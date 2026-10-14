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« Achrafieh, le point de départ. Le Liban, la destination finale. »

Un nom et un slogan chargés de sens, d’émotion et de nostalgie.

Nous les avons choisis parce que nous sommes profondément attachés à notre pays, à sa capitale, Beyrouth, et à Achrafieh, cette colline qui se dresse sur les hauteurs de la ville et qui occupe une place particulière dans le cœur de chaque Libanais.

Achrafieh fait vibrer notre mémoire collective, tout comme le rocher de Raouché, également connu sous le nom de rocher aux Pigeons, demeure indissociable de l’histoire et des souvenirs des habitants de Beyrouth.

Ce rocher a toujours été un refuge naturel pour les oiseaux, symboles de liberté. Ses cavités sont devenues un abri pour les pigeons, à l’image des ruelles d’Achrafieh qui leur offrent également refuge. Et tandis que les oiseaux survolent les vagues de la Méditerranée, d’autres déploient leurs ailes au-dessus des immeubles d’Achrafieh, de ses rues et de ses souvenirs.

Le parcours professionnel de la course Achrafieh 10452 évoque symboliquement la superficie totale du Liban, soit 10 452 kilomètres carrés.

Chaque foulée des participants devient ainsi un hommage aux pas de celles et ceux qui ont contribué à bâtir la grandeur de notre pays. Un pays dont les chants continuent de résonner, portant en eux la mémoire de ses êtres chers, de leurs victoires et de leurs rêves.

Oui, Achrafieh est le point de départ !

Le point de départ de l’amour, mais aussi de la souffrance et de la résistance.

Le point de départ de l’excellence dans les domaines de la santé et de l’éducation, de la créativité, de la culture et du patrimoine.

Le point de départ de la joie, de ces bars et de ces lieux de rencontre où s’exprime toute l’énergie de la jeunesse libanaise.

Achrafieh, c’est aussi ce quartier où la mosquée Baydoun côtoie l’église Notre-Dame-des-Dons, où l’appel à la prière rencontre les chants religieux et les parfums de l’encens.

C’est l’animation de ses rues, l’effervescence de ses établissements et le mouvement incessant de Beyrouth.

C’est aussi sa proximité avec le port de la capitale et ses silos dévastés, témoins d’une tragédie qui reste profondément ancrée dans la mémoire collective.

C’est enfin cette agitation si particulière, chère à tous ceux qui aiment Achrafieh et fréquentent ses restaurants toujours animés.

Mais Achrafieh représente également le point de départ d’un sentiment d’appartenance nationale profond et indéfectible, dans lequel le Liban demeure notre seule motivation, notre seul horizon et notre destination ultime.

Rendez-vous le 25 octobre 2026

Aujourd’hui, à l’approche de la nouvelle édition de la course Achrafieh 10452, prévue le 25 octobre 2026, l’association The Right Path est heureuse d’adresser une invitation chaleureuse aux sportifs professionnels, aux amateurs de course à pied et à tous les passionnés de sport.

Cette invitation s’adresse également à celles et ceux qui souhaitent simplement partager des moments de joie, d’optimisme, de musique et de chansons, dans une ambiance festive et conviviale.

Nous invitons chacun à se joindre à nous pour porter un message commun : celui de contribuer à un changement positif, concret et durable au sein de notre société.

Nous nous lançons dans cette aventure parce que nous aimons relever les défis, quelles que soient leur nature et leur ampleur.

Il y a d’abord les difficultés économiques auxquelles nous sommes confrontés.

Il y a ensuite les épreuves que traversent le sud du Liban, ses habitants et l’ensemble de notre pays.

Il y a également les défis liés aux conditions météorologiques automnales, que nous avons dû affronter lors de la précédente édition et auxquels nous avons su répondre avec professionnalisme.

Et par-dessus tout, il y a cet amour de la vie qui continue de caractériser notre peuple, malgré les crises et les épreuves que traverse notre patrie.

Deux parcours, un même esprit de solidarité

Le 25 octobre prochain, nous renouvelons notre engagement envers tous ceux qui aiment le Liban, ainsi qu’envers chaque coureur et chaque participant qui choisira de nous rejoindre.

Deux parcours seront proposés :

Le parcours professionnel de 10 452 mètres , destiné aux coureurs souhaitant relever un défi sportif.

, destiné aux coureurs souhaitant relever un défi sportif. Le parcours de la joie de 2 000 mètres, conçu pour rassembler un public plus large dans une atmosphère festive et conviviale.

Ce second parcours réunira des Libanais, des étudiants et des membres des communautés étrangères, venus de différentes régions du pays.

Tous se retrouveront pour courir dans les rues d’Achrafieh et de ses environs, et pour porter ensemble un message destiné à résonner bien au-delà des frontières du Liban :

« Quand Achrafieh court, c’est tout le Liban qui court avec elle. »

Courir pour soutenir les plus vulnérables

Les recettes de cet événement seront consacrées à des initiatives visant à atténuer les conséquences des conditions difficiles que traverse le Liban.

Notre objectif est de contribuer à répondre aux besoins essentiels de nos concitoyens, notamment en matière d’alimentation, de logement, d’éducation et de soins de santé.

Une attention particulière sera accordée aux personnes les plus vulnérables de notre société.

Parmi elles figurent notamment les personnes âgées, les enfants orphelins ainsi que les femmes qui continuent de subir différentes formes de discrimination.

À travers cette initiative, nous souhaitons faire du sport un véritable instrument de solidarité et d’entraide, capable de rassembler les énergies autour d’une cause humaine et nationale.

La place Sassine aux couleurs du sport, de la musique et de la joie

Cet événement n’aurait jamais pu atteindre une telle dimension sans l’engagement et le soutien des entreprises, des industries et des médias libanais.

Nous tenons également à saluer la contribution des clubs sportifs, des associations et des établissements qui participent à la course et qui œuvrent à sa réussite.

Tous partagent une même volonté : faire de cette journée une véritable célébration de la vie, en remplissant la place Sassine de couleurs, de sport, de musique et de joie.

C’est depuis cette place emblématique, qui incarne une part importante de la mémoire d’Achrafieh et du Liban, que nous souhaitons faire rayonner un message positif.

Un message qui rappelle que les institutions et les entreprises libanaises sont capables, lorsqu’elles unissent leurs efforts, de créer des moments de bonheur et de transformer les espaces publics en lieux de rencontre, de vitalité et d’espoir.

Nous voulons montrer qu’ensemble, nous pouvons continuer à faire vivre notre pays, à célébrer ce qui nous rassemble et à préserver cette énergie qui fait la force du peuple libanais.

C’est à Achrafieh que nous prenons le départ… et c’est vers le Liban tout entier que nous avançons.

« Achrafieh, le point de départ. Le Liban, la destination finale. »

Inscriptions et renseignements

Pour participer à la course Achrafieh 10452 – Édition 2026, les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire sur le site de l’association The Right Path ou à contacter directement les organisateurs.

Date de l’événement : dimanche 25 octobre 2026

Lieu : Achrafieh, Beyrouth, Liban

Parcours : 10 452 mètres et 2 000 mètres

Lien d’inscription :

⁠https://therightpathngo.com/

Association organisatrice : The Right Path

Téléphone : +961 81 175 924

Adresse électronique : events@therightpathngo.com

Instagram et Facebook : @therightpathngo

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