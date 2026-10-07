Dix mille postes dans le viseur : l’État prépare-t-il une restructuration silencieuse de son administration ?

Le Liban envisage de supprimer environ 10 000 postes vacants, principalement dans les grades inférieurs de l’administration. Présentée comme une conséquence de la numérisation et de l’automatisation, cette réforme ne signifie pas 10 000 licenciements. Elle pourrait néanmoins redessiner durablement les effectifs, recrutements, compétences et services du secteur public libanais.

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Une information brève, mais un chantier potentiellement considérable

Une réforme discrète pourrait modifier en profondeur la structure de l’administration libanaise. L’État s’oriente vers la suppression d’environ 10 000 postes actuellement vacants dans le secteur public. Les emplois concernés appartiendraient principalement aux grades inférieurs de la fonction publique. La justification avancée repose sur des études de viabilité économique concluant qu’une partie de ces postes ne serait plus nécessaire si l’administration poursuit son passage à la numérisation et à l’automatisation des procédures. À ce stade, les éléments disponibles ne permettent pas d’identifier une liste définitive des ministères, administrations ou catégories professionnelles touchés. Ils ne permettent pas davantage d’affirmer qu’une décision finale portant sur exactement 10 000 postes a déjà été juridiquement adoptée. Le chiffre doit donc être lu comme l’ordre de grandeur d’un chantier en préparation, et non comme la notification de 10 000 suppressions immédiatement exécutoires.

Cette précision change complètement la lecture sociale du dossier. Un poste vacant n’est pas un fonctionnaire licencié. Supprimer un emploi qui n’est pas occupé signifie retirer ce poste de l’organigramme ou renoncer à le pourvoir à l’avenir. L’impact immédiat sur les salariés en activité est donc très différent de celui d’un plan de licenciements. En revanche, l’impact structurel peut être majeur. Les organigrammes de l’État déterminent les recrutements futurs, les concours, les carrières, la répartition des tâches et les moyens humains disponibles dans les administrations. Effacer plusieurs milliers de postes revient ainsi à redessiner une partie de l’État pour les années suivantes. C’est pourquoi la véritable question n’est pas de savoir si 10 000 personnes vont perdre leur emploi. Les informations disponibles ne soutiennent pas cette interprétation. La question est de savoir quelles fonctions publiques l’État estime désormais pouvoir exercer avec moins de personnel.

Pourquoi les grades inférieurs sont les premiers concernés

Le fait que les postes visés se concentreraient dans les grades inférieurs donne une indication sur la philosophie de la réforme. Ce sont généralement ces niveaux qui regroupent une part importante des fonctions d’exécution, de saisie, de circulation de documents, d’accueil administratif, d’archivage, de traitement répétitif des dossiers et de tâches de soutien. Ce sont aussi les fonctions les plus directement exposées à la dématérialisation lorsqu’un service passe du formulaire papier au dossier numérique. Un registre informatisé peut réduire les opérations de recopie. Une procédure en ligne peut diminuer le nombre de passages physiques au guichet. Un système de paiement numérique peut supprimer plusieurs étapes manuelles. L’automatisation ne fait donc pas disparaître l’administration, mais elle modifie la nature des tâches nécessaires.

Il faut toutefois éviter une conclusion trop rapide : numériser une procédure ne prouve pas automatiquement qu’un poste est devenu inutile. Une administration numérique a besoin d’agents capables de contrôler les données, traiter les exceptions, assister les usagers, sécuriser les systèmes, vérifier les fraudes et assurer la continuité du service lorsque les outils tombent en panne. Une partie des emplois d’exécution peut disparaître, tandis que de nouveaux besoins apparaissent dans l’informatique, l’analyse de données, la cybersécurité ou le contrôle. Les études de viabilité évoquées dans le dossier deviennent donc cruciales. Pour être crédibles, elles doivent mesurer les tâches réellement supprimées par la numérisation et non simplement appliquer un objectif comptable de réduction des effectifs. Les informations disponibles ne donnent pas encore leur méthodologie ni leur ventilation par administration.

Le chiffre de 10 000 ne doit pas être confondu avec 10 000 licenciements

La distinction mérite d’être répétée parce qu’elle déterminera la perception publique de la réforme. Le projet porte sur des emplois vacants. Par définition, ils ne sont pas actuellement occupés par 10 000 fonctionnaires qu’il faudrait congédier. Leur suppression réduirait surtout la capacité théorique de recrutement de l’État sur ces lignes budgétaires. Elle pourrait également mettre fin à l’entretien administratif d’organigrammes devenus obsolètes. Dans certaines administrations, les structures de personnel ont été conçues à une époque où chaque opération exigeait des dossiers physiques, des copies, des registres et des circuits de signatures beaucoup plus longs. Maintenir ces postes indéfiniment dans les tableaux d’effectifs n’a de sens que si les fonctions correspondantes existent toujours.

