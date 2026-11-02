Position du Hezbollah : l’incertitude en cas de guerre

Selon des sources citées par la presse, la position du Hezbollah reste, à ce stade, sans engagement clair en cas d’attaque contre l’Iran. Cette position ouverte ne signifie ni entrée en guerre annoncée ni garantie de non-intervention. Un autre quotidien évoque parallèlement des messages rassurants reçus par Nabih Berri, sans préciser leur auteur ou leur contenu. Les récits doivent rester distincts alors que les médiateurs cherchent à contenir les risques d’escalade pour le Liban dans cette séquence.

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Le Hezbollah n’a donné aucun engagement clair sur sa conduite en cas de nouvelle attaque contre l’Iran, selon des sources de suivi citées par Al Akhbar le 2 novembre 2026. Le quotidien rapporte que le mouvement maintient sa position ouverte et refuse, à ce stade, de fournir aux intermédiaires une réponse permettant de fixer son comportement. Il ne s’agit ni d’une promesse de rester à l’écart, ni d’une annonce d’entrée en guerre.

Le récit repose sur des sources non nommées. Il ne constitue pas un communiqué officiel du Hezbollah ou une déclaration publique de son secrétaire général, Naïm Kassem. La formule rapportée par le journal est précise : le parti n’aurait pris aucun engagement clair, « ni dans un sens ni dans l’autre ».

Ne pas arrêter sa position avant une éventuelle attaque

Selon les interlocuteurs d’Al Akhbar, les contacts menés par des intermédiaires locaux, français, qataris ou autres n’ont pas obtenu la réponse recherchée. Le Hezbollah préférerait ne pas trancher avant de connaître la nature d’une éventuelle attaque. Il refuserait que ces échanges limitent à l’avance sa liberté de décision.

Le quotidien rapporte aussi une interrogation attribuée au mouvement : les contacts visent-ils à empêcher la guerre ou à obtenir une position susceptible de rassurer Israël ? Cette distinction structure le récit du journal. Dans le premier cas, la médiation chercherait à prévenir l’escalade ; dans le second, elle recueillerait des garanties avant même que les choix militaires soient connus.

Cette absence d’engagement laisse plusieurs possibilités ouvertes. Elle ne permet pas de prédire une intervention, son éventuel calendrier ou sa forme. Elle signifie, dans les informations publiées par Al Akhbar, que les médiateurs ne disposent pas d’une assurance claire de non-participation du Hezbollah.

Ce que rapportent les messages reçus par Berri

Ad Diyar du 2 novembre 2026 évoque, pour sa part, des messages rassurants parvenus à Nabih Berri. Des sources officielles libanaises citées par le quotidien estiment qu’ils pourraient découler des avertissements adressés au Liban. Mais le passage ne précise pas qui a envoyé ces messages ni ce qu’ils contiennent exactement.

Cette information ne suffit donc pas à établir que le Hezbollah aurait garanti sa non-intervention. Elle ne contredit pas nécessairement, sur un engagement précis, le récit d’Al Akhbar. Les deux journaux décrivent des contacts dont les interlocuteurs, la portée et le degré de formalisation ne sont pas identiques dans leurs textes.

Ad Diyar ajoute que le Hezbollah reste prêt à toutes les éventualités, tout en jugeant encore peu probable le choix d’une guerre par Washington. Selon les sources du quotidien, le mouvement interprète surtout l’escalade comme une pression destinée à obtenir des concessions iraniennes. Cette appréciation rapportée ne remplace pas une décision officielle sur ce qu’il ferait en cas d’attaque.

Des avertissements qui cherchent une réponse préalable

Le débat intervient sur fond de menaces israéliennes visant le Liban. Ad Diyar rapporte des avertissements reçus par plusieurs canaux officiels et non officiels. Leur message serait qu’une implication du Hezbollah entraînerait des destructions que ni le parti ni l’État ne pourraient contenir.

Al Akhbar replace les contacts dans ce contexte de pression. Les scénarios militaires repris de la presse israélienne cherchent notamment à dissuader une intervention. Ils restent toutefois des hypothèses rapportées, et non la preuve qu’une campagne annoncée serait déjà engagée.

Les discussions indirectes entre Washington et Téhéran se poursuivent parallèlement. Dans ce cadre, la position laissée ouverte par le Hezbollah, telle que la décrit Al Akhbar, maintient une incertitude pour les médiateurs : obtenir des échanges ne signifie pas obtenir une garantie. Aucun des récits cités ne permet de présenter comme acquise la participation du mouvement à une nouvelle guerre, ni son exclusion.

Sources

Al Akhbar, 2 novembre 2026, page 2 ; Ad Diyar, 2 novembre 2026, pages 1 et 4.

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