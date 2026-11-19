L’AIE explore plusieurs réponses au choc d’Ormuz dans son World Energy Outlook 2026. Diversifier les routes et les fournisseurs ne suffit pas à effacer la dépendance régionale. Pour les importateurs, la réduction du risque passe aussi par la consommation, les réseaux électriques et le financement des investissements nécessaires.

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Le World Energy Outlook 2026, rendu public par l’Agence internationale de l’énergie ce 19 novembre, pose une question qui dépasse le rebond immédiat de l’offre : comment réduire durablement l’exposition au détroit d’Ormuz ? Sa réponse associe diversification des approvisionnements et moindre consommation de combustibles importés. Elle ne promet ni disparition du risque ni indépendance à l’égard du Moyen-Orient.

Des scénarios, pas une prévision de réouverture

La distinction est essentielle. Les deux scénarios fondés sur les politiques existantes ou officiellement proposées supposent un assouplissement progressif des contraintes sur les exportations du Golfe et un transit sans entrave par le détroit d’ici à la fin de 2027. Cette hypothèse de modélisation n’est pas un calendrier diplomatique annoncé, encore moins une garantie.

L’AIE examine aussi des réponses supplémentaires que les gouvernements envisagent sans les avoir nécessairement formalisées, ainsi qu’un cas explorant une très faible dépendance au passage par Ormuz. Ces exercices combinent de nouvelles possibilités d’acheminement, des approvisionnements extérieurs au Golfe et une réduction de la demande des importateurs. Aucun ne constitue une prévision certaine.

Changer de route ne change pas tout

Le résultat le plus important n’est donc pas la perspective d’un simple déplacement des flux. Même dans son cas extrême de faible dépendance à Ormuz, l’agence conserve au Moyen-Orient sa place de première région exportatrice de pétrole. Réduire l’exposition à un passage maritime ne signifie pas effacer l’exposition à l’instabilité régionale.

Le gaz naturel liquéfié présente une autre limite : l’AIE ne retient pas de solution réalisable de contournement pour les exportations du Golfe. La sécurité des importateurs passe alors davantage par la diversification des fournisseurs et par les usages auxquels ils peuvent substituer une autre énergie. Le pétrole et le gaz ne disposent donc pas des mêmes marges d’adaptation.

La facture se joue aussi dans les réseaux

Pour les pays importateurs, l’enseignement économique est double. Une consommation moindre de pétrole et de gaz peut limiter l’exposition aux chocs extérieurs. Mais l’électrification déplace une partie des besoins vers les réseaux, le stockage et la gestion des pointes de demande. Ajouter des capacités de production sans permettre à l’électricité d’être transportée et disponible au bon moment ne suffit pas.

L’analyse de sécurité énergétique de l’AIE souligne également le poids du financement initial. Les économies capables d’investir peuvent réduire leurs dépenses d’importation, tandis qu’un coût du capital élevé freine cette transformation. Ce n’est pas une promesse de baisse immédiate des factures : il faut financer aujourd’hui des équipements dont les bénéfices s’étalent dans le temps.

Enfin, sécurité et décarbonation ne se confondent pas automatiquement. Le recours prolongé au charbon peut aussi répondre à une recherche de ressources domestiques. Le rapport décrit ainsi plusieurs choix possibles après le choc, et non une transition déjà acquise.

Illustration : tanker en mer, photographie d’archives du fonds Libnanews. Date de prise de vue et lieu non établis ; cette image ne documente pas un passage actuel dans le détroit d’Ormuz. © Libnanews.

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