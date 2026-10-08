L’armée libanaise sous pression américaine : Washington veut désarmer le Hezbollah, mais qui assumera le risque d’une confrontation intérieure ?

Washington exige que l’armée libanaise désarme le Hezbollah et démantèle ses infrastructures militaires. Mais sans retrait israélien ni accord politique intérieur, cette mission pourrait provoquer une confrontation majeure. Entre pressions américaines, négociations de Tampa et avenir de la FINUL, Nawaf Salam affronte un dilemme crucial pour la souveraineté libanaise.

14

Lire l'article Stop

Washington exige des résultats concrets sur les armes du Hezbollah

L’administration de Donald Trump ne veut plus limiter son action au Liban à la surveillance du cessez-le-feu avec Israël. Washington cherche désormais à obtenir une transformation durable de la situation militaire au Liban-Sud. Son objectif consiste à confier à l’armée libanaise le contrôle effectif des territoires, des installations militaires et des armes. Cette orientation place l’institution militaire au centre d’une confrontation politique dont les conséquences dépassent largement la frontière israélienne.

Un responsable américain présente cette stratégie comme un processus progressif. La première étape concerne l’application des arrangements sécuritaires négociés entre Beyrouth et Israël. La seconde doit permettre à l’État libanais d’exercer pleinement son autorité sur son territoire et ses décisions militaires. Le désarmement du Hezbollah constitue l’un des principaux objectifs de cette démarche.

La position américaine comporte une exigence supplémentaire. Washington ne considère plus les déclarations gouvernementales comme des garanties suffisantes. Les responsables américains veulent constater des mesures concrètes sur le terrain. Ils demandent notamment que les infrastructures militaires du Hezbollah soient démantelées et que leur reconstitution soit empêchée.

Cette approche transforme la mission confiée à l’armée libanaise. Il ne s’agit plus seulement de déployer des unités dans des secteurs évacués par Israël. L’institution devrait également contrôler les installations militaires existantes, empêcher le retour des combattants et vérifier que les zones concernées ne servent plus à préparer des opérations.

La difficulté apparaît immédiatement. Une telle mission suppose que le Hezbollah accepte de renoncer à certaines positions et capacités militaires. Or le parti de Naim Kassem refuse de dissocier la question de ses armes de la présence israélienne au Liban-Sud. Les demandes américaines placent donc l’armée devant une contradiction : appliquer les engagements de l’État sans provoquer une confrontation avec une organisation armée libanaise.

Aucune information disponible au 8 octobre 2026 ne confirme qu’un ordre américain ou libanais aurait été donné pour engager une opération militaire directe contre le Hezbollah. En revanche, les exigences exprimées par Washington montrent que les États-Unis attendent davantage qu’un simple redéploiement de l’armée.

Le mécanisme des zones expérimentales au cœur de la stratégie américaine

L’une des propositions examinées dans les discussions sécuritaires repose sur la création de zones expérimentales au Liban-Sud. Le principe consiste à organiser progressivement le retrait israélien et le déploiement de l’armée libanaise dans des secteurs déterminés.

Dans ces zones, les militaires libanais devraient assurer la sécurité et empêcher le retour des infrastructures armées du Hezbollah. Le dispositif comprendrait également des mécanismes de vérification permettant de contrôler l’application des engagements.

Cette formule répond à une préoccupation américaine précise. Washington veut éviter qu’un retrait israélien soit suivi d’une reconstitution des capacités militaires du Hezbollah dans les mêmes secteurs.

L’ancien diplomate américain Dennis Ross a défendu une approche fondée sur des résultats vérifiables. Il considère que les engagements publics des autorités libanaises doivent être accompagnés de mesures concrètes concernant les armes et les installations militaires.

Le problème réside dans les conditions imposées par Israël. Les responsables israéliens cherchent à conserver la possibilité d’intervenir militairement lorsqu’ils estiment qu’une menace apparaît. Cette revendication pourrait limiter l’autorité de l’armée libanaise dans les zones qu’elle serait chargée de sécuriser.

Le dispositif risquerait alors de produire une situation contradictoire. L’armée libanaise serait responsable de la sécurité d’un territoire sur lequel Israël conserverait une capacité d’intervention.

Pour Beyrouth, cette question est fondamentale. Le déploiement de l’armée doit permettre de restaurer la souveraineté nationale. Il ne peut être considéré comme une réussite complète si les forces israéliennes continuent d’imposer leurs propres règles militaires.

La distinction entre contrôle territorial et souveraineté effective devient ainsi l’un des principaux enjeux des négociations.