Mais l’absence de licenciements immédiats ne signifie pas l’absence d’enjeu social. Les postes publics constituent historiquement une voie d’accès à l’emploi pour une partie de la population. Les supprimer réduit les perspectives de recrutement futur dans les catégories concernées. La réforme peut également modifier les équilibres entre titulaires, contractuels et autres formes d’emploi public si l’État supprime des postes statutaires tout en continuant à acheter des prestations externes. Le risque serait alors de réduire l’organigramme officiel sans réduire réellement la dépense, simplement en déplaçant les tâches vers des contrats ou des prestataires. Rien dans les informations disponibles ne permet d’affirmer que ce scénario est prévu. C’est précisément l’un des points qu’un plan détaillé devra clarifier.

Une réforme budgétaire autant qu’administrative

La suppression de postes vacants possède un intérêt budgétaire qui dépasse l’économie immédiate de salaires, puisque des postes non pourvus ne coûtent pas nécessairement leur rémunération complète aujourd’hui. L’enjeu se situe dans la dépense future. Chaque poste conservé dans un organigramme représente une possibilité de recrutement, puis un salaire, des cotisations, une progression de carrière et des engagements de long terme. En retirant des emplois considérés comme devenus inutiles, l’État limite la reconstitution future d’une masse salariale fondée sur des besoins anciens. Cette logique peut être cohérente dans un pays qui cherche à reconstruire ses finances publiques. Elle n’est toutefois pertinente que si les postes supprimés sont réellement obsolètes.

Le danger serait d’utiliser la numérisation comme justification générale pour une réduction qui ne tiendrait pas compte de la qualité du service. Une administration peut coûter moins cher tout en devenant moins accessible. Les citoyens qui maîtrisent mal les outils numériques, les personnes âgées ou celles qui ne disposent pas d’un accès stable aux services en ligne peuvent avoir besoin d’un accompagnement humain. La réduction des guichets doit donc être mise en regard du niveau réel de numérisation du pays et de la capacité des plateformes publiques à fonctionner sans interruption. Une réforme réussie ne se mesure pas au nombre de postes supprimés, mais au coût et au temps nécessaires pour qu’un citoyen obtienne effectivement son document ou son service.

Le véritable test : supprimer les tâches avant de supprimer les postes

L’ordre des opérations sera déterminant. La logique la plus sûre consiste à numériser d’abord une procédure, à mesurer son fonctionnement, puis à constater quelles tâches humaines ont réellement disparu. Procéder dans l’ordre inverse ferait courir un risque : supprimer des postes sur l’hypothèse qu’une automatisation future les rendra inutiles, avant que le système numérique soit capable de les remplacer. Dans un tel scénario, l’administration pourrait se retrouver avec moins de personnel et des outils encore incomplets. La réforme créerait alors des files d’attente numériques à la place des files d’attente physiques. Les éléments disponibles indiquent justement que la suppression envisagée est liée à la condition d’une orientation vers la mécanisation. Cette condition doit rester centrale.

Il faudra aussi distinguer la numérisation d’une simple reproduction électronique du papier. Mettre un formulaire sur un écran ne suffit pas si l’usager doit ensuite imprimer le document, obtenir plusieurs signatures physiques et se déplacer dans différents bureaux. Les économies de personnel n’apparaissent réellement que lorsque l’ensemble de la chaîne est repensé : identification, dépôt, paiement, vérification, signature, archivage et délivrance. Une réforme des effectifs sans réforme des procédures laisserait intacte la bureaucratie tout en réduisant les moyens humains disponibles pour la gérer.

Des organigrammes à revoir ministère par ministère

Le chiffre global de 10 000 postes ne permet pas encore de savoir où se situe l’essentiel des suppressions envisagées. C’est une limite importante du dossier disponible. Aucune ventilation suffisamment précise n’est fournie par ministère, établissement ou type de fonction. Il serait donc imprudent d’annoncer que telle administration perdra tel nombre de postes. En revanche, la logique même des études de viabilité implique une analyse administration par administration. Les besoins d’un service d’état civil ne sont pas ceux d’un ministère technique. Les besoins d’une administration centrale diffèrent de ceux d’un service territorial. Une même technologie peut réduire fortement les tâches dans un secteur et presque pas dans un autre.

Cette ventilation sera l’un des documents les plus importants à examiner lorsque la réforme prendra une forme officielle. Elle permettra de distinguer une véritable restructuration d’une coupe uniforme. Une administration moderne n’est pas nécessairement une administration plus petite partout. Elle peut avoir besoin de moins d’agents dans une fonction et davantage dans une autre. La numérisation peut supprimer des postes de saisie tout en exigeant des spécialistes des systèmes. Elle peut réduire le traitement manuel tout en renforçant les besoins de contrôle. Si l’État se contente de supprimer des postes sans redéployer les compétences, il risque de conserver les pénuries là où elles existent déjà et d’éliminer des capacités dont il aura besoin plus tard.

Le risque d’un État numérisé sur le papier mais encore dépendant du papier

La crédibilité du projet dépendra aussi de l’infrastructure numérique. Une administration ne peut pas fonder durablement ses effectifs sur des plateformes qui fonctionnent de manière intermittente. La continuité électrique, les réseaux, les centres de données, la sécurité informatique, les sauvegardes et l’interopérabilité entre administrations deviennent alors des composantes du service public. Supprimer un poste parce qu’une opération est automatisée revient à considérer le système informatique comme une infrastructure aussi essentielle qu’un bureau ou une archive. L’État devra donc financer la maintenance, les mises à jour et la protection de ces outils. Une économie sur la masse salariale peut être annulée si les systèmes numériques sont mal conçus ou doivent être remplacés fréquemment.

