difficile de recruter et de s’imposer. Le Liban est un exemple rare au Moyen-Orient d’un pays où plusieurs confessions coexistent, ce qui rend difficile la domination d’un seul groupe religieux.

Le Rôle de l’Armée Libanaise et du Hezbollah

L’un des autres facteurs essentiels dans l’échec de ces mouvements islamistes est la réponse militaire forte du Liban. L’armée libanaise, bien que sous-équipée par rapport à d’autres armées de la région, a montré une grande résilience face aux menaces islamistes. Que ce soit lors de la bataille de Nahr al-Bared contre Fatah al-Islam ou lors des incursions de Daesh dans la vallée de la Békaa, l’armée libanaise a réussi à repousser ces groupes, souvent avec l’aide internationale.

Le Hezbollah, bien que controversé en raison de ses liens avec l’Iran et son rôle de milice parallèle, a également joué un rôle majeur dans la lutte contre l’État islamique. En tant que groupe chiite, le Hezbollah considère les islamistes sunnites radicaux comme une menace existentielle, ce qui a motivé leur intervention en Syrie et au Liban pour combattre Daesh. Michel Goya, ancien colonel de l’armée française et expert en stratégie militaire, souligne que « l’alliance tacite entre l’armée libanaise et le Hezbollah, malgré leurs divergences politiques, a été un facteur clé dans la lutte contre les groupes islamistes comme Daesh ».

Cette dynamique montre que l’intervention militaire, bien que cruciale, n’aurait pas suffi sans la complexité des alliances politiques et religieuses internes au Liban. Le Hezbollah, en tant qu’acteur local puissant, a joué un rôle essentiel dans le maintien de l’intégrité territoriale du Liban face à l’infiltration des groupes islamistes.

Le Soutien Populaire Limité aux Mouvements Islamistes

Contrairement à d’autres pays du Moyen-Orient où les mouvements islamistes radicaux ont parfois trouvé un soutien populaire, Fatah al-Islam et Daesh ont échoué à obtenir un soutien significatif au Liban. La population sunnite libanaise, bien qu’elle soit critique du Hezbollah et de l’influence iranienne au Liban, n’a jamais adhéré massivement aux idées de ces groupes.

Bernard Rougier, professeur à l’Université Paris-Sorbonne et spécialiste des mouvements islamistes, a mené plusieurs études sur l’islamisme au Liban. Dans son livre Le Jihad au quotidien, il explique que « l’absence d’un soutien populaire pour les groupes radicaux comme Fatah al-Islam ou Daesh au Liban s’explique en partie par la structure sociale libanaise. Les sunnites libanais sont intégrés dans un système confessionnel qui leur offre une représentation politique, ce qui réduit l’attrait des mouvements extrémistes ». De plus, l’histoire du Liban, marquée par des décennies de guerre civile, a renforcé une culture de rejet des conflits violents au sein de la population.

Le Rôle des Facteurs Internationaux

Enfin, les facteurs internationaux ont également joué un rôle dans l’échec des mouvements islamistes au Liban. La communauté internationale, en particulier les États-Unis, l’Union européenne et l’Arabie saoudite, a soutenu l’armée libanaise dans sa lutte contre Fatah al-Islam et Daesh. Ce soutien, qu’il soit financier, logistique ou militaire, a permis au Liban de renforcer ses capacités de défense contre les menaces islamistes.

D’autre part, la rivalité entre l’Iran et l’Arabie saoudite a paradoxalement joué en faveur du maintien de l’intégrité territoriale du Liban. Bien que l’Iran soutienne le Hezbollah et que l’Arabie saoudite soutienne des factions sunnites, aucun des deux pays n’avait intérêt à voir des groupes extrémistes comme Daesh s’installer au Liban. Cette rivalité a donc indirectement contribué à empêcher l’implantation d’un émirat islamique au Liban.

L’échec des mouvements islamistes au Liban, que ce soit Fatah al-Islam ou Daesh, est le résultat d’une combinaison de facteurs internes et externes. Le système confessionnel libanais, bien qu’il soit souvent critiqué pour sa complexité et ses dysfonctionnements, a permis de garantir une représentation politique à chaque communauté, limitant ainsi l’attrait des mouvements radicaux. De plus, l’intervention militaire efficace de l’armée libanaise et du Hezbollah, ainsi que le soutien international, ont permis de contenir et de repousser ces groupes.

Le Liban, malgré ses nombreuses crises politiques et économiques, reste un exemple unique de résilience face à l’extrémisme religieux dans une région en proie à l’instabilité. Cependant, la menace de mouvements islamistes radicaux n’a pas totalement disparu, et la vigilance reste de mise pour prévenir toute résurgence de ces groupes dans un contexte régional toujours instable.