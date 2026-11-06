6 novembre 2026
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Le journal du 6 novembre : Sud-Liban, Iran, Ukraine et emploi américain

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Le journal du 6 novembre : Sud-Liban, Iran, Ukraine et emploi américain

🇱🇧 Le journal Libnanews du 6 novembre 2026, édition de 18 h à Beyrouth.

Au sommaire : les opérations rapportées au Sud-Liban, l’électricité et l’eau, la médiation Qatar–Iran–États-Unis, le décès d’un marin du MT Velos, les interceptions annoncées en Arabie saoudite, la diplomatie sur l’Ukraine et les chiffres de l’emploi américain.

Les déclarations sont attribuées. La cause de l’explosion du MT Velos reste présentée comme une hypothèse du gestionnaire. Le bilan sanitaire libanais est arrêté au 5 novembre à 14 h, pas au jour du journal.

🔎 Informations : NNA/QNA, ministère libanais de la Santé, EDL, Établissement des eaux de Beyrouth et du Mont-Liban, Reuters, BLS. Retrouvez les détails et les mises à jour sur https://libnanews.com/

🎙️ Narration française de synthèse : Vivienne. Images d’archives signalées, aucune reconstitution des événements du jour.

📷 Photos entières, simplement redimensionnées :
• Deir Mimas (2019), Prodrummer619, CC BY-SA 4.0 : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Deir_Mimas.jpg
• Zouk (2009), Evilscaught, CC BY 3.0 : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Power_Plant_of_Jonieh…_-_panoramio.jpg
• Doha (2023), Zairon, CC BY 4.0 : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Doha_Skyline_01.jpg
• Pétrolier d’illustration (2019), Shipspotter Stahl, CC BY-SA 4.0 : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oil_Tanker_ship.jpg
• Kirill Dmitriev (2018), council.gov.ru, CC BY 4.0 : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kirill_Dmitriev_2018.jpg
Licences : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ · https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ · https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

Voir la video originale sur YouTube

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