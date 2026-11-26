Le Grand Sérail a présenté jeudi un cadre commun pour définir les responsabilités et les compétences des agents publics. Nawaf Salam demande aux administrations et aux municipalités de revoir leurs fiches de poste avec les agents.

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Le Grand Sérail a présenté jeudi un cadre commun pour définir les responsabilités et les compétences des agents publics. Nawaf Salam demande aux administrations et aux municipalités de revoir leurs fiches de poste avec les agents.

Quand un dossier passe d’un bureau à l’autre, l’usager ne sait pas toujours qui a le pouvoir de trancher. Le Premier ministre Nawaf Salam a pris cet exemple, jeudi 26 novembre au Grand Sérail, pour présenter le référentiel des fonctions et des compétences préparé par le Conseil de la fonction publique. Le document donne aux administrations un cadre commun pour décrire les postes, les responsabilités qui y sont attachées et les compétences nécessaires pour les exercer.

Revoir les missions avec ceux qui traitent les dossiers

Salam a appelé les ministères, les directions générales, les établissements publics et les municipalités à travailler avec le Conseil de la fonction publique. La première étape qu’il a indiquée consiste à revoir les missions des services puis à actualiser les fiches de poste. Les agents doivent participer à cette révision : ils savent sur quelles étapes les dossiers se bloquent et quelles formalités peuvent être simplifiées.

Cette clarification doit aussi permettre de distinguer un défaut dans le traitement d’un dossier d’un problème d’organisation, selon le Premier ministre. Si deux services se renvoient une demande parce que leurs compétences se chevauchent, une évaluation individuelle ne résout pas le problème. À l’inverse, une fiche précise peut indiquer à un agent ce qu’on attend de lui et sur quels critères son travail sera évalué. Le discours ne fixe ni échéance commune pour achever ces révisions, ni délai de traitement applicable aux usagers.

Un chantier distinct du plan de réforme pour 2030

Le référentiel s’ajoute au plan que Fadi Makki, ministre d’État chargé du Développement administratif, a remis à Salam le 24 novembre. Ce plan propose 37 réformes réparties entre l’organisation de l’État, les ressources humaines et les services publics, dont leur numérisation. La présidence du Conseil a indiqué qu’il devait être soumis au Conseil des ministres pour discussion. Sa remise au Premier ministre ne vaut donc pas adoption des mesures proposées.

L’Union européenne finance le programme d’appui à la réforme administrative mené avec Expertise France. Son enveloppe de 12 millions d’euros couvre le programme de 2023 à 2027, qui comprend notamment des travaux sur la fonction publique, les marchés publics et la prévention de la corruption. Elle ne correspond pas au coût de ce seul référentiel.

Le lancement du 26 novembre ne modifie pas à lui seul la procédure d’un service, le pouvoir de signature d’un agent ou la grille des salaires du secteur public. Le premier résultat vérifiable sera la révision effective des fiches de poste dans les administrations et les municipalités appelées à utiliser le document.

Couverture : Grand Sérail, Beyrouth, archive de 2017. Pjposullivan1 / Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0. Image recadrée et titrée, adaptation sous la même licence.

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