Israël veut empêcher la reconstitution des positions militaires du Hezbollah

La stratégie israélienne repose sur une modification de sa doctrine de sécurité à la frontière nord. Les responsables militaires israéliens considèrent que les dispositifs antérieurs n’ont pas permis d’empêcher la préparation d’opérations contre leur territoire.

Les enseignements tirés de l’attaque du 7 octobre 2023 occupent une place importante dans cette réflexion. Israël affirme que la force Radwan du Hezbollah disposait de plans d’infiltration vers la Galilée. Cette menace présumée est utilisée pour justifier le maintien de positions avancées et la destruction d’infrastructures proches de la frontière.

Les informations publiées le 8 octobre décrivent une volonté israélienne de modifier durablement la géographie militaire du Liban-Sud. L’objectif ne serait plus seulement de surveiller les mouvements du Hezbollah, mais d’empêcher matériellement la reconstitution de ses capacités offensives.

Cette orientation concerne notamment les hauteurs stratégiques situées autour du château de Beaufort et du secteur d’Ali el-Taher. Ces positions permettent de surveiller plusieurs axes et localités. Leur contrôle représente un avantage militaire important.

Les responsables israéliens considèrent que certaines zones doivent rester suffisamment dégagées pour permettre l’identification de mouvements armés. Cette logique contribue aux destructions d’habitations et d’infrastructures dans les secteurs proches de la frontière.

Pour l’armée libanaise, la difficulté est considérable. Elle pourrait être appelée à prendre le contrôle de territoires profondément endommagés, dont les habitants ne peuvent pas toujours revenir.

La sécurisation de ces espaces ne se limiterait donc pas à une mission militaire. Elle nécessiterait également le rétablissement des routes, des services publics et des conditions permettant le retour des populations.

Une présence militaire libanaise dépourvue de reconstruction civile risquerait de maintenir ces régions dans une situation d’instabilité prolongée.

Le château de Beaufort devient un test de la souveraineté libanaise

Les environs du château de Beaufort constituent l’un des dossiers que les autorités libanaises souhaitent aborder lors des prochaines négociations.

Beyrouth entend demander le retrait israélien des localités situées dans ce secteur. L’objectif est de permettre à l’armée libanaise de s’y déployer et de rétablir l’autorité de l’État.

La question concerne également les villages dont les habitations ont été détruites ou endommagées. Le retour des habitants dépend de la sécurité des routes et de la possibilité de reconstruire les infrastructures essentielles.

Les informations disponibles évoquent des destructions persistantes dans les zones situées à proximité des positions israéliennes. Ces opérations compliquent les perspectives d’un retour rapide à une situation normale.

L’enjeu militaire réside dans le contrôle des hauteurs. Le relief permet d’observer les mouvements dans les vallées et les localités environnantes. Israël considère certaines de ces positions comme essentielles à sa sécurité.

Le Liban défend une approche différente. Le retrait israélien doit permettre à l’armée nationale d’exercer ses responsabilités sans présence militaire étrangère.

La question des armes du Hezbollah intervient directement dans cette négociation. Israël demande des garanties empêchant le parti de revenir dans les zones évacuées. Les États-Unis veulent que l’armée libanaise assure le contrôle de ces espaces.

Le Hezbollah considère pour sa part que la présence israélienne justifie le maintien de capacités militaires de résistance.

L’armée libanaise se trouve donc au centre d’un désaccord qui ne peut être réglé par un simple mouvement de troupes.

L’armée libanaise renforce ses capacités avec plusieurs partenaires étrangers

Les informations publiées le 8 octobre indiquent que l’armée libanaise participe à des programmes de formation avec plus de sept pays. Ces activités concernent notamment des missions terrestres et aériennes avancées.

Ces formations s’inscrivent dans les efforts destinés à améliorer les capacités opérationnelles de l’institution militaire.

Le renforcement des moyens de l’armée constitue un élément important de la stratégie américaine. Washington considère que les forces régulières doivent progressivement assumer les missions actuellement associées à la présence militaire du Hezbollah.

Cependant, la formation ne suffit pas à résoudre les difficultés structurelles.

Une mission de contrôle durable au Liban-Sud exige des effectifs disponibles, des équipements adaptés et des capacités de surveillance. Elle suppose également des moyens de transport, de communication et de soutien logistique.

Les militaires doivent pouvoir sécuriser les routes, contrôler les zones sensibles et intervenir rapidement en cas d’incident.

Le coût de ces missions dépend de leur durée et de leur étendue géographique. Les informations disponibles ne présentent pas de budget détaillé permettant de mesurer les ressources supplémentaires nécessaires.