La question de l’interopérabilité est tout aussi importante. Si chaque administration construit sa propre plateforme sans pouvoir échanger les données avec les autres, le citoyen continuera à transporter des informations d’un service à l’autre. La bureaucratie aura simplement changé de support. Pour que la suppression de fonctions répétitives soit justifiée, les données déjà détenues par l’État doivent pouvoir être réutilisées légalement et de manière sécurisée. Cela suppose des règles sur la protection des données, l’accès aux fichiers et la responsabilité en cas d’erreur. Les informations disponibles sur les 10 000 postes ne détaillent pas ces aspects. Ils constituent pourtant les conditions techniques sans lesquelles l’économie annoncée resterait théorique.

Une occasion de casser le lien entre recrutement public et clientélisme

La réduction des postes vacants possède enfin une dimension politique. Les emplois publics ont longtemps été intégrés aux rapports de pouvoir libanais. Les recrutements, concours, contrats et nominations ont souvent constitué des enjeux entre forces politiques et communautés. Réduire le nombre de postes inutiles peut donc limiter le stock d’emplois disponibles pour de futurs recrutements motivés davantage par des équilibres politiques que par les besoins du service. Cette possibilité explique pourquoi une réforme apparemment technique peut devenir politiquement sensible dès que la liste précise des emplois concernés sera connue.

Mais l’effet inverse est également possible si la réforme n’est pas transparente. Des postes statutaires pourraient être supprimés tandis que des recrutements contractuels continueraient ailleurs, avec moins de règles et de contrôle. La modernisation deviendrait alors un moyen de contourner plutôt que de corriger les anciennes pratiques. Pour éviter ce risque, l’État devra publier les critères utilisés : tâches disparues, volume de dossiers, gains de productivité attendus, coût du maintien du poste et besoins nouveaux créés par la numérisation. Sans ces données, le chiffre de 10 000 sera facilement utilisé dans la bataille politique, chaque camp pouvant accuser l’autre de supprimer ou de protéger des emplois pour des raisons partisanes.

Une réforme qui doit aussi dire quels emplois l’État veut créer

Une politique moderne des effectifs ne peut pas se limiter à supprimer. Elle doit également définir les compétences que l’État veut acquérir. Si la numérisation réduit les besoins dans certaines fonctions, elle augmente mécaniquement la valeur des profils capables de concevoir, administrer et sécuriser les nouveaux systèmes. L’administration aura besoin d’ingénieurs, de spécialistes de données, d’experts en sécurité informatique, de contrôleurs et de personnels capables d’accompagner les usagers. La question devient donc celle d’un échange entre emplois anciens et compétences nouvelles, et non celle d’une réduction abstraite du nombre de fonctionnaires.

C’est aussi une question de génération. Supprimer des milliers de postes d’entrée sans ouvrir de nouvelles voies de recrutement qualifié peut accélérer le vieillissement de l’administration. Une institution qui ne recrute plus finit par perdre ses compétences lorsque les agents expérimentés partent. À l’inverse, conserver artificiellement des postes devenus inutiles bloque les ressources qui pourraient financer des profils nouveaux. La réforme doit donc combiner suppression, redéploiement et recrutement ciblé. Le dossier disponible ne précise pas encore si cette architecture accompagne le projet des 10 000 postes. Il faudra la rechercher dans les décisions d’application.

Le chiffre est spectaculaire ; les détails décideront si la réforme l’est vraiment

À ce stade, le fait solide est limité mais important : l’État s’oriente vers la suppression d’environ 10 000 postes vacants, principalement dans les grades inférieurs, sur la base d’études de viabilité qui estiment qu’ils ne seraient plus nécessaires si la numérisation progresse. Il serait trompeur d’aller au-delà et de présenter comme établies des listes de ministères, des économies budgétaires précises ou un calendrier qui ne figurent pas dans les éléments disponibles. Le sujet mérite justement d’être suivi parce qu’il ouvre un chantier beaucoup plus large que ne le laisse penser cette première information.

La réforme peut devenir l’une des transformations les plus importantes de l’administration libanaise si elle repose sur une cartographie réelle des tâches et une numérisation fonctionnelle. Elle peut aussi se réduire à une opération comptable si le chiffre de 10 000 devient un objectif en soi. La différence se verra dans les documents à venir : quels postes, quelles administrations, quelles fonctions automatisées, quelles économies, quels nouveaux recrutements et quels indicateurs de qualité du service ? Tant que ces réponses ne sont pas publiques, la prudence reste nécessaire. Mais une chose est déjà claire : en supprimant des postes vacants plutôt qu’en attendant de les pourvoir, l’État commence à décider non seulement combien d’agents il veut employer, mais quel type d’administration il veut encore avoir.

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