samedi, octobre 25, 2025
Les derniers articles

Articles liés

L’Union européenne ouvre Erasmus+ au Liban et à neuf pays méditerranéens

Culture Education L'Actualité du Liban
Newsdesk Libnanews
L'auteur: Newsdesk Libnanews
4 min.de lecture
Date de modification:
53 lecteurs
L’Union européenne a décidé d’étendre son programme phare Erasmus+ à dix pays du Maghreb et du Proche-Orient, dont le Liban. Révélée dans un document daté du 16 octobre émanant du bureau de Kaja Kallas, Haute Représentante pour les affaires étrangères, cette initiative s’inscrit dans le « Pacte pour la Méditerranée », annoncé le 17 octobre avec une certaine solennité. L’ambition est claire : créer un espace éducatif commun, plus intégré, plus inclusif, autour de la Méditerranée.

Erasmus+, un succès européen devenu mondial

Créé en 1987 sous le nom d’Erasmus – acronyme pour European Region Action Scheme for the Mobility of University Students –, le programme a d’abord permis à quelques milliers d’étudiants européens de passer un semestre à l’étranger. En 2014, il est devenu Erasmus+, élargi à la formation professionnelle, à la jeunesse, au sport, et doté pour la période 2021-2027 d’un budget de 26,2 milliards d’euros. Plus de quatre millions de personnes en ont déjà bénéficié. Ce n’est plus seulement un échange universitaire : c’est un outil de diplomatie douce, un vecteur d’influence, un symbole d’ouverture.

Jusqu’à présent, les pays du sud de la Méditerranée participaient déjà à Erasmus+ via des mobilités limitées, principalement vers l’Europe. Le Pacte pour la Méditerranée change la donne : il s’agit désormais d’une coopération régionale à part entière, avec des échanges dans les deux sens, des diplômes conjoints, des campus partagés.

Un projet ambitieux, presque audacieux

Dix pays sont concernés : Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, territoires palestiniens, Syrie, Tunisie. Parmi eux, plusieurs sont en proie à l’instabilité chronique. La Libye est morcelée, la Syrie sous sanctions, le Liban en quasi-faillite. Pourtant, c’est précisément dans ces contextes que l’UE veut agir. « Nous allons connecter les jeunes », a déclaré Dubravka Šuica, vice-présidente de la Commission chargée de la Démocratie et de la Démographie. Elle a annoncé l’intensification des « partenariats de talents » avec le Maroc, la Tunisie et l’Égypte, ainsi que la facilitation des visas étudiants – un signal fort, alors que la France débat encore de l’octroi de 8 351 visas à des Algériens.

Concrètement, l’UE prévoit de renforcer la mobilité des étudiants et des enseignants via Erasmus+, de promouvoir celle des chercheurs grâce aux bourses Marie Skłodowska-Curie, et de créer une Université Méditerranéenne avec des campus délocalisés. Une plateforme dédiée à l’enseignement supérieur verra le jour, tout comme des programmes communs, des écoles d’été, des microcertifications. L’objectif ? Former une génération méditerranéenne capable de travailler ensemble, au-delà des frontières et des conflits.

Le Liban, entre espoir et réalité

Pour le Liban, l’enjeu est vital. Depuis 2019, le pays s’enfonce dans une crise sans précédent : effondrement bancaire, dévaluation de 95 % de la livre, exode massif des diplômés – près de 10 000 par an. Les universités, jadis fleurons régionaux – l’Université américaine de Beyrouth, Saint-Joseph, LAU –, peinent à retenir leurs talents. Erasmus+ pourrait offrir une bouffée d’oxygène : des semestres en Europe, des partenariats renforcés, des retours qualifiés. Mais les obstacles sont nombreux. Comment garantir la sécurité des étudiants européens au Liban ? Comment financer les mobilités quand l’État libanais ne paie plus ses fonctionnaires ?

Les critiques ne manquent pas

À droite, on y voit une nouvelle porte d’entrée à l’immigration. « Un petit coup de pouce à l’immigration ? Allez, quelques millions… », ironise un commentaire en ligne. À gauche, on s’inquiète de l’instrumentalisation politique : inclure la Syrie ou l’Égypte, c’est aussi légitimer des régimes autoritaires. Enfin, les Européens eux-mêmes craignent une dilution du programme : avec un budget fixe, plus de places pour les Méditerranéens signifie moins pour les étudiants de l’UE.

Pourtant, les défenseurs du projet y voient une réponse stratégique. Face à l’influence croissante de la Chine et de la Russie en Méditerranée, l’Europe mise sur l’éducation comme levier de stabilité. Erasmus+ a déjà transformé l’Europe intérieure ; pourquoi pas la Méditerranée ?

Vers une mise en œuvre progressive

Les négociations bilatérales débuteront en 2025. La plateforme méditerranéenne sera lancée en 2026, les premières mobilités suivront à l’automne. L’Université Méditerranéenne, elle, verra le jour en phase pilote en 2027.

Reste une question : l’UE parviendra-t-elle à transformer cette belle idée en réalité concrète, dans une région où les promesses se heurtent souvent à la géopolitique ? Pour le Liban, comme pour ses voisins, l’enjeu n’est pas seulement éducatif. C’est une question de survie.

Newsdesk Libnanews
Newsdesk Libnanewshttps://libnanews.com
Libnanews est un site d'informations en français sur le Liban né d'une initiative citoyenne et présent sur la toile depuis 2006. Notre site est un média citoyen basé à l’étranger, et formé uniquement de jeunes bénévoles de divers horizons politiques, œuvrant ensemble pour la promotion d’une information factuelle neutre, refusant tout financement d’un parti quelconque, pour préserver sa crédibilité dans le secteur de l’information.