La question des moyens matériels est d’autant plus importante que l’armée doit continuer à assurer ses autres responsabilités sur le territoire national.

Une concentration excessive des ressources dans le Sud pourrait affecter les missions de sécurité intérieure et de contrôle des frontières.

Washington demande donc à une institution confrontée à de nombreuses contraintes de prendre en charge une mission dont la portée politique et militaire continue de s’élargir.

Une cargaison de 245 kilogrammes d’explosifs révèle les difficultés du contrôle frontalier

Un incident rapporté le 8 octobre illustre les défis sécuritaires auxquels l’armée doit faire face.

Les militaires libanais ont découvert une cargaison d’explosifs qui aurait été destinée à entrer sur le territoire depuis la Syrie. Le chargement comprenait 245 kilogrammes de trinitrotoluène, quatre engins explosifs prêts à l’emploi, huit détonateurs et des câbles électriques.

Les personnes chargées du transport auraient pris la fuite du côté syrien à l’arrivée d’une patrouille libanaise.

Les informations disponibles ne permettent pas d’identifier les destinataires de cette cargaison. Elles ne démontrent pas non plus l’existence d’un lien avec le Hezbollah.

Cette distinction est essentielle. La découverte constitue un fait sécuritaire important, mais elle ne peut être utilisée pour attribuer une opération à une organisation sans éléments supplémentaires.

L’incident montre néanmoins que les responsabilités de l’armée dépassent largement le dossier du désarmement du Hezbollah.

Les forces régulières doivent également lutter contre les trafics d’armes, surveiller les frontières et empêcher l’entrée de matériel susceptible d’être utilisé dans des opérations violentes.

Les autorités syriennes auraient manifesté leur volonté de coopérer pour identifier les personnes impliquées et les itinéraires utilisés.

Cette coopération constitue un élément important dans un contexte où les relations entre Beyrouth et Damas connaissent de nouvelles évolutions.

La découverte des explosifs souligne également la nécessité de préserver les capacités de renseignement et de contrôle frontalier de l’armée, au moment où les pressions internationales se concentrent sur sa mission au Liban-Sud.

Nawaf Salam défend le monopole de la force au nom de la Constitution

Le Premier ministre Nawaf Salam a réaffirmé, le 7 octobre, que les décisions concernant la guerre, la paix et la sécurité nationale doivent relever des institutions constitutionnelles.

Son intervention, prononcée à l’occasion du centenaire de la Constitution libanaise, replace le débat sur les armes dans un cadre institutionnel.

Salam considère que l’application de l’accord de Taëf ne peut être limitée aux dispositions concernant la répartition des pouvoirs. Elle doit également inclure les réformes destinées à renforcer l’État.

Cette position rejoint l’objectif américain d’une autorité exclusive des institutions sur les décisions militaires. Elle ne signifie cependant pas que le Premier ministre accepte toutes les modalités proposées par Washington.

La distinction porte notamment sur les moyens de parvenir au désarmement.

Une décision politique visant à renforcer le monopole étatique de la force ne constitue pas automatiquement un ordre donné à l’armée d’engager une confrontation intérieure.

Le gouvernement doit tenir compte des conséquences possibles d’une telle opération. Le Hezbollah conserve une implantation politique et sociale importante, ainsi que des capacités militaires.

Une confrontation directe pourrait donc provoquer des affrontements dont les effets dépasseraient les zones concernées.

Les informations disponibles ne présentent pas de plan gouvernemental détaillé prévoyant une opération militaire contre le parti.

Elles montrent en revanche que Nawaf Salam défend une évolution institutionnelle incompatible, à terme, avec l’existence durable de décisions militaires prises en dehors de l’État.

Naim Kassem refuse un désarmement imposé sous pression extérieure

Le Hezbollah défend une position opposée aux exigences américaines. Sous la direction de Naim Kassem, le parti considère que la question de ses armes doit être traitée dans un cadre national.

Ses responsables refusent de dissocier le débat sur l’arsenal du retrait israélien et des garanties de sécurité.

Cette position repose sur l’idée que le désarmement ne peut précéder la disparition des menaces militaires.

Le Hezbollah estime que ses capacités demeurent nécessaires tant qu’Israël conserve des positions au Liban-Sud et poursuit ses opérations.

Le parti conteste également les démarches qui chercheraient à lui imposer un calendrier défini par des puissances étrangères.

Cette opposition complique la mission de l’armée. Les militaires pourraient être chargés de contrôler des zones dans lesquelles le Hezbollah refuse de renoncer à certaines capacités.

