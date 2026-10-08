Cyclisme : le Liban décroche le bronze au championnat arabe

Le Liban décroche la médaille de bronze aux Championnats arabes de cyclisme organisés en Syrie. Dans le contre-la-montre par équipes juniors, Béchara El-Hajj, Ahmad Machmouchi et Robin Tankarian terminent troisièmes. Une performance collective qui récompense les jeunes cyclistes libanais et leur encadrement lors de cette compétition régionale de cyclisme.

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La sélection libanaise de cyclisme a remporté la médaille de bronze dans la catégorie juniors lors des Championnats arabes de cyclisme organisés en Syrie. Les jeunes coureurs libanais ont terminé à la troisième place de l’épreuve du contre-la-montre par équipes.

Le Liban s’est distingué aux Championnats arabes de cyclisme, qui se déroulent en Syrie, en décrochant la troisième place du contre-la-montre par équipes chez les juniors. Cette performance permet à la sélection nationale de repartir avec une médaille de bronze dans une discipline qui exige vitesse, endurance et coordination entre les coureurs.

L’équipe libanaise était composée de trois jeunes cyclistes : Béchara El-Hajj, Ahmad Machmouchi et Robin Tankarian. Ensemble, ils ont obtenu une place sur le podium de cette compétition régionale, qui réunit des sélections nationales arabes.

Trois jeunes cyclistes représentent le Liban

La médaille de bronze récompense la participation de Béchara El-Hajj, Ahmad Machmouchi et Robin Tankarian à l’épreuve collective du contre-la-montre.

Contrairement aux courses sur route traditionnelles, cette discipline repose sur une performance collective. Les coureurs doivent maintenir une vitesse élevée tout en coordonnant leurs efforts pour limiter la résistance à l’air et optimiser leur temps de parcours.

La troisième place obtenue par le trio libanais constitue le principal résultat communiqué pour la sélection juniors dans cette épreuve. Les temps réalisés, les écarts avec les deux premières équipes et le classement complet n’ont pas été précisés.

Une délégation encadrée par la Fédération libanaise de cyclisme

La délégation libanaise présente en Syrie est dirigée par Jean Zoghbi, vice-président de la Fédération libanaise de cyclisme.

L’encadrement technique est assuré par Bassel Rabab, chargé de l’accompagnement sportif de la sélection nationale.

Cette participation aux Championnats arabes permet aux jeunes cyclistes libanais de se mesurer à leurs homologues de la région dans un cadre international.

La médaille de bronze obtenue dans le contre-la-montre par équipes vient récompenser les efforts du trio libanais et de son encadrement.

Les informations communiquées ne précisent pas si la sélection juniors doit encore participer à d’autres épreuves au cours de ces championnats organisés en Syrie.

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