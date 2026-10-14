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BYBLOS, CITÉ ÉTERNELLE — 7000 ans d’histoire au Liban

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BYBLOS, CITÉ ÉTERNELLE — 7000 ans d’histoire au Liban Byblos, l’une des plus vieilles villes continuellement habitées au monde. De ses remparts croisés du XIIe siècle à sa cathédrale Saint-Jean (1115), en passant par la…

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BYBLOS, CITÉ ÉTERNELLE — 7000 ans d'histoire au Liban

Byblos, l'une des plus vieilles villes continuellement habitées au monde. De ses remparts croisés du XIIe siècle à sa cathédrale Saint-Jean (1115), en passant par la mosquée du sultan Abdul Majid et ses souks piétons restaurés, la ville a vu passer Phéniciens, Égyptiens, Perses, Grecs, Romains et Croisés. C'est ici que naît l'alphabet phénicien, ancêtre du nôtre — et que Byblos donne son nom à la Bible. Patrimoine mondial de l'UNESCO.

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