Le problème ne concerne donc pas uniquement la disponibilité des équipements ou des effectifs. Il dépend de l’existence d’un accord politique permettant aux forces régulières d’exercer leurs missions.

Sans un tel accord, une opération de désarmement pourrait être interprétée comme une confrontation entre l’État et une composante armée de la société libanaise.

La question du rôle futur du Hezbollah dans une stratégie nationale de défense reste ainsi ouverte.

Tampa, une négociation où l’armée pourrait recevoir des obligations sans garanties équivalentes

Les discussions annoncées en Floride autour du 20 octobre doivent permettre d’examiner plusieurs dossiers sécuritaires.

Les autorités libanaises souhaitent obtenir des avancées concernant le retrait israélien, la libération des prisonniers et le déploiement de l’armée.

Les États-Unis privilégient des mécanismes de contrôle permettant de vérifier les engagements militaires.

Israël cherche à obtenir des garanties empêchant la reconstitution des infrastructures du Hezbollah.

La difficulté réside dans l’équilibre entre ces demandes.

Si l’armée libanaise reçoit la responsabilité de contrôler les armes sans obtenir un retrait israélien correspondant, elle pourrait être placée dans une situation particulièrement délicate.

Elle devrait appliquer des mesures susceptibles de provoquer des tensions intérieures, alors même que l’État ne disposerait pas d’une souveraineté complète sur les zones concernées.

Le problème serait encore plus important si Israël conservait une capacité d’intervention militaire indépendante des mécanismes de coordination.

Les autorités libanaises cherchent donc à obtenir des engagements réciproques.

La date exacte de la prochaine réunion et ses modalités ne sont toutefois pas définitivement confirmées dans les informations disponibles au 8 octobre.

Aucun accord ne peut donc être considéré comme acquis.

Le départ de la FINUL risque d’accroître les responsabilités militaires libanaises

L’avenir de la Force intérimaire des Nations unies au Liban constitue un autre enjeu majeur.

Les autorités libanaises redoutent qu’un départ des forces internationales ne crée un vide sécuritaire dans une région où les tensions restent élevées.

Plusieurs formules de remplacement sont évoquées, notamment une présence européenne ou un dispositif international différent.

Cependant, aucune solution définitive n’est annoncée.

La FINUL joue un rôle dans la surveillance de la situation et la coordination entre les différentes parties. Son retrait pourrait réduire les mécanismes permettant de signaler les incidents et de prévenir certaines escalades.

L’armée libanaise devrait alors assumer des responsabilités supplémentaires.

Cette évolution renforcerait la nécessité de disposer de moyens de surveillance, de communication et d’intervention adaptés.

Elle pourrait également compliquer les relations entre les forces libanaises et israéliennes si aucun mécanisme de liaison suffisamment robuste n’était maintenu.

Les discussions sur l’avenir de la FINUL sont donc directement liées au débat sur le désarmement du Hezbollah.

Washington souhaite renforcer l’autorité de l’armée. Mais cette transformation nécessiterait également des garanties concernant la sécurité des militaires libanais et les conditions de leur déploiement.

Le risque d’une confrontation intérieure reste une question sans réponse opérationnelle

Les informations disponibles au 8 octobre montrent une pression américaine croissante en faveur de mesures concrètes contre les infrastructures militaires du Hezbollah.

Elles montrent également que le gouvernement libanais défend le principe d’une autorité exclusive de l’État sur les armes et les décisions militaires.

Mais elles ne permettent pas d’établir qu’une opération de désarmement forcé a été décidée.

Aucun calendrier opérationnel détaillé n’est présenté. Aucun ordre officiel de confrontation avec le Hezbollah n’est rapporté. Les modalités d’une éventuelle remise des armes restent indéterminées.

Cette absence de précision constitue un élément central du dossier.

L’armée libanaise pourrait être appelée à exercer des missions de contrôle plus étendues sans disposer d’un accord politique complet sur leur application.

Les exigences américaines concernent les résultats. Les demandes israéliennes portent sur les garanties militaires. Le Hezbollah réclame le retrait israélien et refuse un désarmement imposé.

Entre ces positions, les autorités libanaises doivent définir les responsabilités concrètes de l’institution militaire.

Au 8 octobre 2026, l’armée continue de renforcer ses capacités et de préparer ses missions au Liban-Sud. Les négociations diplomatiques restent ouvertes. Les conditions d’un désarmement accepté par toutes les parties ne sont pas réunies.

La question demeure donc entière : comment confier à l’armée le monopole effectif de la force sans lui imposer une confrontation intérieure, alors que le retrait israélien et les garanties de sécurité restent eux-mêmes en discussion ?

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews