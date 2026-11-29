Le gouvernement irakien évalue à plus de 100 milliards de dollars le préjudice des exportations hors de la société fédérale SOMO de 2008 à 2025. Le détail de l’estimation n’a pas été publié.

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Le gouvernement irakien évalue à plus de 100 milliards de dollars le préjudice des exportations hors de la société fédérale SOMO de 2008 à 2025. Le détail de l’estimation n’a pas été publié.

En dix-huit ans, l’Irak aurait perdu plus de 100 milliards de dollars à cause de ventes de pétrole du Kurdistan réalisées en dehors de la société fédérale de commercialisation SOMO. C’est l’évaluation avancée le 27 novembre par le porte-parole du gouvernement irakien, Haider al-Aboudi, qui l’attribue au Bureau fédéral du contrôle financier. Aucun tableau annuel de volumes, de prix ou de recettes n’a accompagné cette annonce publique.

Que mesure le chiffre de Bagdad ?

Le porte-parole présente le montant comme un préjudice pour l’État entre 2008 et 2025. La valeur brute des cargaisons vendues n’est pourtant pas égale au manque à gagner net du Trésor. Pour établir le second montant, il faut notamment connaître les quantités vendues, les prix effectivement encaissés, les coûts de production et de transport et, le cas échéant, les recettes déjà reversées ou compensées. La présentation de Bagdad ne permet pas de distinguer ces éléments.

Le désaccord porte aussi sur la répartition des recettes

Bagdad soutient que les exportations doivent passer par SOMO. Les autorités kurdes contestent les mesures fédérales qui empiètent selon elles sur les compétences de la région autonome. Le différend ne se limite pas aux cargaisons : les deux gouvernements s’opposent depuis des années sur les versements budgétaires à Erbil, le paiement des producteurs et les salaires du secteur public kurde.

Le 27 novembre, al-Aboudi a nié être engagé dans une crise avec Erbil et présenté les mesures comme l’application des règles fédérales. Sur les 100 milliards, deux pièces manquent pour vérifier son affirmation : le rapport chiffré du contrôle financier et le rapprochement des recettes revendiquées par les deux administrations. L’annonce gouvernementale ne constitue ni une condamnation ni un montant à recouvrer établi par la justice.

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