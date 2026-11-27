Le lundi 7 décembre, l’Université Saint-Joseph accueille à Beyrouth un colloque consacré à la sauvegarde du patrimoine de Tyr. Des archéologues, des juristes et le réalisateur Philippe Aractingi aborderont l’histoire des ports antiques, le projet immobilier de Chawakir et les mesures de protection. L’accueil du public commence à 14 heures.

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L’Association libanaise pour la sauvegarde de Tyr organise un colloque à Beyrouth le lundi 7 décembre 2026, avec la Chaire d’études phéniciennes de l’Université Saint-Joseph. La rencontre portera sur l’histoire de la cité, le projet immobilier de Chawakir et les protections à mettre en place.

Des ports phéniciens au littoral de Chawakir

Après l’ouverture à 14 h 30, la première séance reviendra sur trois périodes et lieux qui éclairent la carte actuelle du patrimoine de Tyr. Françoise Briquel-Chatonnet évoquera la cité phénicienne, Patricia Antaki le patrimoine de l’époque franque et Jean-Philippe Goiran les anciens paysages portuaires, de la cité insulaire à Paléotyr et Chawakir.

À 16 h 15, le réalisateur Philippe Aractingi présentera un documentaire sur Tyr et Chawakir. Il y aborde les effets d’un projet immobilier et commercial sur le patrimoine archéologique et la réserve naturelle. Le géoarchéologue Éric Fouache exposera ensuite des propositions de zones à protéger en priorité. La juriste Nathalie Najjar présentera les moyens juridiques de protéger Chawakir et le rôle de l’UNESCO.

Quelles mesures pour un site inscrit sur la Liste en péril ?

Tyr figure au patrimoine mondial depuis 1984. En 2026, le Comité du patrimoine mondial l’a inscrite sur la Liste du patrimoine mondial en péril, à la demande du Liban, après avoir constaté que les hostilités menaçaient le site et lui avaient causé des dommages. Le Comité a demandé au Liban un rapport actualisé avant le 1er février 2027 et une mission d’évaluation dès que les conditions le permettront.

À partir de 17 h 25, la dernière table ronde réunira notamment l’ancien député Ghassan Moukheiber, l’ancienne vice-présidente du Parlement européen Rodi Kratsa et l’économiste Georges Nour. Elle portera sur les outils juridiques, la mobilisation internationale et les perspectives de développement local. La présidente de l’association organisatrice, Maha El-Khalil Chalabi, doit présenter une déclaration sur la sauvegarde de Tyr en clôture.

Informations pratiques

Lundi 7 décembre 2026, amphithéâtre Pierre Y. AbouKhater, campus des sciences humaines de l’USJ, rue de Damas, à Beyrouth. Le programme de l’association prévoit l’accueil et l’inscription des participants dès 14 h, l’ouverture à 14 h 30 et une clôture à 19 h. L’USJ affiche une fin à 19 h 15 : prévoir ce quart d’heure supplémentaire si nécessaire.

Informations pratiques sur le site de l’USJ

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