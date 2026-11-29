https://libnanews.com/wp-content/uploads/2026/11/jt-29nov-corrige.mp4 L’essentiel en 5 minutes : 29 novembre 2026, 18 h

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Dimanche 29 novembre 2026, édition de 18 h, heure de Beyrouth.

Le marathon a retrouvé le centre de Beyrouth, Béchara Raï appelle au retour des déplacés, le Pakistan annonce un renfort en Arabie saoudite et les Suisses rejettent la hausse de TVA pour l’AVS.

Le marathon retrouve la place des Martyrs

Le marathon de Beyrouth s’est couru dimanche sous la pluie, avec des épreuves au départ et à l’arrivée place des Martyrs. La distance complète, le semi-marathon, le 10 kilomètres et les courses de jeunes figuraient au programme. Les organisateurs distinguent le classement général de celui des meilleurs coureurs libanais. Le palmarès complet n’avait pas pu être vérifié à la préparation de cette édition.

À Bkerké, Béchara Raï insiste sur le retour des déplacés

Le patriarche maronite a déclaré dimanche dans son homélie que la sécurité au Sud-Liban et le retour des déplacés étaient des conditions de la paix. « La souffrance du Sud-Liban reste l’affaire de tout un pays », a-t-il déclaré, dans des propos traduits de l’arabe. Le président Joseph Aoun avait également cité vendredi le retour des habitants parmi les objectifs de Beyrouth, aux côtés du retrait des forces israéliennes et du déploiement de l’armée libanaise.

Le Pakistan annonce l’envoi de soldats en Arabie saoudite

Islamabad a annoncé dimanche l’envoi d’un contingent pour renforcer la défense saoudienne, après une cérémonie de départ organisée samedi. Le Pakistan ne précise ni l’effectif, ni la durée de la mission. Les soldats doivent exercer leurs fonctions sur le territoire saoudien. L’annonce suit une réunion de l’alliance de défense de La Mecque, à laquelle participent le Pakistan, l’Arabie saoudite et la Turquie.

À Bagdad, neuf Français condamnés pour appartenance à l’État islamique

Le tribunal pénal de Karkh a condamné sept ressortissants français à la réclusion à perpétuité et deux autres à quinze ans de prison, selon le Conseil supérieur de la magistrature irakien. Ces décisions portent à 35 le nombre de condamnés dans le dossier des 47 Français transférés en Irak depuis le nord-est de la Syrie en 2025. Le Conseil n’a pas précisé le calendrier des prochaines audiences.

En Suisse, la hausse de TVA pour la 13e rente AVS rejetée

Après le dépouillement des 26 cantons, 55,20 % des votants ont rejeté la hausse de TVA proposée pour financer la 13e rente AVS. Son premier versement, prévu en décembre, est maintenu. Les électeurs ont également rejeté l’initiative sur l’imposition commune des couples mariés. Ils ont approuvé les textes sur la limitation des feux d’artifice bruyants et la révision de la loi sur le matériel de guerre.

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