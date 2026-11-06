Dahr el-Baïdar : le rôle des exceptions de procédure

Dans l’affaire de Dahr el-Baïdar, les objections de la défense précèdent les interrogatoires annoncés pour le 17 novembre. Le parquet donne son avis et la juge décide. L’article 73, révisé en 2023, fixe des délais dont le calcul exige des notifications absentes des informations publiques disponibles sur ce dossier judiciaire.

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Dans l’affaire des explosifs de Dahr el-Baïdar, les exceptions de procédure déposées par la défense précèdent les prochains interrogatoires. Une audience est annoncée pour le 17 novembre 2026. Cette étape appelle un avis du parquet militaire, puis une décision de la juge Ghada Bou Alwan. Cette séquence concerne la régularité des poursuites et de l’instruction. Elle ne permet pas, à elle seule, de conclure à la culpabilité ou à l’innocence des personnes poursuivies.

Le compte rendu de l’audience du 5 novembre distingue deux situations. Deux hommes déjà détenus ont été interrogés. Pour d’autres personnes poursuivies, la défense a présenté un mémoire soulevant des questions préalables. Leurs auditions ont été reportées. La suite du dossier dépend donc aussi de décisions sur la procédure, distinctes de l’examen des faits reprochés.

Les exceptions de procédure encadrent les poursuites

L’article 73 du Code de procédure pénale libanais organise ces objections. Il permet à la personne poursuivie, à son avocat sans présence de son client, ainsi qu’au parquet, de les soulever. Le texte prévoit leur présentation une seule fois, avant l’interrogatoire, aux étapes de l’instruction et du jugement qu’il vise.

Les motifs possibles couvrent plusieurs questions précises. La juridiction saisie est-elle compétente ? L’action publique s’est-elle éteinte pour une raison prévue par la loi ? Un obstacle empêche-t-il de recevoir la poursuite ou de la poursuivre avant d’en examiner le fond ? Le texte vise également les poursuites et jugements antérieurs, l’autorité de la chose jugée et la nullité d’un ou de plusieurs actes d’instruction.

Ces catégories n’ont pas toutes les mêmes conséquences. Contester la compétence revient à demander si le bon juge examine l’affaire. Invoquer la nullité d’un acte revient à discuter les conditions dans lesquelles cet acte a été accompli. Faire valoir l’autorité d’une décision antérieure soulève encore une autre question. Le mot « procédure » recouvre ainsi des garanties susceptibles d’influer sur le déroulement des poursuites.

Dans le dossier de Dahr el-Baïdar, le texte intégral du mémoire n’est pas public dans les documents consultés. Il serait donc prématuré d’attribuer à la défense chacun de ces arguments. Leur présentation générale explique le mécanisme légal, sans reconstituer des conclusions auxquelles le public n’a pas accès.

Le parquet donne un avis, la juge prend la décision

La défense expose ses objections. Le parquet, qui exerce l’action publique, peut les discuter et présenter sa position juridique. La magistrate chargée de l’instruction tranche ensuite. La consultation du parquet ne transforme pas son avis en décision et ne lui transfère pas le pouvoir du juge.

Le cadre militaire comporte ses règles propres. Les articles 33 et 54 de la loi sur la justice militaire renvoient au Code de procédure pénale lorsque leurs dispositions spéciales n’y dérogent pas. Il faut donc lire les deux textes ensemble, plutôt que transposer automatiquement à cette affaire chaque étape d’une procédure pénale ordinaire.

La distinction entre avis et décision apparaît aussi dans une décision du tribunal militaire permanent du 15 mai 2026. Les extraits publiés de cette décision, dans une autre affaire, précisent que consulter le parquet vise à lui permettre de présenter son point de vue. Cette consultation ne revient pas à demander son accord et ne lie pas le tribunal à sa position.

Ce précédent ne préjuge pas du sort des objections dans l’affaire des explosifs. Il éclaire seulement la répartition des rôles. Chaque décision dépend des moyens effectivement soulevés, des pièces produites et des règles applicables.

Des délais modifiés depuis décembre 2023

Pour comprendre le calendrier, il faut utiliser la version actuelle de l’article 73. La loi numéro 321 du 22 décembre 2023 l’a modifié. Le Journal officiel a publié cette réforme le 28 décembre 2023. L’ancien texte, qui prévoyait une décision dans la semaine suivant le dépôt, ne suffit plus pour décrire la procédure.

Le nouvel article accorde deux semaines au parquet pour présenter ses observations à compter de la notification des exceptions. Il prévoit ensuite une décision du juge d’instruction dans les deux semaines suivant la remise du dossier par le parquet. Le juge doit trancher avant de commencer l’interrogatoire, sans joindre l’exception à l’examen du fond.

Ces délais ont des points de départ distincts. La date d’une audience ne révèle ni la date exacte de notification du mémoire ni celle du retour du dossier. Sans ces éléments, on ne peut pas calculer une échéance certaine pour l’affaire de Dahr el-Baïdar. Le 17 novembre constitue une date d’audience annoncée, pas la preuve que toutes les questions préalables seront définitivement réglées ce jour-là.

La réforme encadre également les recours et prévoit une sanction financière pour la personne dont les exceptions apparaissent infondées. Ce dispositif cherche à concilier les droits de la défense avec le bon déroulement de la justice. Son existence ne permet pas de qualifier par avance le mémoire déposé dans cette affaire de manœuvre dilatoire.

Ce qu’il faudra vérifier à la prochaine étape

La première information attendue porte sur la décision relative aux objections. Leur rejet peut permettre de poursuivre l’instruction selon les règles applicables. Leur accueil peut modifier ce parcours, dans une mesure qui dépend du motif retenu. Une nullité portant sur un acte précis ne se confond pas automatiquement avec l’anéantissement de toute l’affaire.

Il faudra ensuite vérifier la tenue des interrogatoires annoncés et les éventuels recours. Les informations publiques disponibles ne donnent ni le contenu complet des observations du parquet ni une décision motivée sur les exceptions. Elles ne permettent donc pas d’annoncer un renvoi devant une juridiction de jugement ou une issue définitive.

Les personnes poursuivies restent présumées innocentes. Pour la suite immédiate, le rendez-vous annoncé demeure le 17 novembre, sous réserve des décisions procédurales et des notifications nécessaires.